Elon Musk'tan garip açıklama: Gizemli bir şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi

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Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, yaptığı son açıklamalardan biri ile kendi annesinin yanı sıra çoğu hayranını da ciddi şekilde rahatsız etti.

Elon Musk, 65 km mesafeyi uçakla gidince eleştirildi 20 sa. önce eklendi

Tesla CEO'su dün sabah, ölüm temalı şu tweet'i attı: "Eğer gizemli bir şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi." Ardından hevesli bir Twitter kullanıcısı olan 74 yaşındaki Mae Musk, oğlunun paylaşımına "Bu komik değil" yazarak ve iki adet kızgın emoji ekleyerek yanıt verdi. Buna karşılık olarak da Musk özür diledi ve ekledi: "Üzgünüm! Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım."

Hayranlarından ilginç mesajlar geldi

Elon Musk'ın hayranları da ünlü girişimcinin dikkatli olmasını istedikleri çok sayıda mesaj bıraktılar. Ancak yorumlarda oldukça orijinal yazılar da vardı:

Elon, bilincini periyodik yedeklemelerle yapay bir bedene yükleyebilir misin?

periyodik yedeklemelerle yükleyebilir misin? Dostum, sen robot orduları kuruyorsun. Bir Ironman kostümüne ve bir sürü robotik korumaya sahip olmamanın hiçbir mazereti olamaz.

kuruyorsun. Bir kostümüne ve bir sürü sahip olmamanın hiçbir olamaz. Çin'de bir kardeşin olduğunu hatırla.

Geçtiğimiz yıl, Çin merkezli Weibo sosyal ağında Elon Musk'a çok benzeyen bir adamı gösteren video viral olmuştu. Musk ise bu duruma şakayla karşılık vererek: "Belki de Çin'de köklerim var." demişti.

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Elon Musk'tan garip açıklama: Eğer ölürsem sizi tanımak güzeldi