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    Elon Musk güncellenmiş Cybertruck'ı tanıttı: Kapı kolları gitti, yan aynalar geldi

    Tesla dört yıl önce tanıtılan ancak bir türlü seri üretim aşamasına geçemeyen elektrikli pick-up'ının üretim öncesi versiyonunu gözler önüne çıkardı. İşte güncellenen araçtaki değişiklikler...
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    Elon Musk güncellenmiş Cybertruck'ı tanıttı: Kapı kolları yok
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    Tesla, Teksas fabrikasında düzenlediği Cyber Rodeo etkinliğinde güncellenmiş Cybertruck'ı sergiledi. Elektrikli pick-up daha önce tanıtılan konsept versiyonundan daha hazır görünüyor. Üretiminin de yine bu fabrikada yapılacağını hatırlatalım.

    Elon Musk güncellenmiş Cybertruck'ı tanıttı: Kapı kolları yok
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    Tesla Cybertruck'ın üretim öncesi versiyonunda kapı kolları yok. Elon Musk'a göre araç sürücüyü otomatik olarak algılayıp kapıları açacak bir teknolojiye sahip olacak. Gelelim elektrikli pick-up üzerinde yapılan diğer değişikliklere.

    Elon Musk güncellenmiş Cybertruck'ı tanıttı: Kapı kolları yok
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    Yan aynalar geldi

    Araca büyükçe bir ön cam sileceği ve yan aynalar eklendi. Hatırlarsanız tanıtılan ilk prototiplerde bunlar yoktu. Ayrıca sis farları ve arka lambalarda şekilsel farklılıklar göze çarpıyor. Tüm bunlara ek olarak alaşım jantların tasarımında da değişiklik söz konusu.

    Elon Musk güncellenmiş Cybertruck'ı tanıttı: Kapı kolları yok
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    Tesla Cybertruck'ın direksiyonu biraz tuhaf görünüyor. Ortasında bir delik var. Hava yastığı veya dokunmatik ekran için bırakılmış olabilir. Musk aracın teknik özellikler hakkında hiçbir şey söylemedi. Sadece gecikme için özür dileyerek 2023'te seri üretime geçme sözü verdi.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 14 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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    HABERİN ETİKETLERİ
    Tesla, elon musk ve
    4 etiket daha cybertruck elektrikli pick-up Teknoloji Haberleri Yaşam
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