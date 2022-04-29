Elon Musk'ın Twitter teklifindeki 'esrar'engiz detay

Milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra ne gibi değişiklikler yapacağını esprili bir şekilde anlatırken, bu arada da "yabani ot" şakaları yapmayı ihmal etmiyor.
420 sayısının şifresi
Musk, 14 Nisan 2022 tarihinde Twitter için 41 milyar dolar veya hisse başına 54.20 dolar ödemeye hazır olduğunu açıklamıştı. Belirlenen bu hisse fiyatı matematiksel bir tesadüf değil ve Musk'ın onlarca yıl öncesine dayanan esrar kültürüne bir göz kırpması olarak değerlendiriliyor. Zira "420" sayısı yaygın olarak esrar için kodlanmış bir referans olarak biliniyor. Musk'ın geçen hafta teklifini desteklemek için sunduğu finansman belgeleri de 4/20 olarak kısaltılmış olan 20 Nisan tarihinde imzalandı.
20 Nisan esrar içenler için resmi olmayan bir tatil ve 4:20 de esrar içmek ve "aydınlanmak" için ortak bir zaman olarak kabul edilmekte. "420" terimi tek başına esrar kullanımı ile eş anlamlı ve artık internet ortamında da 420 sayısı bir fenomen haline gelmiş durumda. Bunu Google arama motorunda "420" sayısını aratarak kendiniz de görebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.