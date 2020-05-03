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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    En popüler Windows 10 sürümleri belli oldu

    AdDuplex, Windows 10 sürümlerinin kullanım oranlarıyla ilgili son istatistiklerini yayınladı. Veriler, Windows 10'lu PC'lerin yarısında 1903 numaralı sürümün yüklü olduğunu gösteriyor.
    1 hf.
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    En popüler Windows 10 sürümleri belli oldu
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    AdDuplex isimli analiz şirketi, Windows 10 sürümlerinin kullanım oranlarını ortaya koyan son istatistikleri yayınladı. Paylaşılan veriler en popüler sürümün 1903 olduğunu gösteriyor.

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    Mayıs 2019 Güncellemesi ile kullanıma sunulan 1903 numaralı sürüm %49.2'lik paya sahip. Yani hemen hemen Windows 10'la çalışan bilgisayarların yarısına yüklü olduğunu söyleyebiliriz.

    En popüler Windows 10 sürümleri belli oldu
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    1909 numaralı sürüm yükselişte

    İkinci sırada ise %33.4 kullanım oranıyla 1909 numaralı sürüm bulunuyor. Bu versiyon 2019 Kasım Güncellemesi ile sistemlere dağıtılmıştı. Bunun da hatırı sayılır bir kullancı kitlesi var.

    Üçüncü ve dördüncü sıralarda ise 1809 ve 1803 numaralı sürümler yer alıyor. Bu versiyonların sırasıyla %9.3 ve %4.2'lik paya sahip olduklarını belirtelim. Bilgisayarınızda hangi sürümün yüklü olduğunu görmek için Başlat menüsüne winver yazıp Enter'a basabilirsiniz.



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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    Eeltorm 1 hf.
    Yayınlansın artık şu 2004 sürümü çok gecikti.
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    artenis (mehmet n.) 1 hf.
    En saçma başlıklar listesinden BİR HABER daha. Kullanıcılar zaten sürümlerden BİRHABER... Neyse.
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 hf.
    Şu sürüm numaralarındaki karmaşa adamı delirtir.
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    denizyavuz1 1 hf. yeni yorumcu
    Bir çözemediniz şu sorunu MS
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf.
    Çok şaşırdım(!) Neden acaba en populer Windows sürümü en son çıkan sürüm oluyor?!
    Cevap vereyim mi; Zorunlu güncelleştirme ve verilen desteklerin teker teker çekilmesi!

    MS, Wiindows 10 ile birlikte Apple'ın macOS'a uyguladığı yöntemi uygulamaya başladı. Ne mi bu yöntem; Her yıl yeni işletim sistemi çıkar ve 2 yıl önceki işletim sistemine verdikleri desteği çek. Fakat Windows bir macOS değil! Sen bunu PC dünyası için yapıyorsun bir Mac için değil.
    Bir de üzerine kendi getirdikleri daha beter yöntem var ki o da zorunlu güncelleştirme.

    Windows 10 Wave 2 (1511) kullanıyordum sonra ne göreyim, yeni Adobe yazılımları desteklenmiyor. Windows 7 destekleniyor, 8.1 Update 1 desteklenmiyor. Sürücülerde de durum aynı. AMD, 2017'de Windows 8.1 Update 1'e sürücü vermeyi kesti. İntel ve NVidia'da da durum aynı. Hatta Windows 7 yüklü olduğu algılandı mı NVidia ekran kartını devre dışı bırakıyor.

    Ve tabii ki de Windows 7 bitti ve Windows 7'nin bitmesi aynı zamanda üst işletim sistemlerinin de desteği olsa dahi bitti anlamına gelir. XP bittiğinde Vista'nın direkt olarak şirketler tarafından desteği çekilip bitmesi gibi.

    Kısacası MS'in kendine çeki düzen vermesi lazım. Tamam, bir tüketim yılında yaşıyoruz fakat bu kadar da kapitalist bir ilerleyiş olmaz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 1 hf. Furkooo85
    Reklam mı görüyon Güncellemelere para mı veriyon neyin derdindesin hele bir anlat
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    DH Misafiri 1 hf.
    microsoftun ortağımısın :) android telefonlardan tabletlere server ve iş istasyonlarına kadar linux. ve ücretsiz. microsoft'tan hızlı büyüdüğüne şüphen olmasın. binlerce gönüllü programcı tarafından büyütülüyor. ve devasa firmalar destekliyor. oyun desteğinide alsın, microsoftun kimse yüzüne bakmaz, yeni yorumcu :)
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    DH Misafiri 1 hf.
    yanlız değilmişim hazırda beklet modu içinde aynısı geçerli
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    yorumculuklar 1 hf.
    Her büyük Windows Update'i yeni bir problemdir, bu kesin ve net. Küçük güncellemelerde de cihaz başına problemler yaşanabilmekte. Çünkü Microsoft cihazları etkileyecek güncellemeleri, driverlardan önce yayınlamak gibi bir alışkanlık edindi. Neyse ki artık büyük sürüm güncellemelerde bekletme özelliği var, üretici tamam diyene kadar bilgisayar güncellenmeyecek. Benim diğer bir tavsiyem de güncellemeleri erteletmeniz. Şöyle ki, Ayarlar > Windows Update > Gelişmiş Seçenekler kısmına gidin ve en aşağıda "ne zaman yükleneceğini seç" kısmından "özellik güncellemeleri" kısmını 120 gün kadar "kalite güncellemeleri" kısmını da 4 gün kadar erteleyin. Böylece güncelleme çıkacak ama siz gecikmeli olarak yükleyeceksiniz. Bu sayede güncellemede sıkıntı varsa, Microsoft çoktan geri çekmiş veya düzeltmiş olur. Büyük bir problem varsa zaten her yerde göreceğiniz için o güncellemeyi yüklememe fırsatı elde etmiş olacaksınız. Windows'da da Linux dağıtımlarında olduğu gibi sadece enterprise'a değil herkese açık uzun dönem destek kanalı olmalı.
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Bir çözemedi şunu ms
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    smart0201 1 hf.
    windows 10 da ne var bu diğer windows sürümlerinden çok mu farklı ?
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    8810 kez okundu.
    16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    windows 10, microsoft ve
    3 etiket daha sürüm Yazılım işletim sistemi
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