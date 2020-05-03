Xiaomi, Mi Browser üzerinden veri topladığı iddialarını yalanladı

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Yakın tarihli bir Forbes siber güvenlik makalesinde, araştırmacılar Xiaomi'nin kendi akıllı telefon tarayıcı uygulaması üzerinden, endişe verici miktarda bilgi topladığını kanıtladığını iddia etmişti. Bu sadece toplu kullanım analizlerini değil, aynı zamanda kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri de içeriyordu. Xiaomi, iddiaları açıkça reddederek bu bilgileri toplamadığına dair açıklama yaptı.

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Forbes'daki araştırmacılar, Xiaomi'nin varsayılan tarayıcısı Mi Browser'ın, arama motoru sorguları ve tarayıcının haber akışında görüntülenen öğeler dahil olmak üzere kullanıcının ziyaret ettiği web siteleri gibi bilgileri topladığını iddia ediyorlardı. Daha da önemlisi, araştırmacılar tarayıcının bu bilgileri gizli moda ayarlandığında bile topladığını belirtiyordu.

Araştırmacılara göre kolayca kırılabilen Base64 şifreleme yöntemiyle korumaya alınan bu bilgiler, Singapur ve Rusya'daki uzak sunuculara gönderiliyordu. Forbes, Xiaomi tarafından geliştirilen diğer tarayıcıların da (Mi Browser Pro ve Mint Browser) aynı veri toplama davranışını sergilediğini iddia ediyor. Xiaomi ise bu iddiaları bir blog yazısında yanıtladı ve Forbes tarafından yapılan iddiaları açıkça reddederek, kullanıcı gizliliğinin Xiaomi açısından en önemli unsur olduğunu belirtti.

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Xiaomi hangi verileri topladığını açıkladı

Xiaomi'nin verileri nasıl topladığına dair yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Xiaomi iki tür veri toplar: Toplu kullanım istatistikleri verileri ve kullanıcı tarama verileri senkronizasyonu. Toplu kullanım istatistikleri, hemen hemen her ana tarayıcı tarafından toplanan sistem bilgileri, tercihler, kullanıcı arayüzü özellik kullanımı, yanıt verme vb. Gibi verileri içerir. İkinci tür, bir kullanıcı oturum açtığında ve veri senkronizasyonu işlevi açıldığında senkronize edilen göz atma veri geçmişi gibi bilgileri içerir."

Şirket ayrıca tarayıcının, gizli moda ayarlandığında tarayıcı geçmişi bilgilerini topladığını da reddetti ve tarayıcı yazılım kodlarını kanıt olarak gösterdi. Bununla birlikte, Forbes'daki araştırmacılar hala tarayıcının belirli cihazı ve Android sürümünü tanımlamak için benzersiz numaralar da dahil olmak üzere telefon hakkında veri topladığına inanıyorlar.

https://blog.mi.com/en/2020/05/02/live-post-evidence-and-statement-in-response-to-media-coverage-on-our-privacy-policy/

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