Elon Musk, Twitter yönetim kuruluna katılmama kararı aldı

Twitter CEO'su Parag Agrawal, Elon Musk'ın Twitter yönetim kurulunda yer almayacağını duyurdu. Planlardaki değişiklik, deneyimli yönetici tarafından Pazar gecesi açıklandı. Twitter üzerinden yayınlanan gönderide şu ifadelere yer verildi:
"Salı günü Elon'un resmi incelemeler yaptıktan sonra yönetim kuruluna katılacağını duyurduk. Elon'un yönetim kuruluna atanması resmi olarak 9 Nisan'da yürürlüğe girecekti, ancak aynı sabah Elon yönetim kuruluna katılmayacağını paylaştı. Bunun en iyisi olduğuna inanıyorum."
3 milyar dolarlık hisse satın almıştı
SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk yaklaşık 3 milyar dolar karşılığında Twitter'ın yüzde 9.2'lik hissesini satın alarak sosyal platformun en büyük dış hissedarı haline gelmişti. Haberin basına yansımasının ardından Twitter hisseleri %26-28 oranında değer kazandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maalesef kaçınılmazdı
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