Elon Musk, Tesla otomobillerin Çin'de casusluk için kullanıldığı iddialarını yalanladı

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, elektrikli otomobillerinin Çin'de casusluk amacıyla kullanıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Çin Kalkınma Forumu'na video bağlantısıyla katılan Amerikalı girişimci bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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Çin hükümetinin, üzerinde pek çok kamera bulunan Tesla otomobillerin ABD'ye bilgi sızdırabileceği gerekçesiyle askeri personel ve kamu çalışanlarının Tesla kullanmasına kısıtlama getirmeye hazırlandığı bildirilmişti.
Karşılıklı güven çağrısı yaptı
Musk, Çinli yetkililerin ulusal güvenliğe yönelik olası bir tehdit nedeniyle Tesla markalı araçların ordu ve diğer kritik kurumlar tarafından kullanılmasını yasaklayacağı yönündeki haberler için şu ifadeleri kullandı:
"Bir işletme gerçekten casusluk yaparsa, bunun söz konusu şirket için son derece ciddi olumsuz etkileri olacaktır. Bilgiler konusunda oldukça kapalı davranmamız gerekiyor. Eğer Tesla, Çin'de veya herhangi bir ülkede otomobillerini casusluk için kullansaydı en basitinden kapatılırdı."
Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ile ABD arasındaki ilişkiler yıllardır gergin durumda. Musk konuşmasında ABD ve Çin gibi dünyanın en büyük ekonomileri arasında karşılıklı güven tesis edilmesi çağrısında bulundu.
https://www.theguardian.com/us-news/2021/mar/20/elon-musk-denies-teslas-used-for-spying-after-chinas-military-bans-cars-from-bases Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim]
Bu şaka değil mi?
amogus
Fiyatı ne kadar?
Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz
Millet astronot gibi gezecek ortalarda.
Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?