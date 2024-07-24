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    Elon Musk, Tesla'nın robotaksi tanıtım tarihini açıkladı

    Tesla, Robotaksi'sini 10 Ekim'de tanıtmaya hazırlanıyor. Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin otonom aracının tanıtımını ertelemesinin nedeninin bazı tasarım değişiklikleri olduğunu söylemişti.
    Elon Musk, Tesla'nın robotaksi tanıtım tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Tesla'nın bir lansmandan ziyade bir ürün tanıtımı olarak görülen robotaksi tanıtımının planlanan tarihten tam iki ay sonra yani 10 Ekim'de gerçekleşeceğini söyledi.

    Tesla Robotaksi 10 Ekim'de tanıtılacak

    Nisan ayında konuşan Elon Musk, Tesla'nın 8 Ağustos'ta bir robotaksi tanıtacağına dair söz vererek yatırımcıları harekete geçirmişti. Ancak etkinliğin erteleneceği bildirildikten sonra Tesla hisseleri son birkaç ayda elde ettiği büyük kazanımların bir kısmını kaybetti.

    Tesla CEO'su 15 Temmuz'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, araçların ön kısmında önemli bir tasarım değişikliği talep ettiğini belirterek bunun ekibine zaman kazandıracağını söyledi.

    Analistler tanıtımı bir ürün lansmanından çok Tesla'nın teknolojiye olan özleminin bir göstergesi olarak görüyor. Musk'ın geçmişte de yeni teknoloji ve araçlar vaat ettiği ancak ürünleri yıllar sonra piyasaya sürdüğü hatırlatıldı.

    Cybertruck, ilk olarak Kasım 2019'da tanıtılmış ve üretimi 2021'de planlanmıştı. Ancak ilk modeli 2023'ten önce üretilmeyecekti. Tesla, ikinci nesil Roadster spor otomobilini 2021'e kadar piyasaya sürmeyi hedeflemişti ancak şimdi 2024'ün sonunda bir prototip sergilemeyi bekliyor.

    Kaynakça https://qz.com/tesla-elon-musk-robotaxi-unveil-date-october-stock-1851603061 https://insideevs.com/news/727656/tesla-robotaxi-october-reveal-date/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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