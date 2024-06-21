Online emlak ilanları için yetkilendirme işlemi e-Devlet'e taşınıyor

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) hayatımıza girmesiyle birlikte kendisine ait veya 1-2. derece akrabalarına ait taşınmazlar haricindeki ilanlar için taşınmaz sahibinin, ilan verecek kişiyi veya emlak şirketini yetkilendirmesi gerekiyor. İlan platformları, ilanı yayınlamadan önce bu yetki belgesini veya akrabalık bağını kontrol ederek ilan yayımlıyor. Böylelikle sahte ilanların önüne geçiliyor.
Temmuz'da kullanıma sunulacak
Yetki belgesi oluşturma ve yetkilendirme işlemleri e-Devlet’e taşınıyor. e-Devlet’e eklenecek yetkilendirme özeliği sayesinde konut sahibi ya da yetkili temsilci, ilana çıktığı konutu sistemden seçecek. İlgili bilgiler Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi kayıtlarına eklenecek ve yetkilendirme işlemi tamamlanacak. Uygulamanın Temmuz ayında devreye alınması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.