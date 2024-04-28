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    Anlık Bildirim

    Elon Musk'ın beyin implantına Çinli rakip geldi: Neucyber

    Çinli Pekin Xinzhida Neurotechnology şirketi, Neucyber adını verdiği kendi beyin çipini tanıtarak bilim dünyasının ilgisini çekti.                               
    Elon Musk'ın beyin implantına Çinli rakip geldi: Neucyber Tam Boyutta Gör
    Neucyber, Pekin Xinzhida Neurotechnology tarafından geliştirilen ve Neuralink'e rakip olarak öne çıkan bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) olarak dikkat çekiyor.

    İnsan tesleri henüz başlamadı

    Bu beyin-bilgisayar arayüzü, halihazırda bir maymunun robotik kolunu kontrol etmek için başarıyla kullanılıyor. Reuters'a göre Çinli proje, Çin hükümetinden de destek alıyor. Amerikalı rakibi Neuralink'e kıyasla Neucyber daha az invaziv bir yaklaşım kullanıyor ve bu da onu insanlar için daha kabul edilebilir hale getirebilir.

    Elon Musk'ın beyin implantına Çinli rakip geldi: Neucyber Tam Boyutta Gör
    Ancak şu ana kadar Neucyber ürünü yalnızca maymunlarda test edildi ve insanlarda ne zaman test edileceği henüz açıklanmadı. Neucyber, gelecekte insanlarda kullanım için daha güvenli arayüzler geliştirme fırsatları da dahil olmak üzere bu alanda daha fazla araştırma ve geliştirmeye olanak tanıyacak. Beyin çipi Zhongguancun Teknoloji Forumu'nda tanıtıldı ve BCI teknolojisinde önemli bir yeni gelişme olarak kabul edildi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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