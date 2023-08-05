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    Threads, tüm cazibesini kaybetti: Kullanıcıların çoğu bırakıyor

    Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın Twitter rakibi Threads'te kullanıcı kaybı başladı. Platform kullanıcılarının yüzde 80'ini kaybetti. İşte detaylar
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    Threads, tüm cazibesini kaybetti: Kullanıcıların çoğu bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Temmuz ayının başında sosyal medya dünyasının gözdesi haline gelen Threads, popülerliğini yavaş yavaş katbetmeye başladı. Zira gelen son haberler, günlük kullanıcı sayısında eşi benzeri görülmemiş bir düşüş yaşandığını ortaya çıkardı. Twitter rakibi, kullanıcılarının yüzde 80'ini kaybetti. İşte detaylar

    Threads'in aktif kullanıcı sayısı yüzde 80 düştü

    Bildiğiniz üzere Threads, Twitter'ın eleştiri aldığı bir dönemde popülerlik kazandı ve kısa süre içerisinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Ancak geçtiğimiz haftadan bu yana Threads'te kayıpların başladığına dair haberler duymaya başladık. Meta CEO'su Mark Zuckerberg ise bu iddiaları yalanlamış ve ''Threads'e her gün beklediğimden daha fazla insan geri dönüyor" demişti. Ancak analiz şirketleri Similarweb ve Sensor Tower, bunun tam aksini söylüyor.

    Bildiğiniz üzere Threads'in piyasaya sürülmesinden sadece iki gün sonra günlük aktif kullanıcı sayısının 49 milyon, hemen ardından ise 100 milyon civarında olduğu paylaşılmıştı. Ancak 1 Ağustos itibarıyla bu sayının 9.6 milyonun biraz üzerinde olduğu ortaya çıktı. Ayrıca sosyal medya platformundaki etkileşimler de bir hayli azalmış durumda. Similarweb'e göre uygulamada harcanan süre 6 Temmuz'da günlük ortalama 14 dakika olarak zirve yaparken, 1 Ağustos itibarıyla bu süre sadece 2.3 dakikaya düştü.

    Twitter ile olan rekabetinde kan kaybediyor

    Bir diğer analiz şirketi Sensor Tower ise, aktif kullanıcı sayısının her gün yaklaşık yüzde 1 oranında azaldığı ve 5 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar yüzde 82 oranında düştüğünü söylüyor.

    Paylaşılan veriler Threads için hayal kırıklığı olsa da, Twitter yada yeni adıyla X her geçen gün eleştiri alacak kararlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tabii ki bunun arkasında Elon Musk'ın bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle Threads'in bu rekabette neler yapacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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