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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Emma Stone'lu Cruella filminden ilk fragman yayınlandı

    Disney'in Emma Stone'lu Cruella filminden ilk fragman yayınlandı. 101 Dalmaçyalılar'ın kötü karakteri Cruella de Vil'e odaklanan film Mayıs ayında sinemalarda yayınlanacak.
    17 Şubat 2021, 17:52 (Güncellendi, 10 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Emma Stone'lu Cruella filminden ilk fragman yayınlandı
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    Disney'in bir süredir merakla beklenen 'Cruella' live-action filminden bugün ilk fragman yayınlandı. Ünlü oyuncu Emma Stone'un başrolünde yer aldığı film oldukça ilgi çekici görünüyor. Türkçe altyazılı fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Cruella filmi 101 Dalmaçyalılar'ın kötü karakteri olan Cruella de Vil'e odaklanıyor. Vil'in geçmişine gideceğimiz film, 1970'lerin punk-rock temalı Londra'sında geçiyor. Filmin ilk fragmanı özellikle de Emma Stone'un Cruella canlandırmasıyla izleyenleri etkilemeyi başarmış gibi görünüyor.

    I, Tonya ve Lars and the Real Girl gibi filmlerden tanıdıığımız Craig Gillespie tarafından yönetilen Cruella filmi 28 Mayıs 2021'de sinemalarda yayınlanacak. Elbette COVID-19 nedeniyle filmin ertelenme ihtimali de var.



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