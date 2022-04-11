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Twitter CEO'su Parag Agrawal, Elon Musk'ın Twitter yönetim kurulunda yer almayacağını duyurdu. Planlardaki değişiklik, deneyimli yönetici tarafından Pazar gecesi açıklandı. Twitter üzerinden yayınlanan gönderide şu ifadelere yer verildi:

"Salı günü Elon'un resmi incelemeler yaptıktan sonra yönetim kuruluna katılacağını duyurduk. Elon'un yönetim kuruluna atanması resmi olarak 9 Nisan'da yürürlüğe girecekti, ancak aynı sabah Elon yönetim kuruluna katılmayacağını paylaştı. Bunun en iyisi olduğuna inanıyorum."

3 milyar dolarlık hisse satın almıştı

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk yaklaşık 3 milyar dolar karşılığında Twitter'ın yüzde 9.2'lik hissesini satın alarak sosyal platformun en büyük dış hissedarı haline gelmişti. Haberin basına yansımasının ardından Twitter hisseleri %26-28 oranında değer kazandı.

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Elon Musk, Twitter yönetim kuruluna katılmama kararı aldı