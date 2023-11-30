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    Elon Musk, kendisine şantaj yapan reklamcılar için ağır konuştu!

    Elon Musk, X boykotu nedeniyle kendisine şantaj yapan reklamcılar için “S… Gidin” derken aynı zamanda boykotun devam etmesi halinde X’in sonlanabileceğini söyledi.
    Elon Musk, kendisine şantaj yapan reklamcılar için ağır konuştu! Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, "antisemitik" bulunan paylaşımı ve X’te reklamlarını durduran reklamverenler arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Kısa bir süre önce katıldığı bir zirvede konuşan Musk, "antisemitik" paylaşımı hakkında yaptığı en aptalca şeylerden birisi olduğunu söyledi ve bunun için “üzgün” olduğunu ifade etti. Musk, bu paylaşımından sonra X’te reklamlarını durduranlar için de küfür eşliğine sert açıklamalar yaptı.

    Musk’tan reklamverenlere: “S… Gidin”

    Musk, verdiği röportajda hatalarını kabul ediyor gibi görünse de yelkenleri tamamen suya indirmiyor. Hatta açıkçası reklamverenleri platformdan uzaklaştırmak için sanki elinden gelen her şeyi yapıyor gibi: “Eğer birileri bana reklamla şantaj yapmaya, parayla şantaj yapmaya çalışacaksa, defolsun gitsin. Yeterince açık oldu mu?”

    Musk, reklaverenlere yönelik bu sert çıkışından sonra ise reklamverenler geri dönmezse, “bu reklam boykotunun yapacağı şey, şirketi öldürmek olacak” dedi. Musk, reklamcıların X’i yok ettiğini tüm dünyanın göreceğini ve bunu da belgeleyeceklerini söylerken İsrail’e gerçekleştirdiği ziyaretin “bir özür turu” anlamı taşımadığını dile getirdi.

    Olay nasıl başladı?

    Antisemitik olduğu iddialarını reddeden Musk, iki hafta önce bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor." paylaşımına "Gerçekleri söyledin." yorumunu yapmıştı.

    Bu söylemin ardından Apple, Disney, IBM, Paramount, NBCUniversal, Discovery ve Comcast dahil olmak üzere 100’e yakın şirket, X’teki reklamlarını durdurma kararı almış veya tamamen iptal etmişti. Musk, ABD’de “Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle” suçlanmıştı. Tüm bu olaylar neticesinde X’in yıl sonuna kadar 75 milyon dolar kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Sürecin nasıl işleyeceğiniz ise zaman gösterecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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