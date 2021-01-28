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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, Tesla Model S ve X'de Cyberpunk 2077 oynanabileceğini söylüyor

    Tesla'nın son modellerinden olan Tesla Model S ve Tesla Model X'in içerisinde Cyberpunk 2077 oynayabileceksiniz. En azından Elon Musk öyle söylüyor.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Elon Musk, Tesla Model S ve X'de Cyberpunk 2077 oynanabileceğini söylüyor
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    Şu anda otomobil anlamında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Tesla, geçtiğimiz saatlerde Tesla Model S ve Model X için bir güncelleme yaptı. Araç olarak birçok yeni ve geliştirilmiş özellik sunan Tesla araçların içerisinde bildiğiniz gibi bir de oyun oynayabileceğiniz bir panel bulunuyor. Elon Musk da bu panele dair bir paylaşım yaptı.

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    Ayrıca Bkz. "Tesla, 0-100 km/s hızlanması 2 saniyenin altında olan Model S Plaid+ versiyonunu duyurdu"

    Araçların önünde bulunan 17 inçlik ekran ve arka koltuktakiler için yerleştirilen 8 inçlik ekranda sistemde erişilebilir olan oyunları oynayabiliyorsunuz. 10 teraflopluk gücü ile dikkat çeken bu sistemde şu anda Stardew Valley, Cuphead ve hatta The Witcher 3: Wild Hunt bile oynanabiliyor. Ancak Elon Musk'ın dediğine göre Cyberpunk 2077 de oynayabileceksiniz. En azından Elon Musk öyle olduğunu söylüyor.

    Her iki araçta da bulunan ön paneldeki ekran 2200 × 1300 çözünürlük sunuyor ve teraflop olarak da yeni nesil konsollarla yarışıyor. Elbette bu demek değil ki her oyunu Tesla Model S ve X araçlarda oynayabilirsiniz. Oyunun Tesla'nın kendi sistemi için de çıkış yapması gerekiyor. Şu an için Cyberpunk 2077'nin Tesla Model X ve S araçlarında oynanabildiğine dair net bir bilgi yok, Elon Musk'ın şaka yapmış olma ihtimali de bir hayli yüksek. Ancak The Witcher 3'ü oynatabilen bir sistemin bir yerde Cyberpunk 2077'yi de oynatabileceğini düşünebiliriz.

    Son olarak yeni nesil konsollar ve Tesla Model X/S'in teraflop performansını da aşağıya bırakalım. Ancak biz şimdiden söyleyelim eğer oyun oynamak isterseniz, Tesla araç yerine bir konsol veya PC almanızı tavsiye ederiz.

    • Xbox Series X: 12 teraflop
    • Xbox Series S: 4 teraflop
    • PS5: 10 teraflop
    • Tesla Model S/X: 10 teraflop

     



    https://www.dualshockers.com/tesla-model-s-x-10-teraflops-can-run-cyberpunk-2077/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ulan adamlar 40k ya cyberpunk açabilen araba alıyor, bizde de şahin 40k
    Yorumu gör »     nuksws_99
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    Six Feet Under. 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen nuksws_99
    Hakkını yemeyelim ülkemizin bizde de 40k'ya güzel bir bilgisayar toplanabilir Cyberpunk'ı ultra 4k'da açan :) Kalan üç beş kuruşla da gelirken makarna alınılır ketçapla afiyetle yersin. Bak hem Cyberpunk 4k oynuyorsun hem de karnın doydu. Allah devletimize zeval vermesin.
    Hakkını yemeyelim ülkemizin bizde de 40k'ya güzel bir bilgisayar toplanabilir Cyberpunk'ı ultra 4k'da açan :) Kalan üç beş kuruşla da gelirken makarna alınılır ...
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    N nuksws_99 (dasasd ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi
    ulan adamlar 40k ya cyberpunk açabilen araba alıyor, bizde de şahin 40k
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    E engineerolduenginar 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    PS 5 alacağıma Tesla model X almam daha mantıklı , sonuçta 10 terabulop
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    raxetul (Emrah Urhan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arabanın eğlence sistemi değil 10 TFlop olan, o ayrı bilgisayar otonom sürüç sağlayan ayrı bilgisayar. Çok büyük ihtimal oyun Geforce Now üzerinden oynanıyor. Ya da Musk'ın değişik değişik açıklamalarından birisi...
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    crazywinner3 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oynatabiliyor olması oynayacağınız anlamına gelmiyor. Donanımın güçlü olduğunu vurgulamak istemiş yoksa cyberpunk'ı arabada oynamak gibi bir hayaliniz olmasın
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    arabada oyun oynamak kulağa hoş geliyor
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    N nuksws_99 (dasasd ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi
    ulan adamlar 40k ya cyberpunk açabilen araba alıyor, bizde de şahin 40k
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Six Feet Under. 1 sa. ( Mesaj Silindi ) nuksws_99
    Hakkını yemeyelim ülkemizin bizde de 40k'ya güzel bir bilgisayar toplanabilir Cyberpunk'ı ultra 4k'da açan :) Kalan üç beş kuruşla da gelirken makarna alınılır ketçapla afiyetle yersin. Bak hem Cyberpunk 4k oynuyorsun hem de karnın doydu. Allah devletimize zeval vermesin.
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