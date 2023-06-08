AMD’nin Zen 5 mimarili işlemcisi ilk defa göründü

Mühendislik örneği Zen 5 CPU ortaya çıktı
AMD Zen 5 CPU'ya ait olduğu iddia edilen veritabanı girişlerinde 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı bir mühendislik örneğini görüyoruz. Yani bu sızan ürün muhtemelen mevcut yapısıyla tüketicilerin karşısına çıkmayacak. Şimdilik performans konusunda ise herhangi bir bilgi mevcut değil.
Bu arada, Zen 5 CPU'ya ek olarak AMD’nin piyasaya sürülmemiş iki GPU üzerinde de çalıştığı bildiriliyor. Veritabanlarına göre bu kartlardan biri 16 GB belleğe sahip AMD Radeon RX 7900 GRE, diğeri ise yine bir Radeon RX GPU ancak 12 GB belleğe sahip. Bilindiği üzere XT olmayan RX 7900 henüz mevcut değil ve bu kart ona işaret ediyor olabilir. Diğeri ise RX 7800 veya bir RX 7700 serisi varyantı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi