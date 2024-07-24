Tam Boyutta Gör Elon Musk, Tesla'nın bir lansmandan ziyade bir ürün tanıtımı olarak görülen robotaksi tanıtımının planlanan tarihten tam iki ay sonra yani 10 Ekim'de gerçekleşeceğini söyledi.

Tesla Robotaksi 10 Ekim'de tanıtılacak

Nisan ayında konuşan Elon Musk, Tesla'nın 8 Ağustos'ta bir robotaksi tanıtacağına dair söz vererek yatırımcıları harekete geçirmişti. Ancak etkinliğin erteleneceği bildirildikten sonra Tesla hisseleri son birkaç ayda elde ettiği büyük kazanımların bir kısmını kaybetti.

Tesla CEO'su 15 Temmuz'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, araçların ön kısmında önemli bir tasarım değişikliği talep ettiğini belirterek bunun ekibine zaman kazandıracağını söyledi.

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Analistler tanıtımı bir ürün lansmanından çok Tesla'nın teknolojiye olan özleminin bir göstergesi olarak görüyor. Musk'ın geçmişte de yeni teknoloji ve araçlar vaat ettiği ancak ürünleri yıllar sonra piyasaya sürdüğü hatırlatıldı.

Cybertruck, ilk olarak Kasım 2019'da tanıtılmış ve üretimi 2021'de planlanmıştı. Ancak ilk modeli 2023'ten önce üretilmeyecekti. Tesla, ikinci nesil Roadster spor otomobilini 2021'e kadar piyasaya sürmeyi hedeflemişti ancak şimdi 2024'ün sonunda bir prototip sergilemeyi bekliyor.

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Elon Musk, Tesla'nın robotaksi tanıtım tarihini açıkladı