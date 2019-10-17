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    Türkiye’nin en çok ARGE yapan 250 şirketi

    Turkistime’ın hazırladığı “ARGE 250 Araştırması” sonuçları paylaşıldı. Güncel sonuçlara göre geride kalan yıl içerisinde toplamda ARGE harcamalarında listenin en tepesine Aselsan hakim.
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    Savunma Sanayi
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Türkiye’nin en çok ARGE yapan 250 şirketi
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    Turkishtime’ın 2013 yılından beri şirketlerin KAP’a yaptıkları bildirimler esas alınarak yapılan ARGE harcamaları araştırması bu yıl da paylaşıldı. İhracat sıralamasında ilk 500’de yer alan firmaların T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ARGE merkezlerinde gerçekleştirilen çalışmalar esas alınarak yapılan araştırma sonucunda geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2018 yılında da Aselsan zirvedeki yerini korudu.

    Aselsan’ın bu yıl gerçekleştirdiği ARGE harcamaları 2 milyar 162 milyon TL seviyesine yükselmiş durumda. Bir önceki dönemde toplam rakam 1 milyar 674 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Bu rakama göre Aselsan toplam cirosunun %24’lük dilimini ARGE harcamalarına ayırıyor. Listenin ikinci sırasında yer alan TUSAŞ ise 2018 yılını 1 milyar 575 milyon liralık ARGE harcaması ile kapatmış. Şirket tarihinde 2017 yılında ilk kez 1 milyar liralık ARGE harcaması barajı aşılmıştı. TUSAŞ’ta toplam cironun %26’lık dilimi ARGE harcaması olarak gerçekleşmiş durumda.

    İstihdamda da Aselsan zirvede

    Listedeki üçüncü isim ise Ford. Ford Otosan mühendisleri tarafından Türkiye’de geliştirilen Ford F-MAX, Uluslararası alanda yılın kamyonu ödülünü almıştı. Ülkemizde ticari araçlar sınıfında ARGE çalışmalarına önemli kaynak ayıran Ford, 2018 yılında bir basamak yükselerek en fazla ARGE harcaması yapan şirketler listesinde üçüncü sıraya tırmanmış. Ford’un ayırdığı kaynak 666 milyon TL. Listenin dördüncü sırasında yer alan Roketsan ise cirosunun %25’ini ARGE’ye ayırıyor.

    Bünyesinde 3 bin 695 lisans ve lisansüstü personel istihdam eden Aselsan, bu alanda en yakın rakibinin iki katı gibi bir farkla zirvede yer alıyor. İkinci TUSAŞ’ın 2 bin 88, üçüncü Ford’un bin 297, dördüncü Turkcell’in ise 1027 yetkin personel istihdamı bulunuyor.

    Türkiye’nin en çok ARGE yapan 250 şirketi
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    Vestel patentleri ile zirvede

    ARGE harcamalarının meyvesi olarak nitelenebilecek patentler konusundaysa Vestel zirvede. 437 patent tescil ettiren şirketi 378 patent ile Turkcell izliyor. Üçüncü sıradaysa 281 patent ile otomotiv yan sanayiinin köklü şirketi TIRSAN bulunuyor. Savunma sanayii şirketlerinin listede yer almayışının temelinde ise elbetteki askeri gizlilik gibi konular var.

    En çok ARGE harcaması yapan 10 şirket ise şöyle:

    1. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 2.162.839.458,00
    2. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. - 1.575.962.278,43
    3. Ford Otomotiv San. A.Ş. - 666.587.048,67
    4. Roketsan Roket Sanayi ve Tic. A.Ş. - 512.109.199,00
    5. Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. - 397.236.556,35
    6. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 334.672.722,33
    7. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. - 328.546.000,00
    8. Arçelik A.Ş. - 308.921.540,40
    9. HAVELSAN - Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 302.391.497,96
    10. TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. - 268.872.000,00

    Dünyada şirketlerin ARGE harcamalarına baktığımızda ise aradaki uçurum açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yerli teknoloji ve sanayii şirketlerinin global ölçekte rekabet edebilmesi için devlet destekli olarak ARGE harcamalarının artırılması şart gibi görünüyor. Aşağıda küresel ölçekli bazı şirketlerin 2018 yılı ARGE harcamaları yer alıyor:

    1. Amazon - 22.6 milyar dolar
    2. Alphabet - 16.2 milyar dolar
    3. Volkswagen - 15.8 milyar dolar
    4. Samsung - 15.3 milyar dolar
    5. Intel - 13.1 milyar dolar
    6. Microsoft - 12.3 milyar dolar
    7. Apple - 11.6 milyar dolar
    8. Roche Holding - 10.8 milyar dolar
    9. Johnson & Johnson - 10.6 milyar dolar
    10. Merck - 10.2 milyar dolar
    11. Toyota - 10 milyar dolar
    12. Novartis - 8.5 milyar dolar
    13. Ford - 8 milyar dolar
    14. Facebook - 7.8 milyar dolar
    15. Pfizer - 7.7 milyar dolar
    16. General Motors - 7.3 milyar dolar
    17. Daimler - 7.1 milyar dolar
    18. Honda - 7.1 milyar dolar
    19. Sanofi - 6.6 milyar dolar
    20. Siemens 6.1 milyar dolar


    http://turkishtimedergi.com/arge250/ Yorum Yaz
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    race_2007 1 sa. Silent Guardian
    Yalan olacağını sanmam paranın adı kaldı firmaların çoğuda savunma şirketi devlet destekli zaten
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    DH Misafiri 1 sa.
    xiaomi, meizu gibi çinli devler yok listede.
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    race_2007 1 sa.
    Huawei listede göremedim onun argesi de çok fazla
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    Silent Guardian 1 sa. race_2007
    Haber yalandır hocam.
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    sdelta 1 sa.
    Vergi indirimlerinden ve avantajlardan yararlanmak için maalesef ülkemde her şey AR-GE diye masraflandırılıyor. Teknopark dışında çalışanlar AR-GE personeli adı altında gösteriliyor. Bİr tane küçük ofis gösterip ve hiç bir zaman kullanılmayacak ama ar-ge diye sunulacak bir şey ile onay alıp paranın üstüne çökülüyor. Bunlar gündelikte olan şeyler ve genele yayılmış durumda.
    Bu yüzden bu liste pek de inandırıcı gelmiyor bana.
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