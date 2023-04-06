Elon Musk’un yeni nesil Starlink uyduları düşmeye başladı!

Tam Boyutta Gör Şubat ayında SpaceX, genişletilmiş Starlink sistemi için Grup 6-1 olarak bilinen 21 Starlink V2 Mini uydu setini fırlattı. Ancak görünüşe göre bu uydular istikrarlı bir yörüngeye oturmakta zorluklar yaşıyor. Hatta son bilgilere göre bu ayın başlarında bir uydu Dünya’ya doğru düştü.

Starlink V2 Mini uydularından birisi düştü

Tam Boyutta Gör 3 Nisan günü öğlen vakitlerinde Starlink V2 Mini 30062 numaralı uydu, Kaliforniya kıyılarının üzerinde Dünya atmosferine girdi. Küçük cihazın atmosfere giriş esnasında yandığı düşünülüyor. 16 Mart tarihinde ise yörüngeye gönderilen bu uyduların bazılarında radikal olarak kabul edilebilecek bir irtifa kaybı yaşadığı raporlanmıştı. Aşağıdaki tweet, uyduyu gözlemleyena stronom Jonathan McDowell'ın bulgularını görebilrisiniz. İlgili uydunun nereye düştüğü (atmosfere girdiği) bu paylaşımda gösteriliyor.

Elon Musk yaptığı açıklamada görev kontrolün durumdan haberdar olduğunu, V2 Mini uydularının yeni bir teknoloji olduğu ve bazı sorunların yaşanmasının zaten beklendiğini söyledi. Gönderilen uyduların bir kısmının yörünge dışına kasıtlı olarak çıkartılacağı, geri kalanlarının ise yörüngelerinin Uluslararası Uzay İstasyonu’nun üstüne çıkacağı belirtiliyor.

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Öte yandan bu mini uyduların kullanım amacı hareket halinde Starlink uydu internetinin kullanımının kolaylaştırılması ve bazı kapsama alanı boşluklarının doldurulması. SpaceX, nihayetinde bu uyduları yeni nesil tam boyutlu Starlink V2 uyduları dile değiştirecek ancak bunların yörüngeye çıkmasına biraz daha zaman var zira ikinci nesil uydular daha ağır. Dolayısıyla mevcut Falcon 9 roketi bunları yörüngeye çıkartacak yeterli güce sahip değil.

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