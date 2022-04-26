Twitter kurucusundan Elon Musk’a övgü

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Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının yankıları sürerken kurucusundan da beklenen açıklama geldi. Bir süredir tartışmalardan uzakta kalmayı tercih eden Jack Dorsey, tarihi gelişmeyi destekleyen açıklamalarda bulundu.

Jack Dorsey’den Elon Musk’a övgü

Daha önce internetin merkezileşmesi yolunda Twitter’ın önemli bir katkı sağladığını ve bundan pişman olduğunu itiraf eden Jack Dorsey, yaptığı açıklamada geldikleri son noktadan kurtuluşa mevcut CEO Parag Agrawal ve Elon Musk ile ulaşabileceklerini belirtti.

Twitter’da değişim zamanı 7 sa. önce eklendi

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasını destekleyen Jack Dorsey, sosyal mecrayı adeta köleleştiren Wall Street ve reklam yayıncılığından kurtulmanın ilk adımının Elon Musk olduğunu dile getirdi. Dorsey sosyal ağın tek bir kişi tarafından yönetilmesinin doğru olmadığını ve protokol seviyesinde kamu yararı güden bir platform olması gerektiğini vurguluyor. Bu yolda Elon Musk aydınlanmanın önemli bir unsuru olacak.

Elon Musk’ın Twitter’ı spam botlardan kurtaracağını açıklaması geniş bir destek buldu. Bununla birlikte algoritmaları açık hale getirmesi ve kimlik doğrulama sisteminin kullanıcı kaybına yol açacağı ifade ediliyor.



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