Xiaomi, Mi Browser üzerinden veri topladığı iddialarını yalanladı

Yakın tarihli bir Forbes siber güvenlik makalesinde, araştırmacılar Xiaomi'nin kendi akıllı telefon tarayıcı uygulaması üzerinden, endişe verici miktarda bilgi topladığını kanıtladığını iddia etmişti. Bu sadece toplu kullanım analizlerini değil, aynı zamanda kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri de içeriyordu. Xiaomi, iddiaları açıkça reddederek bu bilgileri toplamadığına dair açıklama yaptı.
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Forbes'daki araştırmacılar, Xiaomi'nin varsayılan tarayıcısı Mi Browser'ın, arama motoru sorguları ve tarayıcının haber akışında görüntülenen öğeler dahil olmak üzere kullanıcının ziyaret ettiği web siteleri gibi bilgileri topladığını iddia ediyorlardı. Daha da önemlisi, araştırmacılar tarayıcının bu bilgileri gizli moda ayarlandığında bile topladığını belirtiyordu.
Araştırmacılara göre kolayca kırılabilen Base64 şifreleme yöntemiyle korumaya alınan bu bilgiler, Singapur ve Rusya'daki uzak sunuculara gönderiliyordu. Forbes, Xiaomi tarafından geliştirilen diğer tarayıcıların da (Mi Browser Pro ve Mint Browser) aynı veri toplama davranışını sergilediğini iddia ediyor. Xiaomi ise bu iddiaları bir blog yazısında yanıtladı ve Forbes tarafından yapılan iddiaları açıkça reddederek, kullanıcı gizliliğinin Xiaomi açısından en önemli unsur olduğunu belirtti.
Xiaomi hangi verileri topladığını açıkladı
Xiaomi'nin verileri nasıl topladığına dair yaptığı açıklama ise şu şekilde:
"Xiaomi iki tür veri toplar: Toplu kullanım istatistikleri verileri ve kullanıcı tarama verileri senkronizasyonu. Toplu kullanım istatistikleri, hemen hemen her ana tarayıcı tarafından toplanan sistem bilgileri, tercihler, kullanıcı arayüzü özellik kullanımı, yanıt verme vb. Gibi verileri içerir. İkinci tür, bir kullanıcı oturum açtığında ve veri senkronizasyonu işlevi açıldığında senkronize edilen göz atma veri geçmişi gibi bilgileri içerir."
Şirket ayrıca tarayıcının, gizli moda ayarlandığında tarayıcı geçmişi bilgilerini topladığını da reddetti ve tarayıcı yazılım kodlarını kanıt olarak gösterdi. Bununla birlikte, Forbes'daki araştırmacılar hala tarayıcının belirli cihazı ve Android sürümünü tanımlamak için benzersiz numaralar da dahil olmak üzere telefon hakkında veri topladığına inanıyorlar.
https://blog.mi.com/en/2020/05/02/live-post-evidence-and-statement-in-response-to-media-coverage-on-our-privacy-policy/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hangi şirket, uygulama, üretici veri toplamıyor ki?
Mahremiyet konusunda işini garantiye almak isteyen mağara adamları gibi yaşayacak. Başka yolu yok sanırım.
İşte o zaman kişinin kendi kendisine alabileceği önlemler devreye giriyor. Mahremiyetine önem veren insanlar veri toplayan domainleri asıl kaynağa zarar vermeden engelleme olanağına sahipler. İnternette bunun için hazır milyar tane kaynak var. Hatta bu işten para kazananlar bile var. Şirketler var. Biri veri toplayıp para kazanırken, bir diğeri mesela AdGuard onları engelleyerek para kazanıyor. Yani hizmet satıyor.
Ne kadar çare dersek. Örnek; önlem almayan kişilerden 100 topluyorlarsa, önlem alanlardan 10 toplayabiliyorlar. Böylece önlemini alan kişiden toplanan veri miktarı ciddi derece de azalıyor. Üstelik bu kişiler ağlarını gereksiz meşgul eden domainlerden de/trafikten de kurtulmuş oluyorlar.
Aşağıda bahsettiğim domainlerden birkaç örnek sundum.
https://whotracks.me/trackers/google_analytics.html
https://whotracks.me/trackers/amazon_adsystem.html
https://whotracks.me/trackers/doubleclick.html
https://whotracks.me/trackers/google_syndication.html
https://whotracks.me/trackers/facebook.html
https://whotracks.me/trackers/adform.html
https://whotracks.me/trackers/google_adservices.html
https://whotracks.me/trackers/twitter_syndication.html
https://whotracks.me/trackers/gemius.html
https://whotracks.me/trackers/alexa_metrics.html
Örnek; google.com'da mahremiyet için tehlike. Fakat o gibi kaynak siteleri engelleyince sizin tabirinizle mağara adamları gibi yaşanıyor diyebiliriz.
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