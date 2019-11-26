Elon Musk, Tesla Cybertruck'ın camlarının neden kırıldığını açıkladı

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sadece birkaç gün önce tanıttığı fütüristik tasarıma sahip elektrikli kamyoneti Cybertruck, kısa bir süre içinde 200 bin ön siparişe ulaştı. Gidişattan son derece memnun olan şirket patronu Elon Musk ise Cybertruck'ın dayanıklılığını göstermek için demir bilye ile yapılan testlerde aracın camlarının neden kırıldığına açıklık getirdi.

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Balyoz testi camı zayıflattı

Kamyonun "kırılmaz" cam gösterisinde, tasarım lideri Franz von Holzhausen, sürücü tarafındaki camların her ikisine de metal bir bilye fırlattı ve iki cam da paramparça oldu. Elon Musk'ın bu sırada "Aman tanrım" diye mırıldandığı bile duyuluyordu. Daha sonra twitter hesabından açıklamalarda bulunan Musk, test sırasında neyin yanlış gittiğini çözdüklerini söyledi.



https://twitter.com/elonmusk/status/1198772995021406209

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Tesla'nın patronu Musk'a görehemen önce aracın gövdesinin dayanıklılığını göstermek için kapısınadikkat çekerek, bu test sırasında kapının içindekikırıldığını ve bu çatlakların da camıaçıkladı. Musk daha sonra von Holzhausen'in başka birk Cybertruck'ın camlarının önceki testlerde kırılmadığını gösterdi. Birçok kişi bunun birolduğunu düşünse de, Musk'ın bu açıklamalarla birlikte konuyagetirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.