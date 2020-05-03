En popüler Windows 10 sürümleri belli oldu

AdDuplex isimli analiz şirketi, Windows 10 sürümlerinin kullanım oranlarını ortaya koyan son istatistikleri yayınladı. Paylaşılan veriler en popüler sürümün 1903 olduğunu gösteriyor.İlginizi Çekebilir Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu açıkladı: Geleceğin Windows'u nasıl olacak?
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Mayıs 2019 Güncellemesi ile kullanıma sunulan 1903 numaralı sürüm %49.2'lik paya sahip. Yani hemen hemen Windows 10'la çalışan bilgisayarların yarısına yüklü olduğunu söyleyebiliriz.
1909 numaralı sürüm yükselişte
İkinci sırada ise %33.4 kullanım oranıyla 1909 numaralı sürüm bulunuyor. Bu versiyon 2019 Kasım Güncellemesi ile sistemlere dağıtılmıştı. Bunun da hatırı sayılır bir kullancı kitlesi var.
Üçüncü ve dördüncü sıralarda ise 1809 ve 1803 numaralı sürümler yer alıyor. Bu versiyonların sırasıyla %9.3 ve %4.2'lik paya sahip olduklarını belirtelim. Bilgisayarınızda hangi sürümün yüklü olduğunu görmek için Başlat menüsüne winver yazıp Enter'a basabilirsiniz.
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Cevap vereyim mi; Zorunlu güncelleştirme ve verilen desteklerin teker teker çekilmesi!
MS, Wiindows 10 ile birlikte Apple'ın macOS'a uyguladığı yöntemi uygulamaya başladı. Ne mi bu yöntem; Her yıl yeni işletim sistemi çıkar ve 2 yıl önceki işletim sistemine verdikleri desteği çek. Fakat Windows bir macOS değil! Sen bunu PC dünyası için yapıyorsun bir Mac için değil.
Bir de üzerine kendi getirdikleri daha beter yöntem var ki o da zorunlu güncelleştirme.
Windows 10 Wave 2 (1511) kullanıyordum sonra ne göreyim, yeni Adobe yazılımları desteklenmiyor. Windows 7 destekleniyor, 8.1 Update 1 desteklenmiyor. Sürücülerde de durum aynı. AMD, 2017'de Windows 8.1 Update 1'e sürücü vermeyi kesti. İntel ve NVidia'da da durum aynı. Hatta Windows 7 yüklü olduğu algılandı mı NVidia ekran kartını devre dışı bırakıyor.
Ve tabii ki de Windows 7 bitti ve Windows 7'nin bitmesi aynı zamanda üst işletim sistemlerinin de desteği olsa dahi bitti anlamına gelir. XP bittiğinde Vista'nın direkt olarak şirketler tarafından desteği çekilip bitmesi gibi.
Kısacası MS'in kendine çeki düzen vermesi lazım. Tamam, bir tüketim yılında yaşıyoruz fakat bu kadar da kapitalist bir ilerleyiş olmaz.