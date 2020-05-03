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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, Mi Browser üzerinden veri topladığı iddialarını yalanladı

    Xiaomi, Forbes tarafından yayınlanan bir güvenlik makalesinde yer alan, internet tarayıcısı üzerinden kullanıcıların verilerini topladığı ve uzak sunuculara gönderdiği iddialarını reddetti.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, Mi Browser üzerinden veri topladığı iddialarını yalanladı
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    Yakın tarihli bir Forbes siber güvenlik makalesinde, araştırmacılar Xiaomi'nin kendi akıllı telefon tarayıcı uygulaması üzerinden, endişe verici miktarda bilgi topladığını kanıtladığını iddia etmişti. Bu sadece toplu kullanım analizlerini değil, aynı zamanda kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri de içeriyordu. Xiaomi, iddiaları açıkça reddederek bu bilgileri toplamadığına dair açıklama yaptı.

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    Forbes'daki araştırmacılar, Xiaomi'nin varsayılan tarayıcısı Mi Browser'ın, arama motoru sorguları ve tarayıcının haber akışında görüntülenen öğeler dahil olmak üzere kullanıcının ziyaret ettiği web siteleri gibi bilgileri topladığını iddia ediyorlardı. Daha da önemlisi, araştırmacılar tarayıcının bu bilgileri gizli moda ayarlandığında bile topladığını belirtiyordu.

    Araştırmacılara göre kolayca kırılabilen Base64 şifreleme yöntemiyle korumaya alınan bu bilgiler,  Singapur ve Rusya'daki uzak sunuculara gönderiliyordu. Forbes, Xiaomi tarafından geliştirilen diğer tarayıcıların da (Mi Browser Pro ve Mint Browser) aynı veri toplama davranışını sergilediğini iddia ediyor. Xiaomi ise bu iddiaları bir blog yazısında yanıtladı ve Forbes tarafından yapılan iddiaları açıkça reddederek, kullanıcı gizliliğinin Xiaomi açısından en önemli unsur olduğunu belirtti.

    Xiaomi, Mi Browser üzerinden veri topladığı iddialarını yalanladı
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    Xiaomi hangi verileri topladığını açıkladı

    Xiaomi'nin verileri nasıl topladığına dair yaptığı açıklama ise şu şekilde:

    "Xiaomi iki tür veri toplar: Toplu kullanım istatistikleri verileri ve kullanıcı tarama verileri senkronizasyonu. Toplu kullanım istatistikleri, hemen hemen her ana tarayıcı tarafından toplanan sistem bilgileri, tercihler, kullanıcı arayüzü özellik kullanımı, yanıt verme vb. Gibi verileri içerir. İkinci tür, bir kullanıcı oturum açtığında ve veri senkronizasyonu işlevi açıldığında senkronize edilen göz atma veri geçmişi gibi bilgileri içerir."

    Şirket ayrıca tarayıcının, gizli moda ayarlandığında tarayıcı geçmişi bilgilerini topladığını da reddetti ve tarayıcı yazılım kodlarını kanıt olarak gösterdi. Bununla birlikte, Forbes'daki araştırmacılar hala tarayıcının belirli cihazı ve Android sürümünü tanımlamak için benzersiz numaralar da dahil olmak üzere telefon hakkında veri topladığına inanıyorlar.



    https://blog.mi.com/en/2020/05/02/live-post-evidence-and-statement-in-response-to-media-coverage-on-our-privacy-policy/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    The Hollow 1 hf. en beğenilen
    Xiaomi hiç inandırıcı değil. Her ayarlara girdiğimde sunucuya sinyal gidiyor, her galeriye girdiğimde sunucuya sinyal gidiyor, her temizlik aracını çalıştırdığımda onlarca sinyal gidiyor. Telefon, mesajlar, dosya yöneticisi ve daha aklıma gelmeyen birçok uygulamada da aynı şekilde. Sadece bununla kalıyor mu, tabii ki hayır. Durup dururken de sürekli Xiaomi sunucularıyla iletişim halinde. Bu arada telefonda 30-40 bölümden bütün telemetry'leri kapatmış olmama rağmen belirttiklerim gerçekleşiyor. Kapatmadığım telemetry bölümü kalmadı. Play Store'dan skandal şirket Avast'a uygulamalarımı tarattıyormuş. Avast'a gönderilen telemetry sunucusunu yakaladım. Play Store'dan Avast taramasını kapattım. Hala iletişim kurmaya çalışıyordu. Samsung böyle değil. Hatta Google bile Xiaomi'nin yanında mahremiyet dostu kalıyor. Şaka yapmıyorum.
    Xiaomi hiç inandırıcı değil. Her ayarlara girdiğimde sunucuya sinyal gidiyor, her galeriye girdiğimde sunucuya sinyal gidiyor, her temizlik aracını çalıştırdığ...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    kankixx123 (Samet Biçer) 1 hf. The Hollow
    Arada bir mesaj sesi alıyorum ama görünürde bir şey yok. Galiba bir şey gönderiyor veya alıyorlar.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasansimsek74 5 gün
    hangi şirket kabul eder ki bötle bir şeyi ?
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    Askaparta 5 gün
    Neyse, operaya geçmiştik. Ama operada hayalet varsa.
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    The Hollow 1 hf.
    Dün güncelleme göndermişler. Şimdi çok daha fazla güveniyorum.

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    yorumculuklar 1 hf.
    Bu browserın amacı ne o zaman, üzerine skin giydirilmiş UC browser yalnızca. Hızlı animasyonlarından dolayı ve MIUI haksız uygulama önceliği tanımasından dolayı hızlı duruyor. Ama bu browser'a girince arkada uygulama bırakmıyor sistem resmen. Onun dışında bir avantajı yok, üstelik Chrome temelli ve geç güncelleniyor.
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    sinangndzx 1 hf. yeni yorumcu
    o ucuz telefonları hayrına satmıyolar bunlar kendi halkını bu telefonlarla kendi sosyal medya uygulamalarıyla kontrol ediyor bizden zaten verilerimizi almayan yok herkesin herşeyi ortada
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    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu
    Her şey beklenir bunlardan
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    mrsmrc (Emre ) 1 hf.
    iddiaları kabul edecek hali yok ya.
    Hangi şirket, uygulama, üretici veri toplamıyor ki?

    Mahremiyet konusunda işini garantiye almak isteyen mağara adamları gibi yaşayacak. Başka yolu yok sanırım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    The Hollow 1 hf. mrsmrc
    Avrupa'daki bilinçli insanlar olmasaydı bu şirketler şu anda daha fazla istedikleri gibi at koşturuyorlardı. Gerçi Kaspersky gibi bazı şirketler o kanunları sadece AB ülkelerine özel yapmışlar. En basitinden bir örnek. Kaspersky.com'u açıp baktığınızda AB ülkelerinde yaşayanlara ayrı sürüm sunduklarını görebilirsiniz. Kısacası mahremiyete önem gösterilen sürüm diyebiliriz. Bu arada birlik bunu kendi keyfine göre uygulamıyor. İstek, şikayet, tepkiler var ki bunlar gerçekleşiyor. İşte bilinçli insanların oluşturduğu toplumlarda bunlar oluyor. Fakat ne yazık ki bunlar da bir yere kadar çare olabiliyor...

    İşte o zaman kişinin kendi kendisine alabileceği önlemler devreye giriyor. Mahremiyetine önem veren insanlar veri toplayan domainleri asıl kaynağa zarar vermeden engelleme olanağına sahipler. İnternette bunun için hazır milyar tane kaynak var. Hatta bu işten para kazananlar bile var. Şirketler var. Biri veri toplayıp para kazanırken, bir diğeri mesela AdGuard onları engelleyerek para kazanıyor. Yani hizmet satıyor.

    Ne kadar çare dersek. Örnek; önlem almayan kişilerden 100 topluyorlarsa, önlem alanlardan 10 toplayabiliyorlar. Böylece önlemini alan kişiden toplanan veri miktarı ciddi derece de azalıyor. Üstelik bu kişiler ağlarını gereksiz meşgul eden domainlerden de/trafikten de kurtulmuş oluyorlar.

    Aşağıda bahsettiğim domainlerden birkaç örnek sundum.

    https://whotracks.me/trackers/google_analytics.html
    https://whotracks.me/trackers/amazon_adsystem.html
    https://whotracks.me/trackers/doubleclick.html
    https://whotracks.me/trackers/google_syndication.html
    https://whotracks.me/trackers/facebook.html
    https://whotracks.me/trackers/adform.html
    https://whotracks.me/trackers/google_adservices.html
    https://whotracks.me/trackers/twitter_syndication.html
    https://whotracks.me/trackers/gemius.html
    https://whotracks.me/trackers/alexa_metrics.html

    Örnek; google.com'da mahremiyet için tehlike. Fakat o gibi kaynak siteleri engelleyince sizin tabirinizle mağara adamları gibi yaşanıyor diyebiliriz.
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    The Hollow 1 hf. en beğenilen
    Xiaomi hiç inandırıcı değil. Her ayarlara girdiğimde sunucuya sinyal gidiyor, her galeriye girdiğimde sunucuya sinyal gidiyor, her temizlik aracını çalıştırdığımda onlarca sinyal gidiyor. Telefon, mesajlar, dosya yöneticisi ve daha aklıma gelmeyen birçok uygulamada da aynı şekilde. Sadece bununla kalıyor mu, tabii ki hayır. Durup dururken de sürekli Xiaomi sunucularıyla iletişim halinde. Bu arada telefonda 30-40 bölümden bütün telemetry'leri kapatmış olmama rağmen belirttiklerim gerçekleşiyor. Kapatmadığım telemetry bölümü kalmadı. Play Store'dan skandal şirket Avast'a uygulamalarımı tarattıyormuş. Avast'a gönderilen telemetry sunucusunu yakaladım. Play Store'dan Avast taramasını kapattım. Hala iletişim kurmaya çalışıyordu. Samsung böyle değil. Hatta Google bile Xiaomi'nin yanında mahremiyet dostu kalıyor. Şaka yapmıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    kankixx123 (Samet Biçer) 1 hf. The Hollow
    Arada bir mesaj sesi alıyorum ama görünürde bir şey yok. Galiba bir şey gönderiyor veya alıyorlar.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf.
    Ben miui ve google'ın önyüklü gelen kullanmadığım uygulamalarını adb ile sildim.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1553 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, veri toplama ve
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