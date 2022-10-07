Pininfarina'nın Foxconn için tasarladığı elektrikli hatchback: Model B

Foxconn bu yıl da gelecekte ürün gamına dahil edeceği yeni elektrikli araçlarla karşımıza çıkacak. Bunlardan bir tanesi de elektrikli hatchback formunda geliştirilen Model B. Tayvanlı şirketin bazı modelleri kendi tasarım evinden çıkarken Model B, İtalyan tasarım evi Pininfarina'nın imzasını taşıyor.
Pininfarina, kısa süre önce Model B'nin tasarımı hakkında bolca ipucu veren bir video paylaştı. Kompakt modelin tasarımına baktığımızda ön tarafın büyük oranda Model E isimli sedana benzediğini görmekteyiz. Boydan boya uzanan LED ışık imzası ortadaki aydınlatılmış logoda birleşiyor. Bu ışık imzasının hemen altında ana aydınlatmalar yer alırken tamponda sensörlerin de yer aldığı büyük bir merkez havalandırma bulunuyor.
Videoda arka bölümün sadece bir kısmını görüyoruz ancak bu görüntü arka tarafta da benzer bir aydınlatma tasarımının kullanıldığını anlamamıza yetiyor. Bu arada videoda, stopların hemen altındaki bölümde bir insan figürünün hareket ettiğini görmekteyiz. Bu, araçtaki sensörleri kullanarak arkadaki aracı önden yaya geçtiğine dair uyaran bir özellik olabilir. Model B'nin henüz bir konsept olduğunu biliyoruz. 18 Ekim'de detayını öğreneceğimiz bu özelliğin üretim versiyonunda olup olmayacağını bekleyip göreceğiz.
Teknik detaylar henüz açıklanmadı. Ancak Model B'nin tıpkı diğer iki model gibi şirketin açık kaynaklı MiH elektrikli araç platformu üzerine inşa edileceğini biliyoruz. Güç aktarma sistemi olarak da tek veya çift motorlu seçenekler karşımıza çıkacak. Yukarıda Model B'nin henüz konsept olduğunu söyledik üretime yakın bir araç olduğunu ekleyelim. Planlar değişmezse üretimi 2024 yılına planlanmış.
Diğer şirketlerin araçlarını da üretecek
Son olarak, Foxconn'un iPhone üretmesi gibi Foxtron da kendi modelleri dışında üçüncü parti şirketlere üretim hizmeti verecek. Tayvanlı şirket, Fisker'ın Pear adlı ikinci elektrikli modeli için üretim anlaşmasını çoktan imzaladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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