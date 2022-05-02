Elon Musk toplamda 8.5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Elon Musk’ın Twitter’ın en büyük hissedarı olduğunun ortaya çıkması ile birlikte gözler Tesla hisselerine çevrilmişti. Musk’ın Tesla hissesi sattığı veya satacağına kesin gözüyle bakılırken son raporlar da bunu doğruladı.
Elon Musk ne kadar Tesla hissesi sattı?
Menkul Kıymetler Komisyonu’na sunulan son raporda Elon Musk’ın Twitter’ı satın alabilmek için 9.6 milyon adet Tesla hissesi sattığı ortaya çıktı. Bu da 8.5 milyar dolar yapıyor.
Elon Musk geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında 16.4 milyar dolarlık daha Tesla hissesi satmıştı. Böylece toplamda 25 milyar dolarlık hisse satmış oldu. Elon Musk halen şirkette yüzde 15’ten fazla hisseye sahip.
Elon Musk’ın Twitter’dan yüzde 9.2 hisse satın aldığı haberiyle Tesla da düşüşe başlamıştı. Geçen ay başından bu yana Tesla’nın yaşadığı kayıplar 300 milyar dolara yaklaştı. Uzmanlar şirketin finans yapısının risk altına girebileceğini belirtiyor.
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.