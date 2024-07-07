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    Anlık Bildirim

    Tesla, robotaksi araçlarına otomatik temizlik sistemi patenti aldı

    Tesla'nın Robotaksi projesi son aşamaya yaklaşıyor. Tesla, Robotaksi projesinde kullanılacak otomatik temizlik sistemi için yeni bir patent başvurusunda bulundu.
    Tesla, robotaksi araçlarına temizlik sistemi patenti aldı Tam Boyutta Gör
    2025'in ortalarına doğru, Tesla'nın yeni elektrikli otomobiller üretme niyetinde olduğu bildiriliyor. Tüm kaynaklarını tam otonom Tesla Robotaksi modeline harcayan şirket, ucuz otomobil üretme projesini askıya almıştı.

    Yeni patent başvurusu yapıldı

    Tesla, Robotaksi'yi gerçeğe dönüştürmeye adım adım yaklaşıyor. Şirket, bu amaçla sürücüsüz araçlarında kullanılacak otomatik bir temizlik sistemi için patent başvurusunda bulundu.

    Sistem, tahmin edebileceğiniz gibi, her yolculuğun sonunda devreye girecek ve sonraki müşterilerin temiz ve steril bir araca binmesini sağlayacak. Kameralar, termal sensörler ve gaz sensörleri de dahil olmak üzere bir dizi sensör kullanılarak, müdahale ihtiyacı olduğunda UV ışıkları ve özel bir ısıtma sistemi ile bütün kabin dezenfekte edilecek.

    Tesla, araç teslimatlarında ilk çeyrekte yaşadığı düşüşün ardından, ikinci çeyrekte de benzer bir durumla karşılaştı. Şirketin araç teslimat sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında düştü. Beklenti yüzde 6 yönündeydi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 5 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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