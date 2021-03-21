Elon Musk, Tesla otomobillerin Çin'de casusluk için kullanıldığı iddialarını yalanladı

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Tesla'nın kurucusu Elon Musk, elektrikli otomobillerinin Çin'de casusluk amacıyla kullanıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Çin Kalkınma Forumu'na video bağlantısıyla katılan Amerikalı girişimci bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ayrıca Bkz. "Çin, askeri personel ve kamu çalışanlarının Tesla kullanmasını yasaklayacak"

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Çin hükümetinin, üzerinde pek çok kamera bulunan Tesla otomobillerin ABD'ye bilgi sızdırabileceği gerekçesiyle askeri personel ve kamu çalışanlarının Tesla kullanmasına kısıtlama getirmeye hazırlandığı bildirilmişti.

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Karşılıklı güven çağrısı yaptı

Musk, Çinli yetkililerin ulusal güvenliğe yönelik olası bir tehdit nedeniyle Tesla markalı araçların ordu ve diğer kritik kurumlar tarafından kullanılmasını yasaklayacağı yönündeki haberler için şu ifadeleri kullandı:

"Bir işletme gerçekten casusluk yaparsa, bunun söz konusu şirket için son derece ciddi olumsuz etkileri olacaktır. Bilgiler konusunda oldukça kapalı davranmamız gerekiyor. Eğer Tesla, Çin'de veya herhangi bir ülkede otomobillerini casusluk için kullansaydı en basitinden kapatılırdı."

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ile ABD arasındaki ilişkiler yıllardır gergin durumda. Musk konuşmasında ABD ve Çin gibi dünyanın en büyük ekonomileri arasında karşılıklı güven tesis edilmesi çağrısında bulundu.

https://www.theguardian.com/us-news/2021/mar/20/elon-musk-denies-teslas-used-for-spying-after-chinas-military-bans-cars-from-bases

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