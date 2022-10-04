Tim Cook açıkladı: Apple'da çalışmak istiyorsanız bu dört özelliğe ihtiyacınız var

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Tim Cook, İtalya'daki Napoli Federico II Üniversitesi'nde inovasyon ve uluslararası yönetim alanında fahri yüksek lisans derecesinin verilmesiyle aynı zamana denk gelen konuşmasında, çalışanlarının yüksek performansının sırrını açıkladı.

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Cook, her Apple çalışanının gezegeni korumayı önemsemesi ve dünyayı daha iyi hale getirmeye çalışması gerektiğini söyledi ve: "Şirketimizde insanlar gerçekten dünyayı değiştirmek istiyorlar, insanların hayatlarını zenginleştirmek istiyorlar, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorlar. Bu, insanların işlerini daha iyi yapmalarını sağlayan bir duygu ve bunun gerçekleştiğini defalarca gördüm. Sonuçlar inanılmaz." ifadelerini kullandı.

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Apple'da çalışmak için aranan dört özellik

Ayrıca Apple CEO'su, çalışanlarının dört temel niteliği bir araya getirmesi halinde her şirketin başarılı olacağına inandığını belirterek, Apple'ın iş görüşmelerinde aradığı dört özelliği sıraladı: İşbirliği, yaratıcılık, merak ve uzmanlık.

İşbirliği kilit bir özelliktir. Birbirleriyle işbirliği yapmaya istekli bir grup insan, harika şeyler yaratabilecek ve fikirler geliştirebilecek uyumlu ekiplere dönüşür.

kilit bir özelliktir. Birbirleriyle işbirliği yapmaya bir grup insan, harika şeyler yaratabilecek ve fikirler uyumlu ekiplere dönüşür. Yaratıcılık . Şirket her zaman farklı düşünebilen insanlara kucak açar. Bu, zorluklara farklı bir açıdan bakarak bunların üstesinden gelmeye yardımcı olur.

. Şirket her zaman düşünebilen insanlara kucak açar. Bu, zorluklara farklı bir açıdan bakarak bunların yardımcı olur. Merak . Bir kişi diğerine ne kadar çok soru sorarsa o kadar iyi olur. Bu, konunun derinlemesine anlaşılmasını teşvik eder. Cook öğrencilere "Hiçbir soru aptalca değildir" dedi .

. Bir kişi diğerine ne kadar çok o kadar iyi olur. Bu, konunun derinlemesine teşvik eder. Cook öğrencilere "Hiçbir soru aptalca değildir" . Uzmanlık. Çalışanlar yaptıkları işte uzman olmalıdır. Endüstriyel tasarımda bir şey yapıyorsak, endüstriyel tasarımı bilen ve kolej günlerinden ya da iş günlerinde bu konuda beceriye sahip birine ihtiyacımız var.

Cook, bu dört özelliğin Apple'ın geçmişte kullandığı ve yeni insanları işe alırken kullanmaya devam edeceği iyi bir formül olduğunu söyledi.

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