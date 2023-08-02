Twitter, sahte ve gerçek hesapları kimlik tabanlı doğrulama ile ayırt edecek

Twitter/X kimlik tabanlı doğrulama alıyor
Uygulama araştırmacısı Nima Owji, bir kullanıcının mavi onay işaretine tıkladığınızda görünen yeni bir etiket tespit etti: "Bu hesabın kimliği doğrulanmıştır." Twitter/X, halihazırda kimlik tabanlı doğrulama yöntemi başlattığını doğrulamamış olsa da, Twitter'ın kodlarından elde edilen bulgular, platformun en azından Mart ayından bu yana bu konu üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Öte yandan kimlik doğrulama özelliği aslında bu yılın başlarından beri gündemde olan bir şey. Önceki aylarda elde edilen bilgilere göre kimlik doğrulama işlemini Twitter kendisi yapmayacak, bunun yerine kullanıcılar üçüncü taraf bir hizmet tarafından doğrulanacak. Bilindiği üzere Twitter, Blue ve ödeme işlemleri için de Stripe adında üçüncü tarafın finansal hizmet şirketini kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü