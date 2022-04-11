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    Elon Musk, Twitter yönetim kuruluna katılmama kararı aldı

    Elon Musk'ın, Twitter'dan hisse aldıktan sonra yönetim kuruluna dahil edileceği açıklanmıştı. Twitter CEO'su Parag Agrawal, Musk'ın kararını değiştirdiğini duyurdu.
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    Elon Musk, Twitter yönetim kuruluna katılmama kararı aldı
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    Twitter CEO'su Parag Agrawal, Elon Musk'ın Twitter yönetim kurulunda yer almayacağını duyurdu. Planlardaki değişiklik, deneyimli yönetici tarafından Pazar gecesi açıklandı. Twitter üzerinden yayınlanan gönderide şu ifadelere yer verildi:

    "Salı günü Elon'un resmi incelemeler yaptıktan sonra yönetim kuruluna katılacağını duyurduk. Elon'un yönetim kuruluna atanması resmi olarak 9 Nisan'da yürürlüğe girecekti, ancak aynı sabah Elon yönetim kuruluna katılmayacağını paylaştı. Bunun en iyisi olduğuna inanıyorum."

    3 milyar dolarlık hisse satın almıştı

    SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk yaklaşık 3 milyar dolar karşılığında Twitter'ın yüzde 9.2'lik hissesini satın alarak sosyal platformun en büyük dış hissedarı haline gelmişti. Haberin basına yansımasının ardından Twitter hisseleri %26-28 oranında değer kazandı.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 3 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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