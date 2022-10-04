Kullanıcıların en çok memnun kaldığı Apple cihazların listesi yayınlandı

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AnTuTu kıyaslama ekibi yeni sıralamalar yayınlamaya devam ediyor. Kullanıcıların en çok memnun kaldığı Apple mobil cihazlar da sıralandı ve liste Eylül 2022 sonu itibarıyla güncel.

Apple'da çalışmak istiyorsanız bu dört özelliğe ihtiyacınız var 9 sa. önce eklendi

Listede eski cihazlar çoğunlukta

İlk 10'un neredeyse tamamı nispeten eski cihazlardan oluşuyor. İlk sırada %97,97'lik bir puanla ilk iPhone SE yer aldı. Bu arada, ikinci nesil iPhone SE modeli de zirvede yer alıyor, ancak yalnızca dokuzuncu sırada. İkinci sırada ise kullanıcıların %97,56'sının onayladığı iPad Air 4 yer alıyor. İlk üçü tamamlayan iPhone 6s Plus, %97,15 oranında olumlu geri bildirime sahip.

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AnTuTu'nun yaptığı sıralamada 10,5 inç ekranlı iPad Pro 2, iPhone 6s sıralamadaki en yeni akıllı telefon olan kompakt iPhone 12 mini'nin yanı sıra iPhone 7, iPad Pro 4 (12,9 inç) ve iPad Pro 4 (11 inç) de yer aldı.

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En çok memnun kalınan Apple cihazların listesi yayınlandı