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    Elon Musk neden Twitter’ı satın alacağını açıkladı

    Twitter yönetiminin Elon Musk’ı mahkemeye vermesi işe yaradı. Duruşmaların başlamasından hemen önce Elon Musk riske girmedi ve yeniden görüşmelere başlama kararı aldı. 
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Uzun süren bir mücadelenin ardından geçtiğimiz hafta pes eden Elon Musk yeniden Twitter satın alım görüşmelerine geri dönmüştü. Ünlü isim Komisyona sunduğu raporda neden karar değiştirdiğini açıkladı.

    Elon Musk problem istemiyor

    Twitter’ın bot hesap oranını doğru bir şekilde açıklamadığı ve bu bakımdan sahte kişiler için para ödemediğini ifade eden Elon Musk halen bu söyleminden vazgeçmiş değil. Musk sorunu halletmeden mahkemeye gitmenin ve zorlama yolları aramanın doğru olmadığını ifade ediyor.

     

    Bununla birlikte haftaya başlayacak olan mahkemenin ve diğer duruşmaların ertelenmesi şartı ile görüşmelere kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Diğer taraftan 1 milyar dolarlık tazminat ödemekten de kurtuldu.

    Elon Musk satın alma görüşmelerinden çekilince Twitter hisselerinin yanı sıra kendi şirketlerinin hisseleri de sarsılmıştı. Zaten kötü giden ekonomik durumda Elon Musk durumu fazla zorlamamaya karar verdi. Twitter yönetiminin mahkeme baskısı işe yaramış görünüyor.

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    E
    Emirhan1978 5 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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