Tesla, 4680 batarya hücresi için yeni bir dönüm noktasına ulaştı

Tesla, 4680 bataryalarda düze çıkıyor
Tesla, elektrikli otomobilleri ile bir devrim yapmış olsa da aslında kendi bataryalarını ilk defa üretiyor. Bu da firmanın zorlanmasının doğal olduğu anlamına gelebilir. Ancak işler yavaş yavaş rayına oturuyor gibi görünüyor. Tesla, tüm fabrikalarında 100 milyonuncu 4680 batarya hücresi ürettiğini açıkladı. Bu açıklama, şirketin toplam 50 milyon 4680 hücre ürettiğini duyurmasından yaklaşık 3 ay sonra geldi.
Tesla, 1 milyonuncu 4680 batarya hücresini Şubat 2022'de ürettiğini duyurmuştu. Ancak, ilk üretim Gigafactory Texas yerine Tesla'nın Kaliforniya'daki pilot tesisinde yapılmıştı. Bunların toplam sayıya dahil olup olmadığı belli değil. Ek olarak Tesla, 10 milyonuncu 4680 batarya hücresini Haziran 2023'te ürettiğini duyurmuştu. Dolayısıyla firmanın son 14 ayda 90 milyon batarya hücresi ürettiği belirtiliyor.
Bu üretim artışı Cybertruck ile paralel, zira bu batarya şimdilik ağırlıklı olarak bu araçta kullanılıyor. Tesla'nın 4680 hücresinin kabaca 100 Wh enerji kapasitesine sahip olduğuna inanılıyor. Haliyle son 14 ayda 9 GWh değerinde 4680 hücresi üretilmiş durumda. Bu da 60.000'den fazla Tesla Cybertruck için yeterli bir kapasite sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...