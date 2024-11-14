Sorunlar bitmiyor: Tesla, binlerce Cybertruck aracını geri çağırdı

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Tam Boyutta Gör Tesla’nın ilk elektrikli kamyoneti olarak büyük bir beklentiyle piyasaya çıkan Cybertruck, henüz bir yılı doldurmadan altıncı kez geri çağırma duyurusu ile gündemde. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 bin 431 Cybertruck modeli, sürüş güvenliği riski nedeniyle Tesla'ya geri dönecek.

2 bin 431 Cybertruck geri dönecek

Kaçıranlar için 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Cybertruck, Tesla’nın Model Y ve Model 3 modellerinin ardından ABD’nin en çok satılan tamamen elektrikli üçüncü aracı olmayı başarmıştı. Peki, araç neden geri çağırılıyor? Bu bazı araçlarda tespit edilen sürüş invertörü arızasından kaynaklı. Arızalanması durumunda da aracın ivmelenme yetisini kaybederek sürüş güvenliğini tehlikeye sokabiliyor.

Tesla bu konuda "Eğer invertör tork üretmeyi bırakırsa, sürücü gaz pedalını kullanarak araca tork uygulama yeteneğini kaybeder, bu da itme kaybına neden olur ve bu da çarpışma riskini artırabilir" diyor ve 6 Kasım 2023 ile bu yıl 30 Temmuz arasında üretilen Cybertruck modelleri için geçerli olacak. Ayrıca geri çağrılan sürüş invertörünü çalışır durumda olan bir bileşenle değiştirecek ve bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Bir yılda altı geri çağırma

İlginç olan şu ki, bu arıza Cybertruck için ilk değil. Tesla, ekim ayında da geri görüş kamerasındaki sorun nedeniyle ABD'de 27 binden fazla Cybertruck aracını geri çağıracağını açıklamıştı. Böylece, son kararla Tesla'nın Cybertruck aracı bu yıl altıncı kez geri çağırılmış oldu ve bu kez fiziksel bir bileşen değişikliği gerekiyor.

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Halihazırda Türkiye'de degörücüye çıkan Cybertruck'ın arka tekerlekten çekişli modeli 60,990 dolardan satışa sunulurken, daha güçlü dört tekerlekten çekişli versiyonu 79,990 dolar fiyatla satılıyor. "Beast" versiyonu ise 99,990 dolar fiyat etiketine sahip.

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