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    Tesla, 4680 batarya hücresi için yeni bir dönüm noktasına ulaştı

    Tesla’nın 4680 olarak ifade edilen yeni batarya hücresinde seri üretim noktasında sıkıntılar yaşadığı iddia ediliyordu. Ancak firma 100 milyonuncu hücreyi ürettiklerini duyurdu.
    Tesla, 4680 batarya hücresi için yeni bir dönüm noktasına ulaştı Tam Boyutta Gör
    Tesla, 4680 olarak ifade edilen ve sasında 46mm x 80mm'lik ebatları ifade eden yeni bataryasında üretimi hızla artırıyor. 2020 yılında tanıtılan bu bataryalar Tesla için kritik öneme sahip zira bunlar hem enerji yoğunluğunu hem de menzili artırıyor. Aynı zamanda önemli de bir maliyet azaltımı sağlıyor. Ancak Tesla’nın bu bataryalarda sorunlar yaşadığı iddia ediliyordu. Şimdi ise firma, 100 milyonuncu hücreyi ürettiğini duyurdu.

    Tesla, 4680 bataryalarda düze çıkıyor

    Tesla, elektrikli otomobilleri ile bir devrim yapmış olsa da aslında kendi bataryalarını ilk defa üretiyor. Bu da firmanın zorlanmasının doğal olduğu anlamına gelebilir. Ancak işler yavaş yavaş rayına oturuyor gibi görünüyor. Tesla, tüm fabrikalarında 100 milyonuncu 4680 batarya hücresi ürettiğini açıkladı. Bu açıklama, şirketin toplam 50 milyon 4680 hücre ürettiğini duyurmasından yaklaşık 3 ay sonra geldi.

    Tesla, 4680 batarya hücresi için yeni bir dönüm noktasına ulaştı Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın resmi sosyal medya hesabı X'te yapılan duyuruda 100 milyonuncu 4680 bataryasının bir Optimus Gen 2 insansı robot tarafından tutulduğu da dikkat çekiyor. Optimus robotlarının bataryanın üretim hattında çalıştığı biliniyor, ancak şimdilik faydaları muhtemelen çok ama çok küçük seviyede.

    Tesla, 1 milyonuncu 4680 batarya hücresini Şubat 2022'de ürettiğini duyurmuştu. Ancak, ilk üretim Gigafactory Texas yerine Tesla'nın Kaliforniya'daki pilot tesisinde yapılmıştı. Bunların toplam sayıya dahil olup olmadığı belli değil. Ek olarak Tesla, 10 milyonuncu 4680 batarya hücresini Haziran 2023'te ürettiğini duyurmuştu. Dolayısıyla firmanın son 14 ayda 90 milyon batarya hücresi ürettiği belirtiliyor.

    Bu üretim artışı Cybertruck ile paralel, zira bu batarya şimdilik ağırlıklı olarak bu araçta kullanılıyor. Tesla'nın 4680 hücresinin kabaca 100 Wh enerji kapasitesine sahip olduğuna inanılıyor. Haliyle son 14 ayda 9 GWh değerinde 4680 hücresi üretilmiş durumda. Bu da 60.000'den fazla Tesla Cybertruck için yeterli bir kapasite sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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