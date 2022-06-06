Elon Musk açıkladı: Çok gezegenli yaşam için 1000'den fazla Starship üretilecek

SpaceX kurucusu ve Tesla CEO'su Elon Musk, gelecekteki Mars planları hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Daha öncesinde 2020 yılından itibaren her yıl 100 Starship roketi üretme planlarını duyuran ve Twitter üzerinden kullanıcıların sorularını yanıtlayan ünlü milyarder, Dünya’da oluşabilecek tehlikeler konusunda hazır olunması gerektiğini düşünüyor.
Nuh'un Gemisine atıfta bulundu
Bilindiği üzere SpaceX, insanların ve kargoların Ay’a, Mars'a ve farklı gezegenlere ulaştırılması için yeniden kullanılabilir bir yapıya sahip olan Starship roketini geliştiriyor. Açıklamalarında Starship ile Nuh’un Gemisi arasında bir benzerlik kuran Musk, yeni üretilecek roketlerin "dünyadaki bir felaketten hayat kurtarabilecek modern Nuh'un Gemileri" olacağını söyledi.
Ayrıca çok gezegenli yaşamın bilincin kapsamını ve ölçeğini genişleteceğini düşünen ünlü milyarder, 2050 yılına kadar insanları taşıyacak 1000’den fazla roket üretmeyi planladığını dile getirdi. Musk’a göre Starship’in yeniden kullanılabilir yapısı, Mars yerleşimi ve derin uzay araştırmalarının maliyetlerini düşürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.