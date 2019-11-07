Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    En güçlü Ryzen işlemcisi satışa çıktı: İşte Ryzen 9 3950X

    Zen 2 mimarisini temel alan AMD Ryzen 9 3950X işlemcisi 16 çekirdek ve 32 izlek birimi, 72MB toplam ön bellek, 105W TDP değeri gibi özellikleri 749$ seviyesinde sunuyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    4,5b
    1
    48
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    En güçlü Ryzen işlemcisi satışa çıktı: İşte Ryzen 9 3950X
    Tam Boyutta Gör

    İlk ve ikinci nesil Zen işlemci mimarisi ile pazarda başarılı işler yapan AMD, 7nm sürecindeki üçüncü nesil Zen mimarisi ile de başarısını perçinliyor. Zen 2 mimarisinin ve hali hazırdaki Ryzen serilerinin en güçlüsü olarak gösterilen Ryzen 9 3950X işlemcisi satışa çıktı.

    AMD Ryzen 9 3950X özellikleri ve fiyatı

    AM4 soketine yönelik olarak tanıtılan Ryzen 9 3950X işlemcisi 16 çekirdek ve 32 izlek biriminden oluşuyor. Taban hızı 3.5GHz olan işlemci turbo ile 4.7GHz seviyesine çıkıyor. TDP değeri 105W olarak belirlenmiş. Çekirdek başına 512KB Seviye 2 ön bellek ve 64MB Seviye 3 ön bellek ile toplamda 72MB bellek kapasitesine ulaşılıyor. İşlemci BIOS tarafında en yeni AGESA Combo PI 1.0.0.4B güncellemesini alan AM4 anakartlarında sorunsuz çalışacak.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp üzerinden direkt olarak alışveriş yapmak artık mümkün"

    AMD Ryzen 9 3950X işlemcisi Cinebench R20 testinde Ryzen 7 2700X işlemcisine göre yüzde 22 daha iyi performans sergiliyor. Çoklu görev performansında ise Core i9-9900K işlemcisinde yüzde 79 oranında daha iyi. AMD yeni işlemcisinin Core i9-9900K işlemcisine göre watt başına performans olarak çok daha iyi olduğunu, oyun tarafında da hemen hemen aynı performansı gösterdiğini belirtiyor.

    25 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek olan AMD Ryzen 9 3950X işlemcisi 749$ fiyat etiketine sahip. Kutudan herhangi bir soğutucu çıkmıyor ve X takısı gereği soğutma sistemine bağlı olarak hız aşırtıldığı için en az 240mmx140mm boyutlarında bir hepsi-bir-arada sıvı soğutucu tavsiye ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/260936/amd-announces-ryzen-9-3950x-details-3rd-gen-ryzen-threadripper-unlocked-athlon-3000g Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    LostHope 2 hf. en beğenilen
    Uçak uçak Fiyatı beklediğimden 200 dolar daha ucuz AMD bombayı bıraktı resmen.
    Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    BekirHan 2 hf. BoşnakAğa
    Ryzen' leri çoklu çekirdek çözücülerde (HPC) fizik modelleri çözmede test ettim. Intel'den performans/$ bazında kat kat iyiler. Bu modelde de şaşırtan fiyatı ile daha iyi olacağı aşikar. Telefonda fanboyluğu anlıyorumda işlemcide fan boyluk komik geldi açıkçası. Tekel ile intel' in kazık işlemcileri dayaması hoşunuza mı gidiyor nedir?
    Ryzen' leri çoklu çekirdek çözücülerde (HPC) fizik modelleri çözmede test ettim. Intel'den performans/$ bazında kat kat iyiler. Bu modelde de şaşırtan fiyatı il...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gamblerbarbo 2 hf. BoşnakAğa
    "AMD Ryzen 9 3950X işlemcisi Cinebench R20 testinde Ryzen 7 2700X işlemcisine göre yüzde 22 daha iyi performans sergiliyor. Çoklu görev performansında ise Core i9-9900K işlemcisinde yüzde 79 oranında daha iyi. AMD yeni işlemcisinin Core i9-9900K işlemcisine göre watt başına performans olarak çok daha iyi olduğunu, oyun tarafında da hemen hemen aynı performansı gösterdiğini belirtiyor."

    "oyuncu icin" demissin fakat bilgisayar toplayip sadece oyun oynayani ben gormedim, tanimiyorum. Varsa da hayatta basarilar dilerim
    simdi kalkip deme bana "office google chrome vlc kullanacak adam 3950X napsin", anladin ne demek istedigimi.
    Sentetik test olsa bile onceki nesil 8 cekirdekli islemciye gore 22% performans, multithreadedde 79% hic de azimsanacak sayilar degil...

    Oyun icin bakacak olursak, R5 3600 ve i5-9400F (elimdeki islemci) arasinda oyunlarda cok bir fark yok, hatta intel daha onde sanirim. Fakat R5 3600 genel degerlendirmelerde 15-20% arasi bir artis sagliyor performans olarak. Ikisi de kagit ustunde bu nesil 6 cekirdek islemci....
    "AMD Ryzen 9 3950X işlemcisi Cinebench R20 testinde Ryzen 7 2700X işlemcisine göre yüzde 22 daha iyi performans sergiliyor. Çoklu görev performansında ise Core ...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mito1172 1 hf.
    bu işlemcileri soğutmak zor görünüyor hava soğutma tavsiye edildiğine göre
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mr. Jingles 1 hf.
    Üçüncü sınıf Intel çekirdekleri ile birinci sınıf kaliteli AMD çekirdekleri render testi. Üstelik bu işlemci 3900X. 9900K’dan %50 daha hızlı. Fark öyle böyle değil. AMD vurdukça Intel ağlıyordu.







    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Alex5 1 hf.
    Mesajlara bak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Son Witcher Bükücü 2 hf.
    Ulan AMD sende olmasan İntel saçmalığı içinde boğulup gideceğiz marka adı altında adam seviyorlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    meku 2 hf.
    çok çekirdeğe ihtiyaç duyan uygulamaları kullananlar için güzel bir işlemci ancak sadece oyun oynayanlar için pahalı.

    uzun zamandır işlemci alma niyetindeyim ancak intel 10.nesil işlemcileri bekleyeceğim sanırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Çekirdeklerin sadece dört tanesi rakibi çitletmek için yetiyorda artıyor bile.Geriye kalanlar artık püre falan yapmak veya buharlaştırmak için çalışıyor.Kral çıplak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 2 hf.
    GÖZÜNÜ KAPAT AL
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FrecoB 2 hf.
    "Görücüye çıktı" yerine "satışa çıktı" denilmiş sanıyorum. Halbuki yabancı kaynakta da duyurulduğu yazıyor zaten.

    Konuya dönecek olursak; hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek bazında gelişmeler beni tatmin etti, hem de bu enerji tüketimi seviyesinde. Muhtemelen en kaliteli silikonları saklamışlardır 3950x için. Bir satışa çıksın, incelemeler gelsin; all core hangi seviyeler zorlanabilecek bakalım...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Dreadfrost 2 hf.
    AMD grafiklerdeki testlerde resmen r9 3950x ile i9 9900k'yı tokatlamış ama bazı arkadaşlar hala daha inteli savunmaya devam ediyor.
    intel tek çekirdek performansı iyi olabilir daha az çekirdekle hemen hemen aynı performansı veriyor olabilir,fakat grafiklerde herşey açık daha az güç tüketimi ile kas gücü gerektiren uygulamalarda/programlarda daha yüksek performans ve oyunlarda(oyuna göre) kafa kafaya veya daha iyi performans.

    i9 9900ks çıksın da bi kapışsınlar bakalım ne çıkacak 3950x 9900k'yı apaçık tokatlıyor.

    bu arada ben inteli kötülemiyorum gayet iyi işlemciler üretiyor ama fiyat/performans diye bir şey de var.
    AMD iyiyi uyguna veriyor intel ise kazık fiyattan veriyor aradaki fark tam olarak bu.

    AMD ana PC kitlesinin f/p'ci olduğunu gayet iyi görmüş ve buna uygun olarak çok başarılı bir şekilde hareket ediyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    wolwes 2 hf.
    Gözünü sevdiğim koy işte 3600x,3800x,3900x lerede 4.7 ye çıkabilen kaliteli silikon.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    4502 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd, amd ryzen 9 3950x ve
    4 etiket daha İşlemci Donanım Ekrem71 Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Volkswagen, elektrikli station wagon konseptini Los Angeles'ta tanıtacak 2 hf. iPhone 11 Pro Max, DXOMARK’ta Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunu geçemedi 2 hf. Güneş enerjisini ısı olarak depolayan molekül, geniş kullanım alanları vadediyor 2 hf. A101 elektrikli araç satışına başladı 2 hf. Başarısız Hint ay görevinin arkasında siber saldırılar mı var? 2 hf. Microsoft Ignite 2019 Florida etkinliğinde öne çıkan yenilikler 2 hf. İstanbul’a yeni bir Mi Store açılıyor: Mi Mix Alpha burada sergilenecek 2 hf. LG alt seviye telefonlarını üçüncü taraf firmalara ürettirecek 2 hf. iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı 2 hf. Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak 2 hf. Razer’dan düşük gecikmeli Basilisk oyuncu fareleri 2 hf. Ay'dan getirilen 47 yıllık toprak örneği ilk kez açıldı 2 hf. Google Stadia uygulaması Play Store’da yayınlandı 2 hf. Kasım ayında gündem “mobil uygulamalar” 2 hf. Adobe, deneysel fotoğraf ve ses düzenleme araçlarını tanıttı 2 hf. Google, Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptığını açıkladı 2 hf. HTC Ekim ayı finans raporu: Çöküş şimdilik sürüyor 2 hf. Chrome OS 78 güncellemesi YouTube için PiP desteği ile geldi 2 hf. Giriş seviyesine Vega grafikli AMD Athlon 3000G 2 hf. Adobe Illustrator, 2020 yılında iPad'e geliyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN En güçlü Ryzen işlemcisi satışa çıktı: İşte Ryzen 9 3950X Sonraki Çinli Lynk & Co'nun crossover coupe modelinden ilk resmi görseller geldi 2 hf. Çin’den gelen yük treni Marmaray ile Avrupa’ya geçti 2 hf. Snapdragon 865'in tanıtım tarihi belli oldu 2 hf. Samsung Galaxy Watch Active 2 ön inceleme 2 hf. AirPods Pro kullanıcıları baş ağrısından şikayetçi 2 hf. Google, Play Store'u kötü niyetli uygulamalardan arındırmak için üç güvenlik şirketiyle çalışacak 2 hf. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine "esnek fiyatlandırma" modeli geliyor 2 hf. 48 megapiksel kameralı Redmi Note 8T, Avrupa pazarına sunuldu 2 hf. Kripto soygunu: Hırsızlar Bitcoin ATM deposuna sızdı 2 hf. Citroen'den elektriğe ilk adım: Yeni C5 Aircross Hybrid 2 hf. WhatsApp üzerinden direkt olarak alışveriş yapmak artık mümkün 2 hf. Rusya, yerli yazılım ve uygulamaların ön yüklü gelmediği teknoloji ürünlerini yasaklayabilir 2 hf. Netflix CEO'su oyun akış hizmeti pazarına girmeyeceklerini açıkladı 2 hf. “Windows Mobile başarısızlığımız tekel davasının bir sonucu” 2 hf. Elon Musk, merakla beklenen Tesla Pickup için kesin tarih verdi 2 hf. Turkcell, 5G üzerinden uzaktan ultrason taraması yaptı 2 hf. TUSAŞ’ın İHA’sı 26 saat 30 dakika havada kalarak rekor kırdı 2 hf. Intel dünyanın en büyük programlanabilir yongasını (FPGA) duyurdu 2 hf. Tüm olumsuzluklara rağmen nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç, devam ediyor 2 hf. Seagate 2026 yılında 50TB kapasiteye ulaşmayı hedefliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Muhafazakar İnsan Eğlenmemeli, Zengin olmamalı sorunsalı
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim