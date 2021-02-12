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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli lüks sedan Lucid Air bu yıl Avrupa'ya gelecek

    Lucid Motors, önümüzdeki aylarda ABD'de piyasaya süreceği premium elektrikli sedan otomobilini 2021 yılı bitmeden Avrupa pazarına getirecek. Lucid Air, Tesla Model S'e rakip olarak gösteriliyor.
    12 Şubat 2021, 11:30 (5 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Elektrikli lüks sedan Lucid Air bu yıl Avrupa'ya gelecek
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    Kaliforniya merkezli Lucid Motors bu baharda seri üretime girecek premium elektrikli sedan otomobilini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üretimin ardından ABD'de teslimatlarına başlanacak Lucid Air'ın bu yıl Avrupa pazarına gelmeyeceği söyleniyordu ancak görünüşe bakılırsa durum pek de sanıldığı gibi olmayacak.

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    Şirket otomobilin 2021'in sonlarında Avrupa pazarına geleceğini açıkladı. Lucid Motors'un Avrupa versiyonu tıpkı Amerikan versiyonu gibi Arizona'daki fabrikada üretilecek. Daha önce Suudi Arabistan'da kurulacak ikinci fabrikada üretileceği söylenmişti.

    Elektrikli lüks sedan Lucid Air bu yıl Avrupa'ya gelecek
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    Tesla Model S'e rakip olacak

    Lucid Air'ın seri üretime hazır versiyonu 2020 yılının Eylül ayında tanıtıldı. Premium elektrikli sedan Tesla Model S'nin ana rakibi olarak konumlandırılıyor Bu pek de şaşırtıcı değil zira şirketin CTO'su Peter Rawlinson daha önce Tesla'da çalışıyordu ve Model S'nin geliştirilmesine öncülük etti.

    Elektrikli lüks sedan Lucid Air bu yıl Avrupa'ya gelecek
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    Lucid Air, 0.21 sürtünme katsayısı sahip (Model S'te 0.24). Ayrıca tek şarjla maksimum 832 km yol yapabiliyor. Aracın en üst Dream Edition versiyonu 1.080 beygir güç üretebilen 2 adet elektrik motoruyla donatıldı. Bu model 0-100 km/s hızlanmasını 2.6 saniye gibi bir sürede tamamlıyor. Lucid Air, 80 ila 169 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satılacak.



    https://twitter.com/havhol/status/1357765674014236674 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    A android seyfi (Rifki Paslanmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkeye gelmeden ötv lendi...
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Togg ile ayni zamanda cikarsa lucid icin cok kotu olur çakılır tutunamaz :)
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    radical (ertuğrul önder) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu forumda bu tip araç alabilecek adam varmı? Yok tabiki! Yok sürtünme katsayısı yok beygiri zart zurt nöron israfı
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    S SimsekIndustries 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberde özellikler eski nesil Tesla Model S ile kiyaslanmis. Yeni model S Lucid'den daha az sürtünmeye ve daha fazla menzile hatta daha yüksek beygir gücüne sahip. Elbette ki 0-100 değeri de daha iyi. Ondan dolayı herhangi bir konuda Lucid Tesla nin önünde diyemeyiz.
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    E Elektrikliarabasever 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakında Rivian ve Lucid Motors halka açılacak ucuzdan açılırsa ikisinden de ayrı ayrı 10k dolarlık hisse alırım kenarda dursun değerlensin :D İkisinin de arkası güçlü ilerleyen yıllarda değerleneceğinden eminim.
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    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Gerçek bir Tesla rakibi bir çıksa da görsek ben en çok aşırı hızlı şarj olmasını seviyorum.
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    C cand. 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu da bi satışa sunulmadı 6 senedir aynı araç
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