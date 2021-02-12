Elektrikli lüks sedan Lucid Air bu yıl Avrupa'ya gelecek

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Kaliforniya merkezli Lucid Motors bu baharda seri üretime girecek premium elektrikli sedan otomobilini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üretimin ardından ABD'de teslimatlarına başlanacak Lucid Air'ın bu yıl Avrupa pazarına gelmeyeceği söyleniyordu ancak görünüşe bakılırsa durum pek de sanıldığı gibi olmayacak.

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Şirket otomobilin 2021'in sonlarında Avrupa pazarına geleceğini açıkladı. Lucid Motors'un Avrupa versiyonu tıpkı Amerikan versiyonu gibi Arizona'daki fabrikada üretilecek. Daha önce Suudi Arabistan'da kurulacak ikinci fabrikada üretileceği söylenmişti.

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Tesla Model S'e rakip olacak

Lucid Air'ın seri üretime hazır versiyonu 2020 yılının Eylül ayında tanıtıldı. Premium elektrikli sedan Tesla Model S'nin ana rakibi olarak konumlandırılıyor Bu pek de şaşırtıcı değil zira şirketin CTO'su Peter Rawlinson daha önce Tesla'da çalışıyordu ve Model S'nin geliştirilmesine öncülük etti.

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Lucid Air, 0.21 sürtünme katsayısı sahip (Model S'te 0.24). Ayrıca tek şarjla maksimum 832 km yol yapabiliyor. Aracın en üst Dream Edition versiyonu 1.080 beygir güç üretebilen 2 adet elektrik motoruyla donatıldı. Bu model 0-100 km/s hızlanmasını 2.6 saniye gibi bir sürede tamamlıyor. Lucid Air, 80 ila 169 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satılacak.

https://twitter.com/havhol/status/1357765674014236674

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