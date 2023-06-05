Tam Boyutta Gör Elon Musk tarafından kurulan beyin implantı şirketi yükselişe geçti. Reuters tarafından servis edilen habere göre Neuralink'in değeri 5 milyar doları aştı. Ancak uzmanlar şirketin menkul kıymetlerinin bu kadar popüler olmasına şüpheyle yaklaşıyor.

Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink soruşturma altında 6 ay önce eklendi

Neuralink kısa süre önce insan beynine çip yerleştirmek üzere klinik deneyler yapmak için onay aldığını duyurmuştu. Bunun öncesinde boğa yatırımcıları tarafından yapılan bazı satın alımlar son aylarda şirketin değerini artırdı. Firmanın iki yıl önce 2 milyar dolar değerinde olduğu belirtilmişti.

Hisselere talep çok yüksek

Neuralink hisselerine yönelik talep çok fazla. İmplant geliştirme sürecinin henüz erken aşamalarda olduğuna işaret eden uzmanlar ise bu popülerliğe şüpheyle bakıyor. Analistlere göre Musk'ın beyin implantı için ticari kullanım izni alması en az 10 yıl sürecek.

Tam Boyutta Gör Neuralink, insanların zihin gücüyle cihazlarla etkileşime girmelerine yardımcı olacak çipler geliştirmeyi amaçlıyor. Şirket 2021'de beynine Neuralink çipi yerleştirilen bir makak maymununun ekrandaki imleci düşünce gücüyle hareket ettirmesini sağlamıştı.

Neuralink, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) ilk insan klinik deneyini yürütmek için onay aldığını açıkladı. Şirket, klinik deneyler için gönüllü alımının henüz başlamadığını söylüyor.

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Elon Musk'ın beyin çipi şirketinin değeri 5 milyar dolara ulaştı