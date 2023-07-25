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    TikTok artık metin gönderileri destekliyor

    Dünyanın en popüler kısa video platformu TikTok, metin tabanlı gönderi desteğini sunmaya başladığını duyurdu. İşte detaylar...                                   
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    TikTok artık metin gönderileri destekliyor Tam Boyutta Gör
    TikTok başlangıçta bir kısa video platformu iken, daha sonra Instagram ile rekabet edebilmek amacıyla videolara görsel desteği eklemişti. Şimdi ise TikTok platforma metin tabanlı gönderi yayınlama özelliğini getiriyor.

    Yeni seçenek, kullanıcıların hikayelerini, şiirlerini, şarkı sözlerini ve diğer yazılı içeriklerini platformda paylaşmalarına olanak tanıyarak onlara kendilerini ifade etmenin başka bir yolunu sunacak. Artık uygulamada gönderi paylaşmak isteyen kullanıcıya üç seçenek sunulacak: fotoğraf, video ve metin. Metin girişi modunda, kullanıcı ses ekleyerek, konum belirterek, yorumları etkinleştirerek ve düetlere izin vererek içeriği özelleştirebilecek.

    Zamanlaması manidar

    TikTok, metin mesajlarının herhangi bir video veya fotoğraf kadar etkileşimli ve dinamik olacağını iddia ediyor. Çıkartmalar ve hashtag'ler sağlanıyor ve çeşitli arka plan renkleri arasından seçim yapılabiliyor. Kullanıcılar daha sonra düzenlemek veya tamamen silmek için mesaj taslakları oluşturabilecek ve kaydedebilecekler.

    TikTok artık metin gönderileri destekliyor Tam Boyutta Gör
    TikTok'un metin gönderileri için destek ekleme kararının zamanlaması ise çok manidar. Zira, Twitter aktif olarak radikal değişiklikler ve yeniden markalaşma ile uğraşırken, milyonlarca kullanıcısı olan bu platformun bir kısmını avlamak için iyi bir zaman. Yakın zamanda piyasaya sürülen Threads uygulamasının artan popülaritesi de bu kararı destekliyor. Elbette TikTok'un kısa mesaj formatı Twitter'dan farklı ve bu yüzden daha genç bir kitleye hitap edebilir.
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