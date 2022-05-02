Elon Musk toplamda 8.5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

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Elon Musk’ın Twitter’ın en büyük hissedarı olduğunun ortaya çıkması ile birlikte gözler Tesla hisselerine çevrilmişti. Musk’ın Tesla hissesi sattığı veya satacağına kesin gözüyle bakılırken son raporlar da bunu doğruladı.

Elon Musk ne kadar Tesla hissesi sattı?

Menkul Kıymetler Komisyonu’na sunulan son raporda Elon Musk’ın Twitter’ı satın alabilmek için 9.6 milyon adet Tesla hissesi sattığı ortaya çıktı. Bu da 8.5 milyar dolar yapıyor.

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Elon Musk geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında 16.4 milyar dolarlık daha Tesla hissesi satmıştı. Böylece toplamda 25 milyar dolarlık hisse satmış oldu. Elon Musk halen şirkette yüzde 15’ten fazla hisseye sahip.

Elon Musk’ın Twitter’dan yüzde 9.2 hisse satın aldığı haberiyle Tesla da düşüşe başlamıştı. Geçen ay başından bu yana Tesla’nın yaşadığı kayıplar 300 milyar dolara yaklaştı. Uzmanlar şirketin finans yapısının risk altına girebileceğini belirtiyor.



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