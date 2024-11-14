Sorunlar bitmiyor: Tesla, binlerce Cybertruck aracını geri çağırdı

2 bin 431 Cybertruck geri dönecek
Kaçıranlar için 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Cybertruck, Tesla’nın Model Y ve Model 3 modellerinin ardından ABD’nin en çok satılan tamamen elektrikli üçüncü aracı olmayı başarmıştı. Peki, araç neden geri çağırılıyor? Bu bazı araçlarda tespit edilen sürüş invertörü arızasından kaynaklı. Arızalanması durumunda da aracın ivmelenme yetisini kaybederek sürüş güvenliğini tehlikeye sokabiliyor.
Tesla bu konuda "Eğer invertör tork üretmeyi bırakırsa, sürücü gaz pedalını kullanarak araca tork uygulama yeteneğini kaybeder, bu da itme kaybına neden olur ve bu da çarpışma riskini artırabilir" diyor ve 6 Kasım 2023 ile bu yıl 30 Temmuz arasında üretilen Cybertruck modelleri için geçerli olacak. Ayrıca geri çağrılan sürüş invertörünü çalışır durumda olan bir bileşenle değiştirecek ve bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
Bir yılda altı geri çağırma
İlginç olan şu ki, bu arıza Cybertruck için ilk değil. Tesla, ekim ayında da geri görüş kamerasındaki sorun nedeniyle ABD'de 27 binden fazla Cybertruck aracını geri çağıracağını açıklamıştı. Böylece, son kararla Tesla'nın Cybertruck aracı bu yıl altıncı kez geri çağırılmış oldu ve bu kez fiziksel bir bileşen değişikliği gerekiyor.
Halihazırda Türkiye'de degörücüye çıkan Cybertruck'ın arka tekerlekten çekişli modeli 60,990 dolardan satışa sunulurken, daha güçlü dört tekerlekten çekişli versiyonu 79,990 dolar fiyatla satılıyor. "Beast" versiyonu ise 99,990 dolar fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir