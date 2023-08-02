Twitter, sahte ve gerçek hesapları kimlik tabanlı doğrulama ile ayırt edecek

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın Twitter'ı devralması, popüler mikro blog platformuna yönelik muazzam bir ilgi ve talep oluşturdu. Ancak bundan kısa bir süre sonra platform, eski kimliğinden uzaklaşmaya başladı ve en sonunda da ünlü "Twitter kuşu" yerine "X" adıyla yeniden markalandı. Bununla birlikte X, yeni özellikler üzerinde de çalışıyor. Bunlar arasında en öne çıkan ise kimlik tabanlı doğrulama.

Twitter/X kimlik tabanlı doğrulama alıyor

Uygulama araştırmacısı Nima Owji, bir kullanıcının mavi onay işaretine tıkladığınızda görünen yeni bir etiket tespit etti: "Bu hesabın kimliği doğrulanmıştır." Twitter/X, halihazırda kimlik tabanlı doğrulama yöntemi başlattığını doğrulamamış olsa da, Twitter'ın kodlarından elde edilen bulgular, platformun en azından Mart ayından bu yana bu konu üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Kimlik tabanlı doğrulama hizmeti özellikle sahte ve gerçek hesabın anlaşılması açısından oldukça faydalı olabilir. Öte yandan görünüşe göre bu özellik zorunluluk gerektirmeyecek, dileyen kullanıcılar kimlik tabanlı doğrulamayı kullanabilecekler.

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Öte yandan kimlik doğrulama özelliği aslında bu yılın başlarından beri gündemde olan bir şey. Önceki aylarda elde edilen bilgilere göre kimlik doğrulama işlemini Twitter kendisi yapmayacak, bunun yerine kullanıcılar üçüncü taraf bir hizmet tarafından doğrulanacak. Bilindiği üzere Twitter, Blue ve ödeme işlemleri için de Stripe adında üçüncü tarafın finansal hizmet şirketini kullanıyor.

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Twitter, kimlik tabanlı doğrulama üzerinde çalışıyor