En popüler Windows 10 sürümleri belli oldu

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AdDuplex isimli analiz şirketi, Windows 10 sürümlerinin kullanım oranlarını ortaya koyan son istatistikleri yayınladı. Paylaşılan veriler en popüler sürümün 1903 olduğunu gösteriyor.

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Mayıs 2019 Güncellemesi ile kullanıma sunulan 1903 numaralı sürüm %49.2'lik paya sahip. Yani hemen hemen Windows 10'la çalışan bilgisayarların yarısına yüklü olduğunu söyleyebiliriz.

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1909 numaralı sürüm yükselişte

İkinci sırada ise %33.4 kullanım oranıyla 1909 numaralı sürüm bulunuyor. Bu versiyon 2019 Kasım Güncellemesi ile sistemlere dağıtılmıştı. Bunun da hatırı sayılır bir kullancı kitlesi var.

Üçüncü ve dördüncü sıralarda ise 1809 ve 1803 numaralı sürümler yer alıyor. Bu versiyonların sırasıyla %9.3 ve %4.2'lik paya sahip olduklarını belirtelim. Bilgisayarınızda hangi sürümün yüklü olduğunu görmek için Başlat menüsüne winver yazıp Enter'a basabilirsiniz.

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