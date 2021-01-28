Elon Musk, Tesla Model S ve X'de Cyberpunk 2077 oynanabileceğini söylüyor

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Şu anda otomobil anlamında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Tesla, geçtiğimiz saatlerde Tesla Model S ve Model X için bir güncelleme yaptı. Araç olarak birçok yeni ve geliştirilmiş özellik sunan Tesla araçların içerisinde bildiğiniz gibi bir de oyun oynayabileceğiniz bir panel bulunuyor. Elon Musk da bu panele dair bir paylaşım yaptı.

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Araçların önünde bulunan 17 inçlik ekran ve arka koltuktakiler için yerleştirilen 8 inçlik ekranda sistemde erişilebilir olan oyunları oynayabiliyorsunuz. 10 teraflopluk gücü ile dikkat çeken bu sistemde şu anda Stardew Valley, Cuphead ve hatta The Witcher 3: Wild Hunt bile oynanabiliyor. Ancak Elon Musk'ın dediğine göre Cyberpunk 2077 de oynayabileceksiniz. En azından Elon Musk öyle olduğunu söylüyor.

Her iki araçta da bulunan ön paneldeki ekran 2200 × 1300 çözünürlük sunuyor ve teraflop olarak da yeni nesil konsollarla yarışıyor. Elbette bu demek değil ki her oyunu Tesla Model S ve X araçlarda oynayabilirsiniz. Oyunun Tesla'nın kendi sistemi için de çıkış yapması gerekiyor. Şu an için Cyberpunk 2077'nin Tesla Model X ve S araçlarında oynanabildiğine dair net bir bilgi yok, Elon Musk'ın şaka yapmış olma ihtimali de bir hayli yüksek. Ancak The Witcher 3'ü oynatabilen bir sistemin bir yerde Cyberpunk 2077'yi de oynatabileceğini düşünebiliriz.

Son olarak yeni nesil konsollar ve Tesla Model X/S'in teraflop performansını da aşağıya bırakalım. Ancak biz şimdiden söyleyelim eğer oyun oynamak isterseniz, Tesla araç yerine bir konsol veya PC almanızı tavsiye ederiz.

Xbox Series X: 12 teraflop

Xbox Series S: 4 teraflop

PS5: 10 teraflop

Tesla Model S/X: 10 teraflop

https://www.dualshockers.com/tesla-model-s-x-10-teraflops-can-run-cyberpunk-2077/

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