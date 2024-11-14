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    Sorunlar bitmiyor: Tesla, binlerce Cybertruck aracını geri çağırdı

    Tesla, 2.431 Cybertruck modelini sürüş invertörü arızası nedeniyle geri çağırıyor. Bu sorun, aracın ivmelenme kaybına yol açarak sürüş güvenliğini etkileyebilir. İşte detaylar...
    Sorunlar bitmiyor: Tesla, binlerce Cybertruck'ı geri çağırdı! Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın ilk elektrikli kamyoneti olarak büyük bir beklentiyle piyasaya çıkan Cybertruck, henüz bir yılı doldurmadan altıncı kez geri çağırma duyurusu ile gündemde. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 bin 431 Cybertruck modeli, sürüş güvenliği riski nedeniyle Tesla'ya geri dönecek. 

    2 bin 431 Cybertruck geri dönecek

    Kaçıranlar için 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Cybertruck, Tesla’nın Model Y ve Model 3 modellerinin ardından ABD’nin en çok satılan tamamen elektrikli üçüncü aracı olmayı başarmıştı. Peki, araç neden geri çağırılıyor? Bu bazı araçlarda tespit edilen sürüş invertörü arızasından kaynaklı. Arızalanması durumunda da aracın ivmelenme yetisini kaybederek sürüş güvenliğini tehlikeye sokabiliyor.

    Tesla bu konuda "Eğer invertör tork üretmeyi bırakırsa, sürücü gaz pedalını kullanarak araca tork uygulama yeteneğini kaybeder, bu da itme kaybına neden olur ve bu da çarpışma riskini artırabilir" diyor ve 6 Kasım 2023 ile bu yıl 30 Temmuz arasında üretilen Cybertruck modelleri için geçerli olacak. Ayrıca geri çağrılan sürüş invertörünü çalışır durumda olan bir bileşenle değiştirecek ve bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

    Bir yılda altı geri çağırma

    İlginç olan şu ki, bu arıza Cybertruck için ilk değil. Tesla, ekim ayında da geri görüş kamerasındaki sorun nedeniyle ABD'de 27 binden fazla Cybertruck aracını geri çağıracağını açıklamıştı. Böylece, son kararla Tesla'nın Cybertruck aracı bu yıl altıncı kez geri çağırılmış oldu ve bu kez fiziksel bir bileşen değişikliği gerekiyor.

    Halihazırda Türkiye'de degörücüye çıkan Cybertruck'ın arka tekerlekten çekişli modeli 60,990 dolardan satışa sunulurken, daha güçlü dört tekerlekten çekişli versiyonu 79,990 dolar fiyatla satılıyor. "Beast" versiyonu ise 99,990 dolar fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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