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    Elon Musk, Tesla Cybertruck için tarih verdi

    Uzun süredir ertelenen elektrikli pick-up Tesla Cybertruck’ın bu yaz üretime başlanması bekleniyor. Şimdi ise Musk, Cybertruck için bir teslimat etkinliği tarihi verdi.
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    Tesla Cybertruck Tam Boyutta Gör
    Elon Musk çarşamba günü yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede şirketin ilk çeyrek verilerini aktardı. Bu görüşme sırasında bazı önemli bilgiler de paylaşıldı. Musk, yıllardır ertelenen Tesla Cybertruck için artık bu yıl içerisinde bir teslimat etkinliği düzenleneceğini paylaştı.

    "Tesla Cybertruck radikal bir ürün"

    Yapılan açıklamaya göre Tesla Cybertruck’ın teslimat etkinliği 2023’ün üçüncü çeyreği içerisinde gerçekleşecek, yani Temmuz-Eylül döneminde. Öte yandan Cybertruck’ın ilk kez duyurulmasının ardından üç yıldan fazla bir süre geçmiş durumda ve araç nihayet bu yaz üretime geçecek. Ancak Cybertruck ilk etapta seri üretime geçmeyecek. Musk, seri üretimin gelecek yıla kadar başlamayacağını aktardı.

    Elon Musk, Tesla Cybertruck için tarih verdi Tam Boyutta Gör
    Tesla Cybertruck, daha önce gördüğümüz herhangi bir pick-up’a benzemiyor. Bu nedenle muhtemelen üretim hattında bu model için ciddi bir değişiklik gerekiyor. Musk’ın açıklamaları da aslında bunu doğruluyor: "Üretim hattını harekete geçirmek zaman alıyor ve bu gerçekten çok radikal bir ürün. Diğer arabaların yapıldığı şekilde yapılmıyor.”

    Tesla Cybertruck’ın üstünden 3 yıldan uzun bir geçmiş durumda ve en merak edilen konulardan birisi de aracın teknik özelliklerinde bir değişiklik olup olmayacağı. Bu durum Musk’a sorulduğunda detayların devir teslim etkinliği sırasında açıklanacağı söylendi. Muhtemelen özelliklerde değişiklikler göreceğiz. Tesla Cybertruck bir süredir yollarda test ediliyor. Kozmetik açıdan ilk duyurulmasından bu yana bazı ufak değişikliklere zaten tanık oldu.

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