Online emlak ilanları için yetkilendirme işlemi e-Devlet'e taşınıyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör 1 Kasım 2023’te yürürlüğe giren düzenleme ile sahibinden.com, emlakjet.com gibi online emlak platformlarına ilan vermek isteyen kişilerin başkasının taşınmazına ait ilan verebilmesi için yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Yeni kullanıma sunulacak özellik ile yetkilendirme işlemleri doğrudan e-Devlet üzerinden kolay şekilde yapılabilecek.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) hayatımıza girmesiyle birlikte kendisine ait veya 1-2. derece akrabalarına ait taşınmazlar haricindeki ilanlar için taşınmaz sahibinin, ilan verecek kişiyi veya emlak şirketini yetkilendirmesi gerekiyor. İlan platformları, ilanı yayınlamadan önce bu yetki belgesini veya akrabalık bağını kontrol ederek ilan yayımlıyor. Böylelikle sahte ilanların önüne geçiliyor.

Elektronik mühür dönemi başlıyor: Hazırlıklar tama 18 sa. önce eklendi

Temmuz'da kullanıma sunulacak

Yetki belgesi oluşturma ve yetkilendirme işlemleri e-Devlet’e taşınıyor. e-Devlet’e eklenecek yetkilendirme özeliği sayesinde konut sahibi ya da yetkili temsilci, ilana çıktığı konutu sistemden seçecek. İlgili bilgiler Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi kayıtlarına eklenecek ve yetkilendirme işlemi tamamlanacak. Uygulamanın Temmuz ayında devreye alınması hedefleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Online emlak ilanları için yetkilendirme işlemi e-Devlet'e taşını