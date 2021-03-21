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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, Tesla otomobillerin Çin'de casusluk için kullanıldığı iddialarını yalanladı

    Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Çin Kalkınma Forumu'ndaki konuşmasında elektrikli otomobillerinin Çin'de casusluk faaliyetlerinde kullanıldığına yönelik suçlamalara cevap verdi.
    21 Mart 2021, 19:00 (31 dk.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Elon Musk, Tesla otomobillerin Çin'de casusluk için kullanıldığı iddialarını yalanladı
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    Tesla'nın kurucusu Elon Musk, elektrikli otomobillerinin Çin'de casusluk amacıyla kullanıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Çin Kalkınma Forumu'na video bağlantısıyla katılan Amerikalı girişimci bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Ayrıca Bkz. "Çin, askeri personel ve kamu çalışanlarının Tesla kullanmasını yasaklayacak"

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    Çin hükümetinin, üzerinde pek çok kamera bulunan Tesla otomobillerin ABD'ye bilgi sızdırabileceği gerekçesiyle askeri personel ve kamu çalışanlarının Tesla kullanmasına kısıtlama getirmeye hazırlandığı bildirilmişti.

    Elon Musk, Tesla otomobillerin Çin'de casusluk için kullanıldığı iddialarını yalanladı
    Tam Boyutta Gör

    Karşılıklı güven çağrısı yaptı

    Musk, Çinli yetkililerin ulusal güvenliğe yönelik olası bir tehdit nedeniyle Tesla markalı araçların ordu ve diğer kritik kurumlar tarafından kullanılmasını yasaklayacağı yönündeki haberler için şu ifadeleri kullandı:

    "Bir işletme gerçekten casusluk yaparsa, bunun söz konusu şirket için son derece ciddi olumsuz etkileri olacaktır. Bilgiler konusunda oldukça kapalı davranmamız gerekiyor. Eğer Tesla, Çin'de veya herhangi bir ülkede otomobillerini casusluk için kullansaydı en basitinden kapatılırdı."

    Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ile ABD arasındaki ilişkiler yıllardır gergin durumda. Musk konuşmasında ABD ve Çin gibi dünyanın en büyük ekonomileri arasında karşılıklı güven tesis edilmesi çağrısında bulundu.



    https://www.theguardian.com/us-news/2021/mar/20/elon-musk-denies-teslas-used-for-spying-after-chinas-military-bans-cars-from-bases
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    kartal172 6 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 16 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 18 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 21 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 23 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 2 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 3 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 3 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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