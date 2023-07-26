Elon Musk: X, dünyanın en değerli markası olacak

Elon Musk, sosyal ağında yaptığı bir paylaşımda, Bloomberg'de yayınlanan bir makaleye atıfta bulunarak, isim değişikliğinden sonra Twitter markasının değerinin 4 ila 20 milyar dolar arasında azalacağı öngörüsünü yorumladı.
Musk'a birçok dava açılabilir
Musk, Twitter'da yaptığı kısa açıklamada: "X, dünya üzerindeki en değerli marka olacak. Sözlerimi bir kenara yazın." ifadelerini kullandı.
Şirketin kendi adını taşıyan sosyal ağdaki resmi Twitter hesabının adı 24 Temmuz Pazartesi günü X olarak değiştirildi. Uzmanlar Elon Musk'a dava açılma ihtimalinin %100 olduğuna inanıyor. Zira sadece ABD'de X ticari markası 900 şirkete ait.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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