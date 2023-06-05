Elon Musk'ın beyin çipi şirketinin değeri 5 milyar dolara ulaştı

Neuralink kısa süre önce insan beynine çip yerleştirmek üzere klinik deneyler yapmak için onay aldığını duyurmuştu. Bunun öncesinde boğa yatırımcıları tarafından yapılan bazı satın alımlar son aylarda şirketin değerini artırdı. Firmanın iki yıl önce 2 milyar dolar değerinde olduğu belirtilmişti.
Hisselere talep çok yüksek
Neuralink hisselerine yönelik talep çok fazla. İmplant geliştirme sürecinin henüz erken aşamalarda olduğuna işaret eden uzmanlar ise bu popülerliğe şüpheyle bakıyor. Analistlere göre Musk'ın beyin implantı için ticari kullanım izni alması en az 10 yıl sürecek.
Neuralink, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) ilk insan klinik deneyini yürütmek için onay aldığını açıkladı. Şirket, klinik deneyler için gönüllü alımının henüz başlamadığını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)