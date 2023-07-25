TikTok artık metin gönderileri destekliyor

Yeni seçenek, kullanıcıların hikayelerini, şiirlerini, şarkı sözlerini ve diğer yazılı içeriklerini platformda paylaşmalarına olanak tanıyarak onlara kendilerini ifade etmenin başka bir yolunu sunacak. Artık uygulamada gönderi paylaşmak isteyen kullanıcıya üç seçenek sunulacak: fotoğraf, video ve metin. Metin girişi modunda, kullanıcı ses ekleyerek, konum belirterek, yorumları etkinleştirerek ve düetlere izin vererek içeriği özelleştirebilecek.
Zamanlaması manidar
TikTok, metin mesajlarının herhangi bir video veya fotoğraf kadar etkileşimli ve dinamik olacağını iddia ediyor. Çıkartmalar ve hashtag'ler sağlanıyor ve çeşitli arka plan renkleri arasından seçim yapılabiliyor. Kullanıcılar daha sonra düzenlemek veya tamamen silmek için mesaj taslakları oluşturabilecek ve kaydedebilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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