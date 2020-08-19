En pahalı yerli telefon Casper VIA X20 satışa sunuldu

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Casper VIA X20 isimli yeni telefon modelini kendi web sitesi üzerinden tanıtarak satışa sundu. Satış fiyatı 3699 TL olarak belirlenen VIA X20, en pahalı yerli telefon oldu.

Casper VIA X20 özellikleri

Casper VIA X20’nin özelliklerine baktığımızda dörtlü arka kamera, ekran üzerinde nokta şeklinde ön kamera ve 4510 mAh bataryası öne çıkıyor. Diğer özellikleri ise rakip yerli telefonlar ile benzerlik gösteriyor.

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VIA X20’de işlemci olarak Vestel Venus Z40 ve General Mobile GM 20 Pro’da da kullanılan Helio P70 yonga seti bulunuyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı barındıran telefonda MicroSD kart desteği de var.

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Telefon arka kamerasında geniş açılı, ultra geniş açılı, makro ve bokeh çekimler için 4 farklı sensör bulunuyor. Geniş açılı kamerada Sony IMX586 sensörü kullanılıyor. 48 MP çözünürlük ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Ultra geniş açılı kamera 8 MP çözünürlüğe ve 120 derece çekim açısına sahip. Makro kamera ve bokeh için 2 MP çözünürlüğünde birer sensör yer alıyor. Ön kamera ise 25 MP çözünürlüğünde. Hem ön hem de arka kamerada yapay zeka ve portre modu özellikleri var. 1080p çözünürlüğünde de video kaydedebiliyor.

Telefonun ekranında IPS LCD panel kullanılıyor. 6.53 inç büyüklüğe ve Full HD+ çözünürlüğe sahip. Bataryası 4510 mAh kapasite sunuyor. Bataryanın yüzde 50’lik kısmı 45 dakikada hızlıca şarj olsa da tamamının dolması 2 saat 30 dakikayı buluyor.

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Casper VIA X20’de yukarıdaki özelliklere ek olarak çift sim, parmak izi okuyucu, yüz tanıma özelliği, 3.5 mm kulaklık girişi ve FM radyo özellikleri var. Kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor. Telefonun olumsuz özelliklerinin başında fiyatı geliyor. Çerçevesinin plastik olması, 190 gram ağırlığında olması ve Bluetooth versiyonunun 4.2 olması da eksi özellikler arasında. Elbette ki Casper'ın ülkemiz genelinde yaygın ve güvenilir servis ağına sahip olması önemli bir kazanç durumunda.

Casper Via X20, 3699 TL satış fiyatıyla Casper’ın sitesinden ve yaklaşık 100 TL daha ucuza Hepsiburada, n11 gibi e-ticaret sitelerinde satışa sunuldu.

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