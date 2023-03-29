Lockheed Martin, Ay ve Dünya arasına uydu iletişim ağı kuruyor

Ay ve Dünya arasında iletişim ağı
Parsec ağı, Ay’a yapılacak insanlı görevler ve uyduya gönderilecek araçlar için hayati öneme sahip olabilir. Zira Ay, bize en yakın uzay cismi olsa da iletişim konusundaki eksiklikler oradaki zorlu koşulların ciddi zararlara yol açmasına neden olabilir. Ayrıca Ay’da GPS gibi servislerin olması otonom araçlar veya Dünya’dan kontrol edilen yüzey araçları için de değerli olacaktır. Ancak en önemli şey ise Ay ekonomisi tarafında olacak diyebiliriz. Ay madenciliği giderek yaklaşıyor ve iletişim altyapısı bunun için önemli. Ve yine Ay turizmi için de iletişim gerekli.
Lockheed Martin, kurduğu yeni şirketin başına Joe Landon'ı atadı. Landon daha önce Lockheed Martin Space’te ileri program geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısıydı. Bu pozisyonundan önce ise asteroit madenciliği girişimi Planetary Resources'ın CFO'su olarak görev yapmıştı.Kaynakça https://techcrunch.com/2023/03/28/lockheed-doubles-down-on-lunar-economy-bet-with-new-subsidiary-crescent-space-services/ https://news.lockheedmartin.com/2023-03-28-Crescent-Space-to-Deliver-Critical-Services-to-a-Growing-Lunar-Economy Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: