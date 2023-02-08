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    Elon Musk’tan Twitter’ın erişime engellenmesi konusunda ilk açıklama

    Twitter, yaklaşık altı saattir Türkiye’de erişime engellenmiş durumda. Türkiye, Twitter’dan sorumluluklarını yerine getirmesini beklerken Elon Musk’tan beklenen açıklama geldi.
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    Elon Musk, Twitter’ın engellenmesi konusunda açıklama yaptı Tam Boyutta Gör
    Popüler sosyal medya platformu Twitter, altı saati aşan bir süredir Türkiye’de erişime engellenmiş durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Twitter’ın sorumluluklarını yerine getirmesini beklerken platformun sahibi Elon Musk’tan açıklama geldi.

    Elon Musk’tan Twitter açıklaması

    Çok kısa bir süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın Twitter’ın yetkilileri ile bir videokonferans toplantısı gerçekleştirdiği açıklandı. Türkiye, Twitter’dan gerekli sorumluluklarını yerine getirmesini talep etti.

    Twitter’ın sahibi olan Elon Musk ise yaptığı açıklamada “Daha fazla bilgi edinmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Musk, daha fazla detay vermedi.

    Twitter ne zaman açılacak?

    Twitter’a yönelik erişim engellenmesi an itibariyle devam ediyor. Türkiye, Twitter’dan gerçek dışı ihbarda bulunan ve sahte yardım kampanyaları düzenleyen hesaplar hakkında işlem yapmasını talep ediyor. Twitter’da yapılan yalan paylaşımlar ve dezenformasyonlara karşı platformdan Türkiye ile işbirliği içinde olması isteniyor.

    Türkiye’nın bu taleplerinin karşılanması akabinde platformun erişime açılması bekleniyor. Musk, konuyu araştırdığını belirterek ilk sinyali vermiş durumda. Ancak en azından şimdilik Twitter’ın ne zaman açılacağı konusunda net bir bilgi bulunmamakta. Kullanıcılar ise Twitter’a VPN ile erişmeye devam ediyor.

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