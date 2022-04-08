Elon Musk güncellenmiş Cybertruck'ı tanıttı: Kapı kolları gitti, yan aynalar geldi

Tesla, Teksas fabrikasında düzenlediği Cyber Rodeo etkinliğinde güncellenmiş Cybertruck'ı sergiledi. Elektrikli pick-up daha önce tanıtılan konsept versiyonundan daha hazır görünüyor. Üretiminin de yine bu fabrikada yapılacağını hatırlatalım.
Tesla Cybertruck'ın üretim öncesi versiyonunda kapı kolları yok. Elon Musk'a göre araç sürücüyü otomatik olarak algılayıp kapıları açacak bir teknolojiye sahip olacak. Gelelim elektrikli pick-up üzerinde yapılan diğer değişikliklere.
Yan aynalar geldi
Araca büyükçe bir ön cam sileceği ve yan aynalar eklendi. Hatırlarsanız tanıtılan ilk prototiplerde bunlar yoktu. Ayrıca sis farları ve arka lambalarda şekilsel farklılıklar göze çarpıyor. Tüm bunlara ek olarak alaşım jantların tasarımında da değişiklik söz konusu.
Tesla Cybertruck'ın direksiyonu biraz tuhaf görünüyor. Ortasında bir delik var. Hava yastığı veya dokunmatik ekran için bırakılmış olabilir. Musk aracın teknik özellikler hakkında hiçbir şey söylemedi. Sadece gecikme için özür dileyerek 2023'te seri üretime geçme sözü verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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