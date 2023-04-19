Tesla durmuyor: Model Y ve Model 3 fiyatları bir kez daha düştü

Tesla fiyatları indirmeye devam ediyor
Tesla, geçtiğimiz hafta Avrupa’da, yaklaşık iki hafta önce ise ABD’de olmak üzere bu ay içinde farklı pazarlarda çeşitli fiyat indirimleri uyguladı. Şimdi yapılan yeni indirimler yılın başından beri yapılan ABD’deki altıncı indirim olarak kayıtlara geçiyor. Uygulanan indirimlerle birlikte Tesla'nın en popüler modelleri teşvikler uygulanmadan 40.000 dolar altına indi. Teşviklerle birlikte bu sayı 35.000 dolar ve altını görebiliyor.
Tesla, yaptığı indirimleri talebi artırmak için uyguluyor. Öte yandan indirimler gerçekten de Tesla'nın üç aylık satışlarını artırdı diyebiliriz. Zira ilk çeyrekte Tesla, 422.875 adet araç teslimatı gerçekleştirdi ki, bu sayı bir rekor niteliğinde. Tesla, talebi artırmak için brüt kar marjından da feragat ediyor. Visible Alpha'ya göre Tesla'nın otomobil brüt kar marjını yüzde 32,9'dan yüzde 23,2'ye düşmesi bekleniyor. Finansal anlamda Tesla’nın bu çeyrekte gelir kaybı yaşaması beklenmekte. Firma kısa süre içerisinde bu çeyreğe ait sonuçlarını açıklayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)