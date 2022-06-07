Elon Musk’tan Twitter’a tehdit

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Önce Twitter’ın en büyük hissedarı haline gelen sonrasında da satın alma görüşmelerine başlayan Elon Musk tabiri yerindeyse masayı devirmeye çalışıyor. Ünlü iş adamı sosyal medya devine restini çekti.

Elon Musk’tan rest

Twitter ile başlayan satın alma görüşmeleri aslında ilk günlerde sorunsuzdu ancak birden ortaya bot hesap tartışması çıktı. Elon Musk bot hesapların çok yüksek olduğunu iddia ederek yeniden hesaplanmasını istedi.

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Twitter ise kendi içerisinde geliştirdiği yöntemlerle bot hesap oranını yüzde 5 civarında bulmuştu. Ne var ki Elon Musk’ın tüm çağrılarına rağmen bu yöntemleri vermedi ve haliyle restleşmeler başladı.

Elon Musk yaptığı açıklamada Twitter’ı bilgi saklamakla suçladı ve bot hesap ölçme yöntemini kendisine vermediği takdirde satın alma görüşmelerinin sona ereceğini açıkladı. Elon Musk firmanın bot hesap istiatistiklerine kesinlikle inanmıyor ve kendisi bizzat hesaplamak istiyor. Kavga nasıl sonuçlanacak bilinmiyor ancak yatırımcısı için pek iyi olmadığı kesin.

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