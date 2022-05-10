Elon Musk'tan garip açıklama: Gizemli bir şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, yaptığı son açıklamalardan biri ile kendi annesinin yanı sıra çoğu hayranını da ciddi şekilde rahatsız etti.
Tesla CEO'su dün sabah, ölüm temalı şu tweet'i attı: "Eğer gizemli bir şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi." Ardından hevesli bir Twitter kullanıcısı olan 74 yaşındaki Mae Musk, oğlunun paylaşımına "Bu komik değil" yazarak ve iki adet kızgın emoji ekleyerek yanıt verdi. Buna karşılık olarak da Musk özür diledi ve ekledi: "Üzgünüm! Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım."
Hayranlarından ilginç mesajlar geldi
Elon Musk'ın hayranları da ünlü girişimcinin dikkatli olmasını istedikleri çok sayıda mesaj bıraktılar. Ancak yorumlarda oldukça orijinal yazılar da vardı:
- Elon, bilincini periyodik yedeklemelerle yapay bir bedene yükleyebilir misin?
- Dostum, sen robot orduları kuruyorsun. Bir Ironman kostümüne ve bir sürü robotik korumaya sahip olmamanın hiçbir mazereti olamaz.
- Çin'de bir kardeşin olduğunu hatırla.
Geçtiğimiz yıl, Çin merkezli Weibo sosyal ağında Elon Musk'a çok benzeyen bir adamı gösteren video viral olmuştu. Musk ise bu duruma şakayla karşılık vererek: "Belki de Çin'de köklerim var." demişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)
Sınıra lazım bundan
Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.