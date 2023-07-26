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    Elon Musk: X, dünyanın en değerli markası olacak

    Analistler, yeniden markalaşmanın ardından Twitter'ın değerinin 4 ila 20 milyar dolar arasında olmasını bekliyor ancak Elon Musk aynı fikirde değil.             
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    Elon Musk: X, dünyanın en değerli markası olacak Tam Boyutta Gör
    ABD'li milyarder Elon Musk, yeni adı X olan sosyal ağı Twitter'ın dünyanın en değerli markası haline geleceğini söyledi. Bu, ünlü girişimcinin Twitter'ın yeniden adlandırılmasından sonra feci şekilde ucuzlayacağı yönündeki eleştirilere verdiği yanıt.

    Elon Musk, sosyal ağında yaptığı bir paylaşımda, Bloomberg'de yayınlanan bir makaleye atıfta bulunarak, isim değişikliğinden sonra Twitter markasının değerinin 4 ila 20 milyar dolar arasında azalacağı öngörüsünü yorumladı.

    Musk'a birçok dava açılabilir

    Musk, Twitter'da yaptığı kısa açıklamada: "X, dünya üzerindeki en değerli marka olacak. Sözlerimi bir kenara yazın." ifadelerini kullandı.

    Şirketin kendi adını taşıyan sosyal ağdaki resmi Twitter hesabının adı 24 Temmuz Pazartesi günü X olarak değiştirildi. Uzmanlar Elon Musk'a dava açılma ihtimalinin %100 olduğuna inanıyor. Zira sadece ABD'de X ticari markası 900 şirkete ait.

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