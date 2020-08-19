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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    En pahalı yerli telefon Casper VIA X20 satışa sunuldu

    Yerli üretici Casper'ın yeni akıllı telefonu Casper VIA X20 satışa çıktı. Casper VIA X20'nin fiyatı ve özellikleri haberimizde.
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    6,2b
    11
    52
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    En pahalı yerli telefon Casper VIA X20 satışa sunuldu
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    Casper VIA X20 isimli yeni telefon modelini kendi web sitesi üzerinden tanıtarak satışa sundu. Satış fiyatı 3699 TL olarak belirlenen VIA X20, en pahalı yerli telefon oldu.

    Casper VIA X20 özellikleri

    Casper VIA X20’nin özelliklerine baktığımızda dörtlü arka kamera, ekran üzerinde nokta şeklinde ön kamera ve 4510 mAh bataryası öne çıkıyor. Diğer özellikleri ise rakip yerli telefonlar ile benzerlik gösteriyor.

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    VIA X20’de işlemci olarak Vestel Venus Z40 ve General Mobile GM 20 Pro’da da kullanılan Helio P70 yonga seti bulunuyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı barındıran telefonda MicroSD kart desteği de var.

    En pahalı yerli telefon Casper VIA X20 satışa sunuldu
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    Telefon arka kamerasında geniş açılı, ultra geniş açılı, makro ve bokeh çekimler için 4 farklı sensör bulunuyor. Geniş açılı kamerada Sony IMX586 sensörü kullanılıyor. 48 MP çözünürlük ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Ultra geniş açılı kamera 8 MP çözünürlüğe ve 120 derece çekim açısına sahip. Makro kamera ve bokeh için 2 MP çözünürlüğünde birer sensör yer alıyor. Ön kamera ise 25 MP çözünürlüğünde. Hem ön hem de arka kamerada yapay zeka ve portre modu özellikleri var. 1080p çözünürlüğünde de video kaydedebiliyor.

    Telefonun ekranında IPS LCD panel kullanılıyor. 6.53 inç büyüklüğe ve Full HD+ çözünürlüğe sahip. Bataryası 4510 mAh kapasite sunuyor. Bataryanın yüzde 50’lik kısmı 45 dakikada hızlıca şarj olsa da tamamının dolması 2 saat 30 dakikayı buluyor.

    En pahalı yerli telefon Casper VIA X20 satışa sunuldu
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    Casper VIA X20’de yukarıdaki özelliklere ek olarak çift sim, parmak izi okuyucu, yüz tanıma özelliği, 3.5 mm kulaklık girişi ve FM radyo özellikleri var. Kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor. Telefonun olumsuz özelliklerinin başında fiyatı geliyor. Çerçevesinin plastik olması, 190 gram ağırlığında olması ve Bluetooth versiyonunun 4.2 olması da eksi özellikler arasında. Elbette ki Casper'ın ülkemiz genelinde yaygın ve güvenilir servis ağına sahip olması önemli bir kazanç durumunda.

    Casper Via X20, 3699 TL satış fiyatıyla Casper’ın sitesinden ve yaklaşık 100 TL daha ucuza Hepsiburada, n11 gibi e-ticaret sitelerinde satışa sunuldu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Whippoorwill 2 gün en beğenilen
    Affedersiniz ama o fiyata çöp.
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    tekincem (Tekincem Irmak) 1 gün (düzenlendi)
    yazılım desteği de iyi verilirse ımx 586lı kamera yazılımı amiral gemisine kafa tutar. beklediğimden daha iddialı bi cihaz çıkarmış casper
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    Paetzold (R S) 22 sa.
    Hemen almalıyım.
    Yanıtla +24
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    Yorumlar (41) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    derlemeler (Erhan Görmez) 15 dk.
    Casper ve vestel reklama verdikleri paraları ürünlerine verseler dünya markası olmuşlardı şimdiye...
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    Estonya Feribotu (Emre Kaptan) 41 dk.
    F/p sıralamasına en sondan girmiş. Hadi yabancı markalara ekstra vergiler var peki bu neden bu kadar pahalı? Sonra adımız yabancı sevici oluyor.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 8 sa.
    yakına odaklayan makro kameranın gereği nedir? nesneye 5-10cm mesafeden makro çekim yapılmaz. makro çekim için telefoto kamera kullanılır.
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    yilmaz196 9 sa.
    Fiyatına niye takılıyorsunuz ki... 4-5 ay sonra iner zaten 2500 civarına, alacak alır o zaman.
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    Numenorian Man 10 sa.
    Samsung’un Xiaomi’nin 3700 liralık telefonuna bak ona göre al.Gidip 7000 bin liralık iphone 11 ile karşılaştırmayın şu telefonu.
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    Skadi (&#913;&#955;&#941;&#958;&#945;&#957;&#948;&#961;&# &#931;&#954;&#940;&#948;&#953;) 12 sa.
    Biz boşuna çene patlatıyoruz burada. Bu halka bu müstehak. Adamlar hala üst model muhabbeti yapıyorlar. Sanki Casper Snapdragon 865+ kullanıyor da bunu üst model olarak kabul ediyorsunuz. Zaten değil herhangi bir amiral gemisi ile karşılaştırmak, yanyana koyamayız bile. Ne üst modeli? Telefonu bu fiyattan yerli malı diye sunmak büyük yanlış, ama siz ne yaparsanız yapın nasılsa destekleyecek kişiler varmış, bu yüzden helal olsun Casper'a diyorum. Sıkın dişinizi dostlar, vatan mücadelesi veriyoruz
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    The Killing Road ('y ) 12 sa.
    Bu telefonu suursuzca yerli mali diye savunanlar neden yerli telefonlarin gelismediginin kanidi resmen. Hindistan pazarında satilsa 130 dolar uzerine tutunamayacak telefonu 3700 liraya cikarinca savunan bir kitle varsa neden daha iyi telefon yapasin ki.
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    emrukka (emre ) 13 sa.
    fiyatına sallayan arkadaşlar casperın en üst model telefonu bu sonuçta. yabancı markaların en üst seviye telefonları ne kadardan satılıyo haberiniz yok mu acaba ? yorumlarını okuduğumda sanki mağaradan yazıyor dediğim arkadaşlar var malesef. telefona gelicek olursak. kamerası tatmin edici, ram/rom olarak da biçok oyunu rahat kaldırır gibi. işlemci de güncellemelerle beslenirse sıkıntı yaratmayacaktır. fiyat biraz tuzlu gelse de donanımsal olarak benim beklentilerimi karşıladı.
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 15 sa.
    casper ın logoyu da değiştirmesi lazım
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    Das Boot 16 sa.
    Cok kotu konfigrasyon. Donanimhaber kitlesine hitap etmiyor.
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    6155 kez okundu.
    40 kişi, toplam 41 yorum yazdı.

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