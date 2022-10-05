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    Elon Musk geri adım attı: Twitter’ı satın alıyor

    Mahkemeye iki haftalık bir süre kala Elon Musk inadından vazgeçti ve ilk yaptığı hisse teklifi üzerinden yeniden Twitter ile görüşmelere başlama kararı aldı.    
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    Twitter Tam Boyutta Gör

    Bahar aylarında Twitter’ı satın alma hamlesi yapan ancak bot hesapları bahane ederek vazgeçen milyarder dünyasının şımarık çocuğu Elon Musk, işin mahkemeye taşınmasına sebep olmuştu. Duruşmalar başlamadan geri adım attı.

    Twitter konusu sil baştan

    Aylardır satın alma sürecini adeta süründüren Elon Musk duruşmaların başlamasına iki haftalık bir süre kala aniden karar değiştirdi. Teklifi yaptığı ilk güne geri dönerek görüşmelerin yeniden başlamasını talep etti.

    Gelen bilgilere göre ünlü isim yine 54.20$ hisse başı fiyat teklifi ile görüşmeleri sürdürecek. Haber sonrasında Twitter hisseleri işleme kapatıldı ancak yeniden açıldığında yüzde 22 arttı ve 50$ seviyesine yükseldi.

    Elon Musk’ın neden böyle bir hamle yaptığı bilinmiyor ancak ortada halen çözülmemiş bir bot hesap sorunu var. Musk yine bu konuyu öne sürecek mi yoksa Twitter yönetiminin sağladığı verileri yeterli bulacak mı merak konusu.

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    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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