Elon Musk’un yeni nesil Starlink uyduları düşmeye başladı!

Starlink V2 Mini uydularından birisi düştü
Elon Musk yaptığı açıklamada görev kontrolün durumdan haberdar olduğunu, V2 Mini uydularının yeni bir teknoloji olduğu ve bazı sorunların yaşanmasının zaten beklendiğini söyledi. Gönderilen uyduların bir kısmının yörünge dışına kasıtlı olarak çıkartılacağı, geri kalanlarının ise yörüngelerinin Uluslararası Uzay İstasyonu’nun üstüne çıkacağı belirtiliyor.
Öte yandan bu mini uyduların kullanım amacı hareket halinde Starlink uydu internetinin kullanımının kolaylaştırılması ve bazı kapsama alanı boşluklarının doldurulması. SpaceX, nihayetinde bu uyduları yeni nesil tam boyutlu Starlink V2 uyduları dile değiştirecek ancak bunların yörüngeye çıkmasına biraz daha zaman var zira ikinci nesil uydular daha ağır. Dolayısıyla mevcut Falcon 9 roketi bunları yörüngeye çıkartacak yeterli güce sahip değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı