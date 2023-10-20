En Hızlı Kampanya: GigaFırsat Devam Ediyor!

Herkesin TurkNet GigaFiber ile tanışması için sınırlı süreliğine uygulanan kampanya ile TurkNet GigaFiber’e yeni katılan aboneler ilk 6 ay boyunca 299,90 TL yerine 199,90 TL fatura tutarıyla TurkNet GigaFiber internet kullanma fırsatı elde ediyor.
Arkadaşını davet et, 6 ay indirim kazan
Mevcut TurkNet aboneleri, arkadaşını GigaFiber’e davet ederek ayda 199,90 TL fırsatından faydalanabiliyor. Arkadaşını TurkNet GigaFiber ile tanıştıran kullanıcılar ilk 6 ay 199,90 TL’ye internet hizmetini kullanma fırsatı yakalıyor.
TurkNet GigaFiber nerede var?
TurkNet GigaFiber altyapısı İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da bulunuyor. Adresinizde TurkNet GigaFiber altyapısı varsa ayda 199,90 TL’ye 1.000 Mbps’ye varan hızda yükleme ve indirme hızı elde edebilirsiniz.
Altyapı sorgulamak için: TurkNet GigaFiber Altyapı Sorgulama
Kampanyaya katılmak için: TurkNet GigaFırsat KampanyasıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.