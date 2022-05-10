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    Elon Musk'tan garip açıklama: Gizemli bir şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi

    Elon Musk, kişisel Twitter hesabından annesini ve hayranlarını korkutacak açıklamalar yaptı. İşte milyarder girişimcinin ölüm temalı ilginç tweet'leri.          
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    Elon Musk'tan garip açıklama: Eğer ölürsem sizi tanımak güzeldi
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    Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, yaptığı son açıklamalardan biri ile kendi annesinin yanı sıra çoğu hayranını da ciddi şekilde rahatsız etti.

    Tesla CEO'su dün sabah, ölüm temalı şu tweet'i attı: "Eğer gizemli bir şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi." Ardından hevesli bir Twitter kullanıcısı olan 74 yaşındaki Mae Musk, oğlunun paylaşımına "Bu komik değil" yazarak ve iki adet kızgın emoji ekleyerek yanıt verdi. Buna karşılık olarak da Musk özür diledi ve ekledi: "Üzgünüm! Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım."

    Hayranlarından ilginç mesajlar geldi

    Elon Musk'ın hayranları da ünlü girişimcinin dikkatli olmasını istedikleri çok sayıda mesaj bıraktılar. Ancak yorumlarda oldukça orijinal yazılar da vardı:

    • Elon, bilincini periyodik yedeklemelerle yapay bir bedene yükleyebilir misin?
    • Dostum, sen robot orduları kuruyorsun. Bir Ironman kostümüne ve bir sürü robotik korumaya sahip olmamanın hiçbir mazereti olamaz.
    • Çin'de bir kardeşin olduğunu hatırla.

    Geçtiğimiz yıl, Çin merkezli Weibo sosyal ağında Elon Musk'a çok benzeyen bir adamı gösteren video viral olmuştu. Musk ise bu duruma şakayla karşılık vererek: "Belki de Çin'de köklerim var." demişti.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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