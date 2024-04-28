Tam Boyutta Gör Neucyber, Pekin Xinzhida Neurotechnology tarafından geliştirilen ve Neuralink'e rakip olarak öne çıkan bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) olarak dikkat çekiyor.

Alphabet'in piyasa değeri bir kez daha 2 trilyon doları aştı 1 gün önce eklendi

İnsan tesleri henüz başlamadı

Bu beyin-bilgisayar arayüzü, halihazırda bir maymunun robotik kolunu kontrol etmek için başarıyla kullanılıyor. Reuters'a göre Çinli proje, Çin hükümetinden de destek alıyor. Amerikalı rakibi Neuralink'e kıyasla Neucyber daha az invaziv bir yaklaşım kullanıyor ve bu da onu insanlar için daha kabul edilebilir hale getirebilir.

Tam Boyutta Gör Ancak şu ana kadar Neucyber ürünü yalnızca maymunlarda test edildi ve insanlarda ne zaman test edileceği henüz açıklanmadı. Neucyber, gelecekte insanlarda kullanım için daha güvenli arayüzler geliştirme fırsatları da dahil olmak üzere bu alanda daha fazla araştırma ve geliştirmeye olanak tanıyacak. Beyin çipi Zhongguancun Teknoloji Forumu'nda tanıtıldı ve BCI teknolojisinde önemli bir yeni gelişme olarak kabul edildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Elon Musk'ın beyin implantına Çinli rakip geldi: Neucyber