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    Elon Musk ve Mark Zuckerberg dövüşü X’te canlı yayınlanacak: Gelirler de bağışlanacak

    Eski adıyla Twitter ve şimdilerde X olarak bilinen platformun sahibi olan Elon Musk ile Meta CEO’su Mark Zuckerberg arasındaki dövüş X’te canlı olarak yayınlanacak.
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    Elon Musk ve Mark Zuckerberg dövüşü X’te canlı yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın yaptıklarının ve söylediklerinin hızına yetişmek son dönemlerde hayli yorucu bir olay haline geldi. Dünyanın en zengin insanı, Twitter’ın adını değiştirerek ciddi bir yeniden markalaşma sürecine girmişken daha önceden sözü verilen Meta CEO’su Mark Zuckerberg ile olan dövüş karşılaşmasının X’te canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.

    Kafes dövüşü X'te yayınlanacak

    Elon Musk, bir X gönderisinde Mark Zuckerberg ile önerdiği kafes dövüşünün, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X üzerinden canlı yayınlanacağını söyledi. Sosyal medya patronları haziran ayından bu yana Las Vegas'ta bir karma dövüş sanatları kafes maçı için birbirlerini kışkırtıyorlar.

    Musk, paylaşımında "Zuck v Musk dövüşü X'te canlı yayınlanacak. Tüm gelirler gaziler için hayır kurumlarına gidecek" dedi ancak kendisi daha fazla ayrıntı vermedi. Musk aynı zamanda X ofisinde "gün boyunca ağırlık kaldırdığını, dövüşe hazırlandığını" söylemiş ve spor yapmaya vakti olmadığı için bu yüzden ağırlıkları işe getirdiğini belirtmişti. X'te bir kullanıcı Musk'a kavganın amacını sorduğunda ise Musk, "Bu savaşın medeni bir şekli. Erkekler savaşı sever" şeklinde yanıt verdi.

    Kafes dövüşü tartışması Musk'ın 20 Haziran'da yaptığı bir paylaşımda jiujitsu eğitimi almış olan Zuckerberg ile "kafes dövüşüne hazır olduğunu" söylemesiyle başladı. Bir gün sonra, şirketinin Instagram platformunda kazandığı maçların fotoğraflarını paylaşan 39 yaşındaki Zuckerberg, 51 yaşındaki Musk'tankarşılaşma için "yer göndermesini" istedi ve Musk da karma dövüş sanatları (MMA) şampiyonluk maçlarının yapıldığı bir etkinlik merkezine atıfta bulunarak "Vegas Octagon" yanıtını verdi. Musk daha sonra kafes dövüşünün gerçekleşmesi halinde antrenmanlara başlayacağını söylemişti. Bu süre zarfında Zuckerberg ise antrenmanlarına devam ediyor.

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