Elon Musk, Tesla Cybertruck için tarih verdi

"Tesla Cybertruck radikal bir ürün"
Yapılan açıklamaya göre Tesla Cybertruck’ın teslimat etkinliği 2023’ün üçüncü çeyreği içerisinde gerçekleşecek, yani Temmuz-Eylül döneminde. Öte yandan Cybertruck’ın ilk kez duyurulmasının ardından üç yıldan fazla bir süre geçmiş durumda ve araç nihayet bu yaz üretime geçecek. Ancak Cybertruck ilk etapta seri üretime geçmeyecek. Musk, seri üretimin gelecek yıla kadar başlamayacağını aktardı.
Tesla Cybertruck’ın üstünden 3 yıldan uzun bir geçmiş durumda ve en merak edilen konulardan birisi de aracın teknik özelliklerinde bir değişiklik olup olmayacağı. Bu durum Musk’a sorulduğunda detayların devir teslim etkinliği sırasında açıklanacağı söylendi. Muhtemelen özelliklerde değişiklikler göreceğiz. Tesla Cybertruck bir süredir yollarda test ediliyor. Kozmetik açıdan ilk duyurulmasından bu yana bazı ufak değişikliklere zaten tanık oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)