En güçlü Ryzen işlemcisi satışa çıktı: İşte Ryzen 9 3950X

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İlk ve ikinci nesil Zen işlemci mimarisi ile pazarda başarılı işler yapan AMD, 7nm sürecindeki üçüncü nesil Zen mimarisi ile de başarısını perçinliyor. Zen 2 mimarisinin ve hali hazırdaki Ryzen serilerinin en güçlüsü olarak gösterilen Ryzen 9 3950X işlemcisi satışa çıktı.

AMD Ryzen 9 3950X özellikleri ve fiyatı

AM4 soketine yönelik olarak tanıtılan Ryzen 9 3950X işlemcisi 16 çekirdek ve 32 izlek biriminden oluşuyor. Taban hızı 3.5GHz olan işlemci turbo ile 4.7GHz seviyesine çıkıyor. TDP değeri 105W olarak belirlenmiş. Çekirdek başına 512KB Seviye 2 ön bellek ve 64MB Seviye 3 ön bellek ile toplamda 72MB bellek kapasitesine ulaşılıyor. İşlemci BIOS tarafında en yeni AGESA Combo PI 1.0.0.4B güncellemesini alan AM4 anakartlarında sorunsuz çalışacak.

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AMD Ryzen 9 3950X işlemcisi Cinebench R20 testinde Ryzen 7 2700X işlemcisine göre yüzde 22 daha iyi performans sergiliyor. Çoklu görev performansında ise Core i9-9900K işlemcisinde yüzde 79 oranında daha iyi. AMD yeni işlemcisinin Core i9-9900K işlemcisine göre watt başına performans olarak çok daha iyi olduğunu, oyun tarafında da hemen hemen aynı performansı gösterdiğini belirtiyor.

25 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek olan AMD Ryzen 9 3950X işlemcisi 749$ fiyat etiketine sahip. Kutudan herhangi bir soğutucu çıkmıyor ve X takısı gereği soğutma sistemine bağlı olarak hız aşırtıldığı için en az 240mmx140mm boyutlarında bir hepsi-bir-arada sıvı soğutucu tavsiye ediliyor.

https://www.techpowerup.com/260936/amd-announces-ryzen-9-3950x-details-3rd-gen-ryzen-threadripper-unlocked-athlon-3000g