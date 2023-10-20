En Hızlı Kampanya: GigaFırsat Devam Ediyor!

Tam Boyutta Gör TurkNet’in 1.000 Mbps’ye kadar hız sunan yeni nesil ev interneti GigaFiber’de avantajlı kampanya devam ediyor. 1.000 Mbps’ye kadar eşit indirme/yükleme hızını uygun fiyata müşterilerle buluşturan TurkNet, yeni GigaFiber abonelerine ayda 100 TL’lik indirim uyguluyor.

Herkesin TurkNet GigaFiber ile tanışması için sınırlı süreliğine uygulanan kampanya ile TurkNet GigaFiber’e yeni katılan aboneler ilk 6 ay boyunca 299,90 TL yerine 199,90 TL fatura tutarıyla TurkNet GigaFiber internet kullanma fırsatı elde ediyor.

Öğrencilere yüksek hızlı internet! Nasıl başvurulur? 3 hf. önce eklendi

Arkadaşını davet et, 6 ay indirim kazan

Mevcut TurkNet aboneleri, arkadaşını GigaFiber’e davet ederek ayda 199,90 TL fırsatından faydalanabiliyor. Arkadaşını TurkNet GigaFiber ile tanıştıran kullanıcılar ilk 6 ay 199,90 TL’ye internet hizmetini kullanma fırsatı yakalıyor.

TurkNet GigaFiber nerede var?

TurkNet GigaFiber altyapısı İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da bulunuyor. Adresinizde TurkNet GigaFiber altyapısı varsa ayda 199,90 TL’ye 1.000 Mbps’ye varan hızda yükleme ve indirme hızı elde edebilirsiniz.

Altyapı sorgulamak için: TurkNet GigaFiber Altyapı Sorgulama

Kampanyaya katılmak için: TurkNet GigaFırsat Kampanyası

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.