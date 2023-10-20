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    En Hızlı Kampanya: GigaFırsat Devam Ediyor!

    TurkNet GigaFiber kullanıcıları, 1.000 Mbps'ye varan hızda interneti ayda 199,90 TL'ye kullanıyor. TurkNet GigaFırsat kampanyası hakkında detaylar haberimizde.   
    En Hızlı Kampanya: GigaFırsat Devam Ediyor! Tam Boyutta Gör
    TurkNet’in 1.000 Mbps’ye kadar hız sunan yeni nesil ev interneti GigaFiber’de avantajlı kampanya devam ediyor. 1.000 Mbps’ye kadar eşit indirme/yükleme hızını uygun fiyata müşterilerle buluşturan TurkNet, yeni GigaFiber abonelerine ayda 100 TL’lik indirim uyguluyor.

    Herkesin TurkNet GigaFiber ile tanışması için sınırlı süreliğine uygulanan kampanya ile TurkNet GigaFiber’e yeni katılan aboneler ilk 6 ay boyunca 299,90 TL yerine 199,90 TL fatura tutarıyla TurkNet GigaFiber internet kullanma fırsatı elde ediyor.

    Arkadaşını davet et, 6 ay indirim kazan

    Mevcut TurkNet aboneleri, arkadaşını GigaFiber’e davet ederek ayda 199,90 TL fırsatından faydalanabiliyor. Arkadaşını TurkNet GigaFiber ile tanıştıran kullanıcılar ilk 6 ay 199,90 TL’ye internet hizmetini kullanma fırsatı yakalıyor.

    TurkNet GigaFiber nerede var?

    TurkNet GigaFiber altyapısı İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da bulunuyor. Adresinizde TurkNet GigaFiber altyapısı varsa ayda 199,90 TL’ye 1.000 Mbps’ye varan hızda yükleme ve indirme hızı elde edebilirsiniz.

    Altyapı sorgulamak için: TurkNet GigaFiber Altyapı Sorgulama

    Kampanyaya katılmak için: TurkNet GigaFırsat Kampanyası

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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