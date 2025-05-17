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    Final Destination: Bloodlines serinin en beğenilen filmi oldu

    2000'lerin popüler korku serisini yeniden canlandıran Final Destination: Bloodlines (Son Durak: Kan Bağı), serinin en beğenilen filmi olurken, gişe yolculuğuna da hızlı başladı.

    Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) Tam Boyutta Gör
    Özellikle 2000'lerin başında oldukça popüler olan korku filmi serisi Son Durak (Final Destination), yıllar sonra yeni bir filmle beyaz perdeye geri döndü. Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) adını taşıyan yeni film, bu hafta aralarında Türkiye'nin de yer aldığı pek çok ülkede gösterime girdi. Filmin ilk aldığı ilk yorumlar beklentilerin çok üzerinde. Öyle ki Kan Bağı bu serinin en beğenilen filmi olmuş gibi görünüyor.

    Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden son derece olumlu yorumlar alan Final Destination: Bloodlines'ın Rotten Tomatoes'teki eleştirmen puanı bugün itibarıyla %92; Doğrulanmış izleyici puanı ise %90. Filmin MetaCritic puanı ise 74 ki bu da sadece gişe filmlerini baz aldığımızda Bloodlines'ı bu yılın en beğenilen filmlerinden biri yapıyor.

    Final Destination: Bloodlines, Gişe Yolculuğuna da Hızlı Başladı

    Yeni Son Durak filminin aldığı bu olumlu yorumlar filmin gişesine de yansımış gibi görünüyor. Açılış gününde sadece ABD'de 21 milyon dolar hasılat yapan Bloodlines'ın gişedeki ilk hafta sonunu yaklaşık 48 milyon dolar hasılatla tamamlaması bekleniyor. Bu da Bloodlines'ı Final Destination serisinin en iyi açılış yapan filmi yapıyor.

    Bildiğiniz gibi Son Durak serisi, ölümden kaçmayı başaranların kaçınılmaz sonlarıyla daha korkunç bir şekilde karşılaşmasını konu alıyor. Bu yeni film de aynı tema üzerinden ilerliyor. Genç bir kız, 1960'larda bir kulenin çökmesiyle ilgili tekrarlayan kâbuslar görmektedir. Bu kâbusların, büyükannesinden miras kalan bir kehanet olduğunu keşfeder. Büyükannesi, binanın çöküşünü önceden görmüş ve bir grup insanı ölümden kurtarmıştır. Yıllar sonra torunu, aile üyelerinin teker teker öldüğüne dair görüntüler görmeye başlar. Olayların belirli bir sırası olduğunu fark eden genç kız, Ölüm’ün ailesini almasını engellemek için mücadele etmek zorundadır.

    Adam Stein ve Zach Lipovsky ikilisinin yönettiği filmde Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Brec Bassinger ve Tony Todd gibi isimler rol alıyor.

    Kaynakça https://www.worldofreel.com/blog/2025/5/13/critics-praise-final-destination-bloodlines-as-a-franchise-high-point https://www.thewrap.com/final-destination-bloodlines-franchise-record/
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    Evren7 1 gün önce

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    goro1982 2 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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