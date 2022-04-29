Elon Musk'ın Twitter teklifindeki 'esrar'engiz detay

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Milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra ne gibi değişiklikler yapacağını esprili bir şekilde anlatırken, bu arada da "yabani ot" şakaları yapmayı ihmal etmiyor.

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420 sayısının şifresi

Musk, 14 Nisan 2022 tarihinde Twitter için 41 milyar dolar veya hisse başına 54.20 dolar ödemeye hazır olduğunu açıklamıştı. Belirlenen bu hisse fiyatı matematiksel bir tesadüf değil ve Musk'ın onlarca yıl öncesine dayanan esrar kültürüne bir göz kırpması olarak değerlendiriliyor. Zira "420" sayısı yaygın olarak esrar için kodlanmış bir referans olarak biliniyor. Musk'ın geçen hafta teklifini desteklemek için sunduğu finansman belgeleri de 4/20 olarak kısaltılmış olan 20 Nisan tarihinde imzalandı.

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20 Nisan esrar içenler için resmi olmayan bir tatil ve 4:20 de esrar içmek ve "aydınlanmak" için ortak bir zaman olarak kabul edilmekte. "420" terimi tek başına esrar kullanımı ile eş anlamlı ve artık internet ortamında da 420 sayısı bir fenomen haline gelmiş durumda. Bunu Google arama motorunda "420" sayısını aratarak kendiniz de görebilirsiniz.

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