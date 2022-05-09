Elon Musk, 65 km mesafeyi uçakla gidince eleştirildi: Çevreci söylemleri palavra mı?

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Elon Musk'ın, Tesla'yı her zaman çevre sorunlarının ve çevresel kaygıların ilk sırada olduğu bir şirket olarak sunduğunu biliyoruz. Ancak, Musk geçtiğimiz gün, insanların onun gerçek bir eko-aktivist olduğundan şüphe etmesine neden olan oldukça garip bir hamle yaptı: Tesla'nın başkanı, San Jose ve San Francisco arasındaki 65 km'lik mesafeyi katetmek için özel jetini kullandı.

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Elon Musk'ın uçaktaki tüm hareketlerini izleyen ElonJet twitter hesabına göre, uçuş sadece 9 dakika sürdü. Bu durumun Tesla'nın CEO'suna oldukça fazla zaman kazandırdığı açık, ancak bu kadar kısa süreli bir uçuştan kaynaklanan zararlı emisyon miktarı, içten yanmalı motora sahip bir araba yolculuğunun emisyonlarıyla karşılaştırılamaz bile.

Elon Musk iki yüzlülükle suçlandı

Doğal olarak bu olay Twitter'da hararetli tartışmalara neden oldu. Bazıları Musk'ın, uçağının hareketlerini takip eden hesabı kapatmak için Twitter'ı satın aldığını söyleyerek ironik, bazıları ise iki şehir arasındaki trafik sıkışıklığı hakkında çeşitli şakalar yaptılar.

Öte yandan birçok kullanıcının ise Tesla'nın başkanını iki yüzlülükle kınadığı görülüyor. Musk'ın çevreye özen gösterme konularından çok bahsettiğini, ancak 65 km'yi aşmak için özel bir uçağı havalandırmaktan çekinmediğine dikkat çekiyorlar.

Bir Twitter kullanıcısı ise bu durumu şöyle ifade etti: "Elon, Tesla'yı 'yeşil' bir şirket olarak tanıtırken aynı zamanda kısa mesafelerde seyahat etmek için özel jetini kullanıyor ve çevreyi benim arabamla bir yılda yaptığımdan daha fazla kirletiyor. Vay be ne kahraman."

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Elon Musk, 65 km mesafeyi uçakla gidince eleştirildi