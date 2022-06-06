Elon Musk açıkladı: Çok gezegenli yaşam için 1000'den fazla Starship üretilecek

Tam Boyutta Gör

SpaceX kurucusu ve Tesla CEO'su Elon Musk, gelecekteki Mars planları hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Daha öncesinde 2020 yılından itibaren her yıl 100 Starship roketi üretme planlarını duyuran ve Twitter üzerinden kullanıcıların sorularını yanıtlayan ünlü milyarder, Dünya’da oluşabilecek tehlikeler konusunda hazır olunması gerektiğini düşünüyor.

Nuh'un Gemisine atıfta bulundu

Bilindiği üzere SpaceX, insanların ve kargoların Ay’a, Mars'a ve farklı gezegenlere ulaştırılması için yeniden kullanılabilir bir yapıya sahip olan Starship roketini geliştiriyor. Açıklamalarında Starship ile Nuh’un Gemisi arasında bir benzerlik kuran Musk, yeni üretilecek roketlerin "dünyadaki bir felaketten hayat kurtarabilecek modern Nuh'un Gemileri" olacağını söyledi.

Musk, insansı robot Optimus'un tanıtım tarihini açıkladı 2 gün önce eklendi

Ayrıca çok gezegenli yaşamın bilincin kapsamını ve ölçeğini genişleteceğini düşünen ünlü milyarder, 2050 yılına kadar insanları taşıyacak 1000’den fazla roket üretmeyi planladığını dile getirdi. Musk’a göre Starship’in yeniden kullanılabilir yapısı, Mars yerleşimi ve derin uzay araştırmalarının maliyetlerini düşürecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.