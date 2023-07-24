Twitter neden “X” oldu ve sırada ne var?

Tam Boyutta Gör Ekim 2022'de Twitter’ı devralan teknoloji milyarderi Elon Musk, kısa bir süre önce platformun akıllara kazanan logosunu “X” logosu ile değiştirdi. Bu değişim sadece logo ile sınırlı değil elbette. Musk, Twitter’ın yakında “X” olarak yeniden adlandırılacağını da duyurdu. Hatta X.com adresi artık Twitter’a yönlendiriliyor. Peki tüm bunların anlamı ne? Twitter neden X olarak değişti?

Twitter, X oldu

Tam Boyutta Gör "X, fikirler, ürünler, hizmetler ve fırsatlar için küresel bir pazar yaratan ses, video, mesajlaşma, ödemeler/bankacılık merkezli sınırsız etkileşimin gelecekteki halidir. Yapay zekâ tarafından desteklenen X, hepimizi hayal etmeye başladığımız şekillerde birbirine bağlayacak.” Bu sözler Twitter’ın mevcut CEO’su Linda Yaccarino tarafından paylaşıldı.

Bununla birlikte Musk, PayPal üzerinde çalıştığı 2000 yılından bu yana X.com alan adına sahipti. Twitter yeniden markalanmadan önce web sitesinde sadece 'X' harfi yer alıyordu, ancak şimdi Twitter.com adresine yönlendiriliyor. Bu yılın başlarında Twitter, Musk'ın "her şey uygulaması" vizyonuyla uyum sağlamak için işletme adını X Corp olarak zaten değiştirmişti.

Nereden çıktı bu X?

X ismi Musk'ın 90'lı yılların sonlarından bu yana, online ödemeler alanında ilk kez isim yapmaya başladığı dönemden beri büyük planının bir parçasıydı. Musk, 'X.com' adını vermeyi düşündüğü bir ödeme şirketi kurmuştu; bu yeni platform sadece anında ve ücretsiz ödemeleri değil, aynı zamanda kredi ve diğer bankacılık unsurlarını da basitleştirilmiş ve kolaylaştırılmış bir şekilde sunacaktı.

Ancak şirketi PayPal ile birleştiğinde, yeni ortakları X konseptini kabul etmedi ve Musk sonunda planından vazgeçmek ve başka girişimlere yönelmek zorunda kaldı. Ancak fikir ve isim kendisiyle birlikte kaldı. Musk halen, ödemeleri omurga olarak kullanacak ve daha sonra sosyal medya ve eğlence unsurlarına ek olarak her türlü işlem faaliyetini kolaylaştıracak yıkıcı, oyunun kurallarını değiştiren bir uygulama yaratabileceğine inanıyor.

X, zorlu bir yolculuk

Tam Boyutta Gör Musk defalarca Twitter'ı satın almanın 'X'e giden yolda bir hızlandırıcı' olduğunu iddia etti, ancak Musk'ın uzun süredir devam eden umutlarına rağmen, X'i gerçekleştirmek hiç de kolay olmayacak. Buradaki zorluklardan ilki, düzenleyici kurumların mevcut bankacılık sistemlerini devre dışı bırakan ödemelere sıcak bakmaması. Aynı zamanda Batılı kullanıcılar sosyal uygulamalarda ödeme yapmaya ve ürün satın almaya pek ilgi göstermiyor.

Asya ülkelerinde ise durum farklı. Örneğin Çin’deki WeChat ile kullanıcılar istedikleri her şeyi yapabilmeyi tercih ediyor ve bu tercih bazı Asya hükümetleri tarafından vatandaş faaliyetlerini daha iyi takip etmek için bir araç olarak da kullanılıyor.

Gerçi Elon'un bu konsepti ilk ortaya attığı zaman 24 yıl önceydi. Elon potansiyel olarak gemiyi kaçırmış gibi görünüyor, ancak zihnine yerleştirdiği ve ne kadar denerse denesin meyve vermesi pek mümkün olmayan bir fikre kendini adamış durumda. Bu adanmışlık Twitter'ın simgesi olan, görünce doğrundan platformu akıllara getiren o mavi kuşu yok edecek kadar kuvvetli.

Şirketin CEO’su Linda Yaccarino, markanın ismindeki yenilenmenin heyecan verici bir fırsat olduğunu savunuyor: “Twitter devasa bir etki yaratarak iletişim şeklimizi değiştirdi. X daha da ileri gidecek ve küresel kasaba meydanını dönüştürecek.”

"Küresel kasaba meydanı" ifadesi, Twitter’ı aldığında Elon Musk’ın platformla ilgili hedeflerinden birisi olarak kullanılıyordu: Her kesimden farklı düşüncelerin buluştuğu bir meydan.

Twitter neden “X” oldu?

Bu sorunun cevabı aslında yukarıda anlattıklarımızın bir sonucu. Musk'ın Twitter'ın yeni kimliği olarak 'X'i benimseme kararı, mikro blog platformunu, çeşitli hizmetleri ve işlevleri tek bir platformda birleştiren Çin'in WeChat'ine benzer bir “süper uygulamaya” dönüştürme planının bir parçası.

Bundan sonra ise Twitter’a ya da daha doğrusu X’e eklenecek yeni özellikler belirleyici olacak. Yeni CEO’nun söylemlerine bakılırsa ses, video, mesajlaşma ve ödemeler/bankacılık alanında bir şeyler görmemiz kuvvetle muhtemel. Geçtiğimiz 8 ay boyunca hızlı özellik esasında X’in şekillendiğini görmeye başlamıştık ve bundan sonra süreç daha da hızlanacak. Twitter CEO’sunun da dediği gibi: “Bu dönüşümün kesinlikle bir sınırı yok. X.... her şeyi sunabilen bir platform olacak.”

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