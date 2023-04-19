Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla durmuyor: Model Y ve Model 3 fiyatları bir kez daha düştü

    Tesla, geçtiğimiz yılın sonundan bu yana sürekli olarak elektrikli otomobillerinin fiyatlarına indirime gidiyor. Bu bağlamda firma kısa süre önce Model Y ve Model 3 fiyatları bir kez daha düşürdü.
    Oy Ver
    Tesla durmuyor: Model Y ve Model 3 fiyatları bir kez daha düştü Tam Boyutta Gör
    Tesla, geçtiğimiz yıla kadar fiyatlarını ciddi bir şekilde artırarak standart bir strateji uyguluyordu. Ancak, 2022’nin sonlarından itibaren elektrikli otomobil üreticisi, hem dünya genelinde hem de özellikle ABD pazarında ciddi fiyat indirimleri uygulamaya başladı. Son olarak Tesla, Model 3 ve Model Y elektrikli araçlarının fiyatını bu ay ikinci kez düşürdü.

    Tesla fiyatları indirmeye devam ediyor

    Tesla, geçtiğimiz hafta Avrupa’da, yaklaşık iki hafta önce ise ABD’de olmak üzere bu ay içinde farklı pazarlarda çeşitli fiyat indirimleri uyguladı. Şimdi yapılan yeni indirimler yılın başından beri yapılan ABD’deki altıncı indirim olarak kayıtlara geçiyor. Uygulanan indirimlerle birlikte Tesla'nın en popüler modelleri teşvikler uygulanmadan 40.000 dolar altına indi. Teşviklerle birlikte bu sayı 35.000 dolar ve altını görebiliyor.

    Tesla durmuyor: Model Y ve Model 3 fiyatları bir kez daha düştü Tam Boyutta Gör
    ABD'de Model Y AWD, Uzun Menzilli ve Performans varyantlarının her birinde 3.000 dolarlık indirim uygulanmış görünüyor. Dolayısıyla yeni fiyatlar sırasıyla, 46.990 dolar, 49.990 dolar ve 53.990 dolar oldu. Model 3 Standard Range RWD ise artık 39.990 dolara satın alınabiliyor. Araçlara ABD genelinde 7500 dolarlık vergi teşviki uygulanabiliyor ve ayrıca eyalete özel ekstra teşviklere hak kazanılabiliyor.

    Tesla, yaptığı indirimleri talebi artırmak için uyguluyor. Öte yandan indirimler gerçekten de Tesla'nın üç aylık satışlarını artırdı diyebiliriz. Zira ilk çeyrekte Tesla, 422.875 adet araç teslimatı gerçekleştirdi ki, bu sayı bir rekor niteliğinde. Tesla, talebi artırmak için brüt kar marjından da feragat ediyor. Visible Alpha'ya göre Tesla'nın otomobil brüt kar marjını yüzde 32,9'dan yüzde 23,2'ye düşmesi bekleniyor. Finansal anlamda Tesla’nın bu çeyrekte gelir kaybı yaşaması beklenmekte. Firma kısa süre içerisinde bu çeyreğe ait sonuçlarını açıklayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Profil resmi
    KiLLeR© 21 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0541 li numaranın kime ait olduğunu öğrenme honda city 2022 yorumlar arçelik 3340 çamaşır makinesi nasıl çalışır kış lastiği yağmurda kayar mı necronomicon okuyan var mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız