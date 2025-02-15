OpenAI'ın yönetim kurulu, Musk'ın 97,4 milyar dolarlık teklifini reddetti

"OpenAI satılık değildir"
OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Musk'ın teklifine ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı. Taylor, "OpenAI satılık değildir, yönetim kurulu Musk'ın rekabeti bozmaya yönelik son girişimini oy birliğiyle reddetti." ifadesini kullandı.
Teklifin ilk yapıldığı zaman, OpenAI'ın CEO'su Sam Altman X hesabından Musk'a cevap vermiş ve "Hayır, teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz." sözlerini sarfetmişti.
OpenAI'ın kurucularından olan Elon Musk, 2019 yılında girişimden ayrıldı. Şirketin, yapay zekanın gelişimi için insanlığa faydalı olma amacıyla kâr amacı gütmeyen bir girişim olarak kurulduğunu, ancak amacından saparak kâr amacı güden bir şirkete dönüştüğünü söyleyen Musk, şirketi dava etmişti. Musk, OpenAI'ı satın alarak bu misyona geri döndüreceğini iddia ediyor. Sam Altman ise Musk'ın amacının kendilerini yavaşlatmak olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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