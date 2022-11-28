Elon Musk’ın 12 yaşındayken yazdığı oyunu oynayın

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasının şımarık çocuğu olarak tanımlanan ve pek çok olayla gündem olan Elon Musk’ın hayatı da kendisi kadar maceralı. 12 yaşındayken yazdığı video oyunu bugün nostalji yaşamak isteyenlere hitap ediyor.

Elon Musk kimdir?

1971 yılında Güney Afrika’da doğan Elon Musk henüz küçük yaşlarda otizm spektrum bozukluğunun bir alt tipi olan Asperger sendromuna yakalandı. İsmi söylendiğinde duymayan ve belirli nesnelere saplantı derecesinde ilgisi olan Elon Musk’ın 8 yaşındayken ailesi boşandı. O da kardeşleriyle birlikte annesinin yanına yerleşti zira babası zeki bir mühendis olmasına rağmen sert bir insandı.

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9 yaşındayken ilk bilgisayarına kavuşan Elon Musk henüz 12 yaşında iken Blastar adını verdiği bir oyun yazdı. Space Invaders’tan ilham alan bu oyunda tek bir gemi geçişi oluyor ve geç kalındığı takdirde bombaya maruz kalınıyordu. 1984 yılında oyunu bir dergiye gönderen Musk, 500$ para ile ödüllendirilmişti.

1995 yılında internet balonundan faydalanan Elon Musk, kurduğu Zip2 şirketini 340 milyon dolar karşılığında Compaq’a sattı. Bu parayla daha sonra PayPal ismini alacak X.com çevrimiçi bankasını kuran Musk, 2002 yılında eBay’e 1.5 milyar dolar karşılığında sattı. Sonrasında SpaceX firmasını kurdu ve Tesla'ya yatırım yaptı ki şu anda en değerli firmalar olarak görülüyor.

Aslında örnek alınacak bir hayat hikâyesi olan Elon Musk’ın ilk yazdığı oyunu bir dergideki resimde gören Google mühendisi Tomas Llorent, uzun bir süre önce HTML 5 tabanlı oynanabilir bir oyun haline getirmişti. Bugüne kıyasla çok ilkel kalan oyun klavye ile oynanabiliyor.

Blastar

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