Tesla durmuyor: Model Y ve Model 3 fiyatları bir kez daha düştü

Tam Boyutta Gör Tesla, geçtiğimiz yıla kadar fiyatlarını ciddi bir şekilde artırarak standart bir strateji uyguluyordu. Ancak, 2022’nin sonlarından itibaren elektrikli otomobil üreticisi, hem dünya genelinde hem de özellikle ABD pazarında ciddi fiyat indirimleri uygulamaya başladı. Son olarak Tesla, Model 3 ve Model Y elektrikli araçlarının fiyatını bu ay ikinci kez düşürdü.

Tesla fiyatları indirmeye devam ediyor

Tesla, geçtiğimiz hafta Avrupa’da, yaklaşık iki hafta önce ise ABD’de olmak üzere bu ay içinde farklı pazarlarda çeşitli fiyat indirimleri uyguladı. Şimdi yapılan yeni indirimler yılın başından beri yapılan ABD’deki altıncı indirim olarak kayıtlara geçiyor. Uygulanan indirimlerle birlikte Tesla'nın en popüler modelleri teşvikler uygulanmadan 40.000 dolar altına indi. Teşviklerle birlikte bu sayı 35.000 dolar ve altını görebiliyor.

Tam Boyutta Gör ABD'de Model Y AWD, Uzun Menzilli ve Performans varyantlarının her birinde 3.000 dolarlık indirim uygulanmış görünüyor. Dolayısıyla yeni fiyatlar sırasıyla, 46.990 dolar, 49.990 dolar ve 53.990 dolar oldu. Model 3 Standard Range RWD ise artık 39.990 dolara satın alınabiliyor. Araçlara ABD genelinde 7500 dolarlık vergi teşviki uygulanabiliyor ve ayrıca eyalete özel ekstra teşviklere hak kazanılabiliyor.

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Tesla, yaptığı indirimleri talebi artırmak için uyguluyor. Öte yandan indirimler gerçekten de Tesla'nın üç aylık satışlarını artırdı diyebiliriz. Zira ilk çeyrekte Tesla, 422.875 adet araç teslimatı gerçekleştirdi ki, bu sayı bir rekor niteliğinde. Tesla, talebi artırmak için brüt kar marjından da feragat ediyor. Visible Alpha'ya göre Tesla'nın otomobil brüt kar marjını yüzde 32,9'dan yüzde 23,2'ye düşmesi bekleniyor. Finansal anlamda Tesla’nın bu çeyrekte gelir kaybı yaşaması beklenmekte. Firma kısa süre içerisinde bu çeyreğe ait sonuçlarını açıklayacak.

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Tesla durmuyor: Model Y ve Model 3 fiyatları bir kez daha düştü