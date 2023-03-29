Lockheed Martin, Ay ve Dünya arasına uydu iletişim ağı kuruyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün yaptığımız haberde Nokia’nın bu yıl içerisinde Ay’a bir 4G LTE baz istasyonu göndererek uydu gezegene yüksek kapasiteli iletişim altyapısı kurmayı hedeflediğini aktarmıştık. Şimdi ise Lockheed Martin, Ay ile Dünya arasına konumlanacak olan bir uydu iletişim ağı kuracağını duyurdu.

Ay ve Dünya arasında iletişim ağı

Tam Boyutta Gör Havacılık, uzay mühendisliği ve savunma sanayi alanlarında lider firmalardan olan Lockheed Martin, kısa bir süre önce kendi öz kaynaklarından oluşan Crescent Space Services şirketini kurdu. Bu şirket, Dünya ile Ay arasında bulunan sabit yörüngeye göndereceği uydular ile Parsec adını verdiği bir iletişim ve navigasyon ağı kuracak. İlk uydunun, NASA'nın insanları Ay’a indirecek olan üçüncü Artemis görevinden önce, 2025 yılına kadar fırlatılması bekleniyor. Artemis 3 görevinin de yine 2025’te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ay’a bu yıl 4G internet bağlanacak 1 gün önce eklendi

Parsec ağı, Ay’a yapılacak insanlı görevler ve uyduya gönderilecek araçlar için hayati öneme sahip olabilir. Zira Ay, bize en yakın uzay cismi olsa da iletişim konusundaki eksiklikler oradaki zorlu koşulların ciddi zararlara yol açmasına neden olabilir. Ayrıca Ay’da GPS gibi servislerin olması otonom araçlar veya Dünya’dan kontrol edilen yüzey araçları için de değerli olacaktır. Ancak en önemli şey ise Ay ekonomisi tarafında olacak diyebiliriz. Ay madenciliği giderek yaklaşıyor ve iletişim altyapısı bunun için önemli. Ve yine Ay turizmi için de iletişim gerekli.

Lockheed Martin, kurduğu yeni şirketin başına Joe Landon'ı atadı. Landon daha önce Lockheed Martin Space’te ileri program geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısıydı. Bu pozisyonundan önce ise asteroit madenciliği girişimi Planetary Resources'ın CFO'su olarak görev yapmıştı.

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Lockheed Martin, Ay ve Dünya arasına uydu iletişim ağı kuracak