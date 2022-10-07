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    Pininfarina'nın Foxconn için tasarladığı elektrikli hatchback: Model B

    iPhone üreticisi olarak akıllarda yer edinen Foxconn'un elektrikli araç markası Foxtron, üçüncü otomobili Model B'yi tanıtmaya hazırlanırken Pininfarina'dan araçla ilgili bir ipucu videosu geldi.
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    Foxconn'un yeni elektrikli otomobili ortaya çıkıyor: Model B Tam Boyutta Gör
    Hon Hai Precision Industry Co. ya da daha bilindik adıyla Foxconn, elektrikli araç pazarına iddialı bir giriş yapıyor. Bunun için Tayvanlı otomotiv şirketi Yulon ile birlikte Foxtron isimli bir marka kuran Foxconn, geçen yıl 18 Ekim'de Model C ve Model E isimli iki modelini görücüye çıkarmıştı.

    Foxconn bu yıl da gelecekte ürün gamına dahil edeceği yeni elektrikli araçlarla karşımıza çıkacak. Bunlardan bir tanesi de elektrikli hatchback formunda geliştirilen Model B. Tayvanlı şirketin bazı modelleri kendi tasarım evinden çıkarken Model B, İtalyan tasarım evi Pininfarina'nın imzasını taşıyor.

    Pininfarina, kısa süre önce Model B'nin tasarımı hakkında bolca ipucu veren bir video paylaştı. Kompakt modelin tasarımına baktığımızda ön tarafın büyük oranda Model E isimli sedana benzediğini görmekteyiz. Boydan boya uzanan LED ışık imzası ortadaki aydınlatılmış logoda birleşiyor. Bu ışık imzasının hemen altında ana aydınlatmalar yer alırken tamponda sensörlerin de yer aldığı büyük bir merkez havalandırma bulunuyor.

    Foxconn'un yeni elektrikli otomobili ortaya çıkıyor: Model B Tam Boyutta Gör
    Model B'ye profilden baktığımızda oldukça dinamik bir görüntüyle karşılaşıyoruz. %100 elektrikli bir otomobil olmasından dolayı aerodinami konusuna fazladan özen gösterilmiş. Gizli kapı kolları, dijital yan aynalar ve büyük jantların tasarımı, bahsettiğimiz aerodinamik unsurlar arasında. Ön tekerleklerin hemen arkasındaki hava kanalı da gözlerden kaçmıyor. Bunun yanı sıra, Model B'ye crossover havası katan siyah plastik eklentiler ve onlarla uyumlu görünen C sütunu da elektrikli hatchback'in tasarım detayları arasında.

    Videoda arka bölümün sadece bir kısmını görüyoruz ancak bu görüntü arka tarafta da benzer bir aydınlatma tasarımının kullanıldığını anlamamıza yetiyor. Bu arada videoda, stopların hemen altındaki bölümde bir insan figürünün hareket ettiğini görmekteyiz. Bu, araçtaki sensörleri kullanarak arkadaki aracı önden yaya geçtiğine dair uyaran bir özellik olabilir. Model B'nin henüz bir konsept olduğunu biliyoruz. 18 Ekim'de detayını öğreneceğimiz bu özelliğin üretim versiyonunda olup olmayacağını bekleyip göreceğiz.

    Teknik detaylar henüz açıklanmadı. Ancak Model B'nin tıpkı diğer iki model gibi şirketin açık kaynaklı MiH elektrikli araç platformu üzerine inşa edileceğini biliyoruz. Güç aktarma sistemi olarak da tek veya çift motorlu seçenekler karşımıza çıkacak. Yukarıda Model B'nin henüz konsept olduğunu söyledik üretime yakın bir araç olduğunu ekleyelim. Planlar değişmezse üretimi 2024 yılına planlanmış.

    Diğer şirketlerin araçlarını da üretecek

    Foxconn'un yeni elektrikli otomobili ortaya çıkıyor: Model B Tam Boyutta Gör
    Şirket yetkililerinin belirttiğine göre daha önce tanıtılan Model E'nin geliştirme süreci bitmek üzere. Elektrikli sedan modelin üretimine 2023'ün ilk çeyreğinde başlanması planlanıyor. Üretim Tayvan'ın başkenti Taipei'de başlayacak. Öte yandan Foxtron, ABD'nin Ohio eyaletindeki fabrikasını da 2024'e hazır hale getirmeye çalışıyor. Belirtilene göre bu fabrika, yıllık 500 bin araç üretme kapasitesine sahip olacak.

    Son olarak, Foxconn'un iPhone üretmesi gibi Foxtron da kendi modelleri dışında üçüncü parti şirketlere üretim hizmeti verecek. Tayvanlı şirket, Fisker'ın Pear adlı ikinci elektrikli modeli için üretim anlaşmasını çoktan imzaladı.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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