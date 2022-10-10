Elon Musk neden Twitter’ı satın alacağını açıkladı

Elon Musk problem istemiyor
Twitter’ın bot hesap oranını doğru bir şekilde açıklamadığı ve bu bakımdan sahte kişiler için para ödemediğini ifade eden Elon Musk halen bu söyleminden vazgeçmiş değil. Musk sorunu halletmeden mahkemeye gitmenin ve zorlama yolları aramanın doğru olmadığını ifade ediyor.
Bununla birlikte haftaya başlayacak olan mahkemenin ve diğer duruşmaların ertelenmesi şartı ile görüşmelere kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Diğer taraftan 1 milyar dolarlık tazminat ödemekten de kurtuldu.
Elon Musk satın alma görüşmelerinden çekilince Twitter hisselerinin yanı sıra kendi şirketlerinin hisseleri de sarsılmıştı. Zaten kötü giden ekonomik durumda Elon Musk durumu fazla zorlamamaya karar verdi. Twitter yönetiminin mahkeme baskısı işe yaramış görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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