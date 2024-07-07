Tesla, robotaksi araçlarına otomatik temizlik sistemi patenti aldı

Tam Boyutta Gör 2025'in ortalarına doğru, Tesla'nın yeni elektrikli otomobiller üretme niyetinde olduğu bildiriliyor. Tüm kaynaklarını tam otonom Tesla Robotaksi modeline harcayan şirket, ucuz otomobil üretme projesini askıya almıştı.

Yeni patent başvurusu yapıldı

Tesla, Robotaksi'yi gerçeğe dönüştürmeye adım adım yaklaşıyor. Şirket, bu amaçla sürücüsüz araçlarında kullanılacak otomatik bir temizlik sistemi için patent başvurusunda bulundu.

Sistem, tahmin edebileceğiniz gibi, her yolculuğun sonunda devreye girecek ve sonraki müşterilerin temiz ve steril bir araca binmesini sağlayacak. Kameralar, termal sensörler ve gaz sensörleri de dahil olmak üzere bir dizi sensör kullanılarak, müdahale ihtiyacı olduğunda UV ışıkları ve özel bir ısıtma sistemi ile bütün kabin dezenfekte edilecek.

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Tesla, araç teslimatlarında ilk çeyrekte yaşadığı düşüşün ardından, ikinci çeyrekte de benzer bir durumla karşılaştı. Şirketin araç teslimat sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında düştü. Beklenti yüzde 6 yönündeydi.

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Tesla, robotaksi araçlarına temizlik sistemi patenti aldı