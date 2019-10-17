Türkiye’nin en çok ARGE yapan 250 şirketi

Tam Boyutta Gör

Turkishtime’ın 2013 yılından beri şirketlerin KAP’a yaptıkları bildirimler esas alınarak yapılan ARGE harcamaları araştırması bu yıl da paylaşıldı. İhracat sıralamasında ilk 500’de yer alan firmaların T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ARGE merkezlerinde gerçekleştirilen çalışmalar esas alınarak yapılan araştırma sonucunda geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2018 yılında da Aselsan zirvedeki yerini korudu.

Aselsan’ın bu yıl gerçekleştirdiği ARGE harcamaları 2 milyar 162 milyon TL seviyesine yükselmiş durumda. Bir önceki dönemde toplam rakam 1 milyar 674 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Bu rakama göre Aselsan toplam cirosunun %24’lük dilimini ARGE harcamalarına ayırıyor. Listenin ikinci sırasında yer alan TUSAŞ ise 2018 yılını 1 milyar 575 milyon liralık ARGE harcaması ile kapatmış. Şirket tarihinde 2017 yılında ilk kez 1 milyar liralık ARGE harcaması barajı aşılmıştı. TUSAŞ’ta toplam cironun %26’lık dilimi ARGE harcaması olarak gerçekleşmiş durumda.

İstihdamda da Aselsan zirvede

Listedeki üçüncü isim ise Ford. Ford Otosan mühendisleri tarafından Türkiye’de geliştirilen Ford F-MAX, Uluslararası alanda yılın kamyonu ödülünü almıştı. Ülkemizde ticari araçlar sınıfında ARGE çalışmalarına önemli kaynak ayıran Ford, 2018 yılında bir basamak yükselerek en fazla ARGE harcaması yapan şirketler listesinde üçüncü sıraya tırmanmış. Ford’un ayırdığı kaynak 666 milyon TL. Listenin dördüncü sırasında yer alan Roketsan ise cirosunun %25’ini ARGE’ye ayırıyor.

Bünyesinde 3 bin 695 lisans ve lisansüstü personel istihdam eden Aselsan, bu alanda en yakın rakibinin iki katı gibi bir farkla zirvede yer alıyor. İkinci TUSAŞ’ın 2 bin 88, üçüncü Ford’un bin 297, dördüncü Turkcell’in ise 1027 yetkin personel istihdamı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Vestel patentleri ile zirvede

ARGE harcamalarının meyvesi olarak nitelenebilecek patentler konusundaysa Vestel zirvede. 437 patent tescil ettiren şirketi 378 patent ile Turkcell izliyor. Üçüncü sıradaysa 281 patent ile otomotiv yan sanayiinin köklü şirketi TIRSAN bulunuyor. Savunma sanayii şirketlerinin listede yer almayışının temelinde ise elbetteki askeri gizlilik gibi konular var.

En çok ARGE harcaması yapan 10 şirket ise şöyle:

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 2.162.839.458,00 TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. - 1.575.962.278,43 Ford Otomotiv San. A.Ş. - 666.587.048,67 Roketsan Roket Sanayi ve Tic. A.Ş. - 512.109.199,00 Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. - 397.236.556,35 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 334.672.722,33 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. - 328.546.000,00 Arçelik A.Ş. - 308.921.540,40 HAVELSAN - Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 302.391.497,96 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. - 268.872.000,00

Dünyada şirketlerin ARGE harcamalarına baktığımızda ise aradaki uçurum açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yerli teknoloji ve sanayii şirketlerinin global ölçekte rekabet edebilmesi için devlet destekli olarak ARGE harcamalarının artırılması şart gibi görünüyor. Aşağıda küresel ölçekli bazı şirketlerin 2018 yılı ARGE harcamaları yer alıyor:

Amazon - 22.6 milyar dolar Alphabet - 16.2 milyar dolar Volkswagen - 15.8 milyar dolar Samsung - 15.3 milyar dolar Intel - 13.1 milyar dolar Microsoft - 12.3 milyar dolar Apple - 11.6 milyar dolar Roche Holding - 10.8 milyar dolar Johnson & Johnson - 10.6 milyar dolar Merck - 10.2 milyar dolar Toyota - 10 milyar dolar Novartis - 8.5 milyar dolar Ford - 8 milyar dolar Facebook - 7.8 milyar dolar Pfizer - 7.7 milyar dolar General Motors - 7.3 milyar dolar Daimler - 7.1 milyar dolar Honda - 7.1 milyar dolar Sanofi - 6.6 milyar dolar Siemens 6.1 milyar dolar

http://turkishtimedergi.com/arge250/