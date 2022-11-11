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    Elon Musk uyardı: Twitter batabilir

    Elon Musk şirketin iflas edebileceğini söyleyerek çalışanların abonelik gelirlerini arttırmalarını isterken diğer yandan da avukatı Ticaret Komisyonuna gözdağı vermeye çalışıyor. 
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    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Twitter’ı satın aldıktan sonra adeta çocuk oyuncağına çeviren ve dinamiklerini de bozarak dengesiz hale gelmesine sebep olan Elon Musk iflas uyarısı yaptı. Avukatının savunması ise nasıl bir çılgınlık içerisinde olduğumuzu gösteriyor.

    Twitter batabilir

    Uyguladığı yanlış politikalar ve işten çıkarmalar sebebiyle tepki alan ve 2 milyona yakın kullanıcı kaybeden Elon Musk haliyle kara kara reklam gelirlerini düşünmeye başladı. Çalışanlara mektup gönderen ünlü isim aboneliklerden gelen geliri arttıramazlarsa iflasa sürüklenebileceklerini belirtti.

    Diğer taraftan işten kovulanların yanı sıra Twitter’da pek çok üst düzey yönetici de istifa etti. Bunlar arasında kullanıcı verilerinin gizliliği, kural dışı söylemlerin tespiti gibi görevleri yönetenler de vardı. Haliyle FTC kurumu ortaya çıkacak suistimaller konusunda Twitter’ı yakın takibe almış durumda. Ayrılan yöneticiler ile görüşmeler yapıldığını belirten Elon Musk’ın avukatı, patronunun uzaya roket çıkardığını ve FTC’den korkmadığını ekleyerek adeta pes dedirtti.

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