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    Anlık Bildirim

    Twitter kurucusundan Elon Musk’a övgü

    Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, çalışanların protestolarının aksine kurtuluş için Elon Musk’ı tek çare olarak görüyor. Elon Musk şirket içerisinde bir aydınlanma başlatabilir. 
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    Elon Musk
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    Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının yankıları sürerken kurucusundan da beklenen açıklama geldi. Bir süredir tartışmalardan uzakta kalmayı tercih eden Jack Dorsey, tarihi gelişmeyi destekleyen açıklamalarda bulundu. 

    Jack Dorsey’den Elon Musk’a övgü

    Daha önce internetin merkezileşmesi yolunda Twitter’ın önemli bir katkı sağladığını ve bundan pişman olduğunu itiraf eden Jack Dorsey, yaptığı açıklamada geldikleri son noktadan kurtuluşa mevcut CEO Parag Agrawal ve Elon Musk ile ulaşabileceklerini belirtti. 

    Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasını destekleyen Jack Dorsey, sosyal mecrayı adeta köleleştiren Wall Street ve reklam yayıncılığından kurtulmanın ilk adımının Elon Musk olduğunu dile getirdi. Dorsey sosyal ağın tek bir kişi tarafından yönetilmesinin doğru olmadığını ve protokol seviyesinde kamu yararı güden bir platform olması gerektiğini vurguluyor. Bu yolda Elon Musk aydınlanmanın önemli bir unsuru olacak. 

    Elon Musk’ın Twitter’ı spam botlardan kurtaracağını açıklaması geniş bir destek buldu. Bununla birlikte algoritmaları açık hale getirmesi ve kimlik doğrulama sisteminin kullanıcı kaybına yol açacağı ifade ediliyor. 
     

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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