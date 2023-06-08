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    AMD’nin Zen 5 mimarili işlemcisi ilk defa göründü

    AMD’nin önümüzdeki yıl Zen 5 mimarili yeni nesil işlemcileri piyasaya sürmesi bekleniyor. Önemli yeniliklerle gelecek yeni nesle ait ilk Zen 5 işlemci ise laboratuvarlarda test ediliyor.
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    AMD’nin Zen 5 mimarili işlemcisi ilk defa göründü Tam Boyutta Gör
    Zen 5, AMD’nin 2024 yılında piyasaya süreceği onaylanan bir sonraki büyük CPU mimarisi olacak. Önemli performans ve verimlilik iyileştirmeleriyle gelmesi beklenen mimariyi temel alan işlemciler ise görünüşe göre AMD tarafından halihazırda test ediliyor.

    Mühendislik örneği Zen 5 CPU ortaya çıktı

    AMD Zen 5 CPU'ya ait olduğu iddia edilen veritabanı girişlerinde 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı bir mühendislik örneğini görüyoruz. Yani bu sızan ürün muhtemelen mevcut yapısıyla tüketicilerin karşısına çıkmayacak. Şimdilik performans konusunda ise herhangi bir bilgi mevcut değil.

    AMD’nin Zen 5 mimarili işlemcisi ilk defa göründü Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Zen 5 mimarisi sıradan bir yükseltme olmayacak. Mikro mimari değişikliklerinin yanında yapay zeka ve makine öğrenimi optimizasyonları ve gelişmiş performans ve verimlilik Zen 5’in ana hedeflerinden. Yakın tarihli başka bir haberimizde ise AMD, Ryzen 8000 serisi işlemcilerde dahili olarak RDNA3 (Navi 3.5) mimarisinin olacağını onaylamıştı. AMD, önümüzdeki hafta veri merkezleri için büyük bir etkinlik düzenleyecek. Burada Zen 5 hakkında yeni bilgiler verilebilir.

    Bu arada, Zen 5 CPU'ya ek olarak AMD’nin piyasaya sürülmemiş iki GPU üzerinde de çalıştığı bildiriliyor. Veritabanlarına göre bu kartlardan biri 16 GB belleğe sahip AMD Radeon RX 7900 GRE, diğeri ise yine bir Radeon RX GPU ancak 12 GB belleğe sahip. Bilindiği üzere XT olmayan RX 7900 henüz mevcut değil ve bu kart ona işaret ediyor olabilir. Diğeri ise RX 7800 veya bir RX 7700 serisi varyantı olabilir.

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