OpenAI'ın yönetim kurulu, Musk'ın 97,4 milyar dolarlık teklifini reddetti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın yönetim kurulu, milyarder iş adamı Elon Musk liderliğindeki bir konsorsiyumun şirketin kâr etmeyen girişimini satın almak için yaptığı 97,4 milyar dolarlık teklifi reddetti ve girişimin satılık olmadığını ve gelecekteki herhangi bir teklifin samimiyetsiz olacağını söyledi.

"OpenAI satılık değildir"

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Musk'ın teklifine ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı. Taylor, "OpenAI satılık değildir, yönetim kurulu Musk'ın rekabeti bozmaya yönelik son girişimini oy birliğiyle reddetti." ifadesini kullandı.

Teklifin ilk yapıldığı zaman, OpenAI'ın CEO'su Sam Altman X hesabından Musk'a cevap vermiş ve "Hayır, teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz." sözlerini sarfetmişti.

OpenAI CEO’su, Elon Musk hakkında sert açıklamalarda bulundu 3 gün önce eklendi

OpenAI'ın kurucularından olan Elon Musk, 2019 yılında girişimden ayrıldı. Şirketin, yapay zekanın gelişimi için insanlığa faydalı olma amacıyla kâr amacı gütmeyen bir girişim olarak kurulduğunu, ancak amacından saparak kâr amacı güden bir şirkete dönüştüğünü söyleyen Musk, şirketi dava etmişti. Musk, OpenAI'ı satın alarak bu misyona geri döndüreceğini iddia ediyor. Sam Altman ise Musk'ın amacının kendilerini yavaşlatmak olduğunu söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.