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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, Tesla Cybertruck'ın camlarının neden kırıldığını açıkladı

    Tesla'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve kısa bir süre içinde 200 bin ön sipariş rekoruna ulaşan elektrikli pickup'ı Cybertruck'ın, dayanıklılık gösterisinde camlarının neden kırıldığı açıklandı.
    6 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Elon Musk, Tesla Cybertruck'ın camlarının neden kırıldığını açıkladı
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    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sadece birkaç gün önce tanıttığı fütüristik tasarıma sahip elektrikli kamyoneti Cybertruck, kısa bir süre içinde 200 bin ön siparişe ulaştı. Gidişattan son derece memnun olan şirket patronu Elon Musk ise Cybertruck'ın dayanıklılığını göstermek için demir bilye ile yapılan testlerde aracın camlarının neden kırıldığına açıklık getirdi.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk'a soğuk duş: Tesla Cybertruck'ın zırhlı camları ilk denemede kırıldı"

    Balyoz testi camı zayıflattı

    Kamyonun "kırılmaz" cam gösterisinde, tasarım lideri Franz von Holzhausen, sürücü tarafındaki camların her ikisine de metal bir bilye fırlattı ve iki cam da paramparça oldu. Elon Musk'ın bu sırada "Aman tanrım" diye mırıldandığı bile duyuluyordu. Daha sonra twitter hesabından açıklamalarda bulunan Musk, test sırasında neyin yanlış gittiğini çözdüklerini söyledi.


    Tesla'nın patronu Musk'a göre demodan hemen önce aracın gövdesinin dayanıklılığını göstermek için kapısına balyozla vurulduğuna dikkat çekerek, bu test sırasında kapının içindeki cam levhaların kırıldığını ve bu çatlakların da camı zayıflattığını açıkladı. Musk daha sonra von Holzhausen'in başka bir videosunu yayınlayarak Cybertruck'ın camlarının önceki testlerde kırılmadığını gösterdi. Birçok kişi bunun bir pazarlama stratejisi olduğunu düşünse de, Musk'ın bu açıklamalarla birlikte konuya makul bir açıklama getirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.



    https://twitter.com/elonmusk/status/1198772995021406209 Yorum Yaz
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    faniseyler 5 sa.
    Ön cam tamam ön kapıya balyoz yediği için kırıldı. Peki arka cam neden kırıldı?
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    Çaylak_Doktor 3 sa.
    Çürük
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    ti7800 4 sa.
    Kırılmaz camı kırabilmek için
    1- önce kapıya balyozla vur camı zayıflat.
    2- cama metal bilye at.

    kısaca... Nasıl kırılmıyo yaa ver şurdan balyozu... topu getir.. :)
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    cabriyo 5 sa.
    ibrahim tatlıses: "reklamın iyisi kötüsü yoktur"
    .
    elon musk zekasını buradada gösterdi. beleşe reklam. reklamlara harcanacak milyar dolarları bulmak, o camı kırılmazı ile değiştirmekten çok daha zordur.
    .
    islamı da terörle yanyana getirip kötü reklam yapmaya çalışıyorlar. halbuki beleşe reklam yapıyorlar. balkanların güzel bir sözü var: "Allah kedi değildir." yani kedi hemen tepki verir. Allah sonradan tepki verir gibi. bazı şeylerin amacını nedenini görmek için beklemek gerekir. hani etki=tepki fizik kanunu heryerde geçerli. birşeyin etkisini tartışıyoruz biz. halbuki tepkisini görmüyoruz. futboldada ekonomidede siyasettede savaştada önemli olan tepkidir neticedir. hatice değil.
    .
    bolivyada olaylar çıktı, lg samsung pil üretici herkesin borsa değeri arttı, bu değer artışını görünce dedim bolivyada işi bitirdiler. sonraki hafta baktım başkan istifa etti. olaylar neden çıktı belli. çünkü batılılar bolivyadaki lityum madenlerini beleşe kapatmak sitedi, yeni demokratik devrimci başkanlarıda batılılara peşkeş çekti başa geçecem diye. bu hafta samsung ile alman firması pil tedarik anlaşması imzaladı. zaman kaybetmeden bolivyanın kanını emmeye başladılar.
    .
    kasap: abd ordusu, darbe/işgal/terör/demokrasi/bahar ile mallara el koyuyor.
    dükkan: uzakdoğu, hammaddeyi yarı fiyatına alıp işleyip 5 katına satıyor.
    alıcı: avrupa, ürünü satın alıyor, arabanın tıp aletinin ilacın içine koyup herkese 10 katına satıyor.
    trump: olm sizin işinizi yapıyoruz mecbur abdye para vereceksiniz diyor. vw huawei ye ceza kesiyor güyaaaa.
    rusya: abd den rol kapmaya çalışıyor. bende el koyup satarım banada yer açın diyor.
    kasap hazır dükkan hazır alıcı hazır. geriye ülkesini satan vatan haini bulmak kalıyor. dünyadaki bütün mesele bu. bunlar hayatta dünya savaşı falan çıkarmaz. savaş çıkarsa bunlara arasında olmaz. bize karşı olur. her ülkedeki muhalefette bu batıdan fayda umuyor. gelde kafayı yeme.
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    faniseyler 5 sa.
    Ön cam tamam ön kapıya balyoz yediği için kırıldı. Peki arka cam neden kırıldı?
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    interwap 5 sa.
    Yalnızca tahmin ve sanırım bunu ilk bir kullanıcı diye getirdi.
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    darkaura 6 sa.
    windows 98 de tanitim sirasinda cokup mavi ekran vermisti. googlersaniz bill gates in o anki yuz ifadesini bulabilirsiniz. buna ragmen win98 tum piyasaya hakim oldu, o devirde apple iflasin esigindeydi.
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