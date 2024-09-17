Tesla, 4680 batarya hücresi için yeni bir dönüm noktasına ulaştı

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Tam Boyutta Gör Tesla, 4680 olarak ifade edilen ve sasında 46mm x 80mm'lik ebatları ifade eden yeni bataryasında üretimi hızla artırıyor. 2020 yılında tanıtılan bu bataryalar Tesla için kritik öneme sahip zira bunlar hem enerji yoğunluğunu hem de menzili artırıyor. Aynı zamanda önemli de bir maliyet azaltımı sağlıyor. Ancak Tesla’nın bu bataryalarda sorunlar yaşadığı iddia ediliyordu. Şimdi ise firma, 100 milyonuncu hücreyi ürettiğini duyurdu.

Tesla, 4680 bataryalarda düze çıkıyor

Tesla, elektrikli otomobilleri ile bir devrim yapmış olsa da aslında kendi bataryalarını ilk defa üretiyor. Bu da firmanın zorlanmasının doğal olduğu anlamına gelebilir. Ancak işler yavaş yavaş rayına oturuyor gibi görünüyor. Tesla, tüm fabrikalarında 100 milyonuncu 4680 batarya hücresi ürettiğini açıkladı. Bu açıklama, şirketin toplam 50 milyon 4680 hücre ürettiğini duyurmasından yaklaşık 3 ay sonra geldi.

Tam Boyutta Gör Tesla'nın resmi sosyal medya hesabı X'te yapılan duyuruda 100 milyonuncu 4680 bataryasının bir Optimus Gen 2 insansı robot tarafından tutulduğu da dikkat çekiyor. Optimus robotlarının bataryanın üretim hattında çalıştığı biliniyor, ancak şimdilik faydaları muhtemelen çok ama çok küçük seviyede.

Tesla, 1 milyonuncu 4680 batarya hücresini Şubat 2022'de ürettiğini duyurmuştu. Ancak, ilk üretim Gigafactory Texas yerine Tesla'nın Kaliforniya'daki pilot tesisinde yapılmıştı. Bunların toplam sayıya dahil olup olmadığı belli değil. Ek olarak Tesla, 10 milyonuncu 4680 batarya hücresini Haziran 2023'te ürettiğini duyurmuştu. Dolayısıyla firmanın son 14 ayda 90 milyon batarya hücresi ürettiği belirtiliyor.

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Bu üretim artışı Cybertruck ile paralel, zira bu batarya şimdilik ağırlıklı olarak bu araçta kullanılıyor. Tesla'nın 4680 hücresinin kabaca 100 Wh enerji kapasitesine sahip olduğuna inanılıyor. Haliyle son 14 ayda 9 GWh değerinde 4680 hücresi üretilmiş durumda. Bu da 60.000'den fazla Tesla Cybertruck için yeterli bir kapasite sağlıyor.

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Tesla, 4680 batarya hücresi için yeni bir dönüm noktasına ulaştı