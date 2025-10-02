Elon Musk, Netflix'e savaş açtı: Üyeliğinizi iptal edin!

Netflix'i "woke trans propagandasını" gizlice evlere sokmaya çalışan bir Truva atı olarak resmeden bir görseli paylaşan Elon Musk, "Çocuklarınızın sağlığı için Netflix'i iptal edin." yazdı. Musk burada da durmadı. Son 24 saatte aynı çağrıyı yineleyen birden fazla paylaşım yapan Musk, bu konuda kendisine destek veren kullanıcıların paylaşımlarını da retweet'lemeye devam ediyor.
Elon Musk, "Netflix'i İptal Edin" Çağrısını Yinelemeye Devam Ediyor
Elon Musk'ın bu çağrısı belli bir kitlede karşılık bulmuş gibi görünüyor. Zira Musk iptal sayfalarının ekran görüntüleriyle dolu bir başka tweet'i daha paylaştı. Elbette bu çok sayıda kişinin Musk'ı dinleyip Netflix aboneliklerini iptal ettirdiğini ispatlammıyor; ancak Musk gibi geniş kitlelere ulaşan bir ismin Netflix'e karşı bir hareket başlatmasının belli bir etkisi olacağı da kesin. Bu hareketin ne denli etkili olacağını bekleyip göreceğiz.
Musk'ın özellikle trans meselesine odaklanması tesadüf değil. Kendisinin de artık görüşmediği Vivian Jenna Wilson adında bir kızı bulunuyor. Daha önce Vivian'ın kararları için "woke" kültürü suçlayan Musk, kendi çocuğunun başına gelenler yüzünden bu kültüre savaş açtığını daha önce açıkça dile getirmişti.
