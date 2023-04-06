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    Elon Musk’un yeni nesil Starlink uyduları düşmeye başladı!

    Şubat 2023'ün sonunda SpaceX, yeni nesil Starlink V2 Mini uydularının ilk partisini yörüngeye gönderdi. Ancak görünüşe göre uyduların bir kısmı Dünya’ya düşüyor.
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    Elon Musk’un Starlink uydusu düştü! Tam Boyutta Gör
    Şubat ayında SpaceX, genişletilmiş Starlink sistemi için Grup 6-1 olarak bilinen 21 Starlink V2 Mini uydu setini fırlattı. Ancak görünüşe göre bu uydular istikrarlı bir yörüngeye oturmakta zorluklar yaşıyor. Hatta son bilgilere göre bu ayın başlarında bir uydu Dünya’ya doğru düştü.
    Elon Musk’un Starlink uydusu düştü! Tam Boyutta Gör
    3 Nisan günü öğlen vakitlerinde Starlink V2 Mini 30062 numaralı uydu, Kaliforniya kıyılarının üzerinde Dünya atmosferine girdi. Küçük cihazın atmosfere giriş esnasında yandığı düşünülüyor. 16 Mart tarihinde ise yörüngeye gönderilen bu uyduların bazılarında radikal olarak kabul edilebilecek bir irtifa kaybı yaşadığı raporlanmıştı. Aşağıdaki tweet, uyduyu gözlemleyena stronom Jonathan McDowell'ın bulgularını görebilrisiniz. İlgili uydunun nereye düştüğü (atmosfere girdiği) bu paylaşımda gösteriliyor.

    Elon Musk yaptığı açıklamada görev kontrolün durumdan haberdar olduğunu, V2 Mini uydularının yeni bir teknoloji olduğu ve bazı sorunların yaşanmasının zaten beklendiğini söyledi. Gönderilen uyduların bir kısmının yörünge dışına kasıtlı olarak çıkartılacağı, geri kalanlarının ise yörüngelerinin Uluslararası Uzay İstasyonu’nun üstüne çıkacağı belirtiliyor.

    Öte yandan bu mini uyduların kullanım amacı hareket halinde Starlink uydu internetinin kullanımının kolaylaştırılması ve bazı kapsama alanı boşluklarının doldurulması. SpaceX, nihayetinde bu uyduları yeni nesil tam boyutlu Starlink V2 uyduları dile değiştirecek ancak bunların yörüngeye çıkmasına biraz daha zaman var zira ikinci nesil uydular daha ağır. Dolayısıyla mevcut Falcon 9 roketi bunları yörüngeye çıkartacak yeterli güce sahip değil.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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