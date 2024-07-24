Elon Musk, Tesla'nın robotaksi tanıtım tarihini açıkladı

Tesla Robotaksi 10 Ekim'de tanıtılacak
Nisan ayında konuşan Elon Musk, Tesla'nın 8 Ağustos'ta bir robotaksi tanıtacağına dair söz vererek yatırımcıları harekete geçirmişti. Ancak etkinliğin erteleneceği bildirildikten sonra Tesla hisseleri son birkaç ayda elde ettiği büyük kazanımların bir kısmını kaybetti.
Tesla CEO'su 15 Temmuz'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, araçların ön kısmında önemli bir tasarım değişikliği talep ettiğini belirterek bunun ekibine zaman kazandıracağını söyledi.
Analistler tanıtımı bir ürün lansmanından çok Tesla'nın teknolojiye olan özleminin bir göstergesi olarak görüyor. Musk'ın geçmişte de yeni teknoloji ve araçlar vaat ettiği ancak ürünleri yıllar sonra piyasaya sürdüğü hatırlatıldı.
Cybertruck, ilk olarak Kasım 2019'da tanıtılmış ve üretimi 2021'de planlanmıştı. Ancak ilk modeli 2023'ten önce üretilmeyecekti. Tesla, ikinci nesil Roadster spor otomobilini 2021'e kadar piyasaya sürmeyi hedeflemişti ancak şimdi 2024'ün sonunda bir prototip sergilemeyi bekliyor.Kaynakça https://qz.com/tesla-elon-musk-robotaxi-unveil-date-october-stock-1851603061 https://insideevs.com/news/727656/tesla-robotaxi-october-reveal-date/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.